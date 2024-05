Redmi Note 13 Pro+ a Samsung Galaxy A55 jsou skvělé modely střední třídy

V cenové kategorii do 10 tisíc jde o velmi atraktivní modely

Oba mají něco do sebe a najít jednoznačného vítěze není snadné

Xiaomi a Samsung už v letošním roce stihli vydat nástupce svých loňských bestsellerů. Zatímco čínský výrobce v lednu přišel s řadou Redmi Note 13, která nabízí hned několik modelů nižší a střední třídy, jihokorejská společnost nejprve přinesla levnější modely Galaxy A05s, Galaxy A15 a Galaxy A25, které pak v březnu doplnila o schopnější Galaxy A35 a Galaxy A55.

V tomto článku bychom vás rádi ponořili do náročného souboje mezi nejvybavenějším Redmi, které se aktuálně dá v Česku sehnat, a tím nejlepším „Ačkem“ od Samsungu. Jinými slovy, bavíme se o duelu mezi Redmi Note 13 Pro+ 5G a Samsung Galaxy A55 5G. Oba telefony spadají do stejné cenové kategorie, a zatímco jeden model drtí ten druhý v jednom aspektu, prohrává na plné čáře v jiné disciplíně.

Obsah srovnání

Tabulka specifikací

Specifikace Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G Samsung Galaxy A55 5G Displej 6,67″ AMOLED, 1220×2712 pixelů, 120Hz obnovovací frekvence, Corning Gorilla Glass Victus, 1 800nitový peak jas, Always-on 6,6″ Super AMOLED, 1080×2340 pixelů, 120 Hz, HDR10+, 1000 nitů HBM, Always-on, Gorilla Glass Victus+ Rozměry a hmotnost 161,4 x 74,2 x 8,9 mm, 204,5 gramů 161.1 x 77.4 x 8.2 mm, 213 gramů Čipset MediaTek Dimensity 7200 Ultra Samsung Exynos 1480 Paměť 8/256GB, 12/512GB 8GB LPDDR5, 128/256GB Software Android 13, MIUI 14 (možnost upgradu na Android 14 a HyperOS hned po rozbalení) Android 14, One UI 6.1 Baterie 5 000 mAh, 120W nabíjení, bez bezdrátového nabíjení 5000mAh, 25W nabíjení, bez bezdrátového nabíjení Zadní kamery 200Mpx širokoúhlá, 8Mpx ultra širokoúhlá, 2Mpx makro 50Mpx širokoúhlá, 12Mpx ultra širokoúhlá, 8Mpx makro Selfie kamera 16Mpx 32Mpx Konektivita Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, IR blaster, Dual SIM + eSIM Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, Single SIM, eSIM Tělo plastová záda, plastový rám skleněná záda, kovový rám Stupeň krytí IP68 IP67 Cena od 8 615 Kč od 8 267 Kč

Obsah balení

Hned na začátek si nemohu odpustit kritiku Samsungu v souvislosti s neskutečně chudým obsahem krabičky, ve které kromě mobilu samotného najdete pouze datový kabel, nezbytné papírové minimum a jehlu na SIM kartu. Xiaomi naopak ukazuje, že to jde dělat i výrazně lépe – jakmile balení Redmi Note 13 Pro+ otevřete, usměje se na vás mimo jiné 120W napájecí adaptér spolu s příslušným kabelem nebo ochranný kryt z matného černého plastu.

Design a kvalita zpracování

Samsung se v letošním roce překonal a sáhnul po krásných prémiových materiálech, díky nimž dostává používání Galaxy A55 5G úplně jiný rozměr. Skleněná záda a kovové ploché hrany mají zkrátka šmrnc. Z mého pohledu jsou ale příšerně nepraktické. Záda se snadno upatlají a telefon nepadne do každé ruky zrovna hladce. Xiaomi sáhlo po plastu, u něhož by sice jeden mohl namítnout, že nepůsobí tak „luxusně“ – a měl by pravdu – ale přesto je Redmi Note 13 Pro+ 5G za mě designovým skvostem. Pastelové barvy na zadní straně fialové varianty, boční rám, který působí kovově, ačkoliv není, anebo krásně tenké rámečky kolem displeje (u Galaxy A55 5G jsou naopak přehnaně silné), si rozhodně zaslouží palec nahoru.

Displej

Co se obrazovky týče, Redmi Note 13 Pro+ 5G má svůj AMOLED panel o něco větší (6,67” vs 6,6”), přesto se svým rozlišením 1220×2712 pixelů nabízí větší jemnost než Galaxy A55 5G. Xiaomi také musíme pochválit za 1 800nitový jas, díky němuž se obsah na přímém slunečním světle sleduje o poznání lépe než na Samsungu. Důležité je zmínit, že zatímco Redmi sází na prohnutý panel, který osobně preferuji – a s nechtěnými doteky jsem se při používání opravdu nepotýkal – jihokorejská konkurence disponuje kompletně plochým displejem.

Zatímco nastavení barev se mi u Galaxy A55 5G líbilo už v základu, u čínského modelu jsem musel přepnout z doporučeného režimu Živé na Syté, abych byl plně spokojen. Co vás pravděpodobně nijak nepřekvapí, je obnovovací frekvence, dosahující u obou telefonů 120Hz hodnoty.

Výdrž baterie a rychlost nabíjení

Leč mají oba telefony stejnou kapacitu baterie (5 000 mAh), výdrží se dramaticky liší. Ještě než se dostaneme k samotné době, musím přiblížit, že jsem uživatel, který na telefonu především používá prohlížeč, Google služby a sociální sítě. Sem tam si na chvíli zahraju i nějakou tu hru, ale střihu videa nebo komplexnější úpravy fotek, kde bych v příslušné aplikaci strávil nějaké extra velké množství času, se nedopouštím.

Zatímco Samsung Galaxy A55 5G mě byl víceméně schopen vydržet klidně i dva dny, Redmi Note 13 Pro+ 5G jsem musel nabíjet každý večer. Čína nicméně jasně vede právě v oblasti nabíjení. Se 120W výkonem se model zvládne z nuly na 100 % nabít za necelých 25 minut, čímž jasně vítězí nad korejským kouskem, který se s podporou 25W výkonu nabíjí přes hodinu.

Uživatelské prostředí a systém

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G je dodáváno s Androidem 13 a MIUI 14, nicméně hned po provedení kontroly dostupných aktualizací byste měli dostat možnost přejít na HyperOS, jenž už využívá aktuální Android 14. Samsung Galaxy A55 5G mezitím rovnou dorazí s Androidem 14, zahaleným do kabátku One UI 6.1.

Po vizuální stránce Xiaomi volí svým způsobem modernější přístup, jenž lépe kopíruje trendy dnešní doby. HyperOS tedy vypadá dobře, ale s funkční stránkou je na tom mnohdy hůř. Když pominu fakt, že je systém plný blotwaru (chcete-li, čtěte: nepořádku), zaznamenával jsem u něj záseky a vyšší prodlevy mezi akcemi a reakcemi, než když jsem používal Galaxy A55 5G s One UI. Kdyby se Samsung polepšil v otázce designu, strčí Xiaomi do kapsy.

Možnosti personalizace jsou vesměs srovnatelné. Xiaomi i Samsung vám dovolí do detailu si přizpůsobit zamykací i domovskou obrazovku či uspořádat ikony v ovládacím centru dle chuti. Oba výrobci pak ve svých telefonech nabízí aplikaci s motivy, které do jednoho kabátku sladí všechny aspekty telefonu.



Výkon

Z výkonnostních testů vyplývá, že čipset MediaTek Dimensity 7200 Ultra, tikající pod kapotou Redmi Note 13 Pro+, nabízí silnější grafické jádro, ale o chlup slabší procesor než Exynos 1480, kterým disponuje Galaxy A55 5G. Jak už jsem naznačoval v sekci o výdrži baterie, procesor se rovněž zdá být méně energeticky efektivní. Kdybych se měl od čísel přemístit k praxi, Genshin Impact mi navzdory slabšímu GPU při totožném grafickém nastavení přišel pocitově plynulejší na Samsungu.

Disciplína Samsung Galaxy A55 5G Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G AnTuTu Benchmark 743 292 bodů 731 015 bodů Geekbench 6 Single-core 1 134 bodů 1 113 bodů Geekbench 6 Multi-core 3 484 bodů 2 595 bodů AnTuTu Storage test zápis 456,7 MB/s 584 MB/s AnTuTu Storage test čtení 1 709,3 MB/s 1 093,7 MB/s 3DMark Wild Life 3 886 bodů 4 199 bodů

Fotoaparáty

Jak Redmi Note 13 Pro+, tak Samsung Galaxy A55 5G přichází se třemi obrazovými senzory. Čínský model spoléhá na 200Mpx fotoaparát v doprovodu 8Mpx ultra širokoúhlé kamery a 2Mpx makro senzoru. Jeho jihokorejský sok mezitím nabízí 50Mpx hlavní senzor, 12Mpx ultra širokoúhlou kameru a 5Mpx makro snímač.

Spolupráce Tento článek vznikl ve spolupráci s firmou Xiaomi. Obsah vytvořila redakce Světa Androida na základě vlastních zkušeností tak, aby byla zachována objektivita.

Když se pak zaměříme na kvalitu jednotlivých objektivů, Redmi Note 13 Pro+ je mým favoritem v oblasti denní fotografie primárním snímačem. Poskytuje lepší ostrost, pěknější zobrazení barev a věrohodnější rozdíly mezi světlem a stíny. Co se nočních fotografií týče, Redmi Note 13 Pro+ si svým způsobem dokáže najít světlo tam, kde není, v důsledku čehož fotky příliš neodráží realitu, ale vypadají daleko pohledněji, takže se budou lépe vyjímat na vašich sociálních sítích.

Samsung Galaxy A55 5G má nicméně mnohem lépe vychytanou ultra širokoúhlou kameru. Redmi má problém v situacích s agresivnějším světlem, kvůli čemuž se noční fotografování na „ultrašíro“ stává složitou disciplínou.

Resumé

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G i Samsung Galaxy A55 5G mají něco do sebe. Zatímco čínský model nabízí rychlejší nabíjení, vyšší jas a schopnější hlavní fotoaparát, jeho jihokorejský protivník působí prémiověji, pyšní se daleko lepší výdrží baterie a jeho doprovodné foťáky skutečně nejsou jen k tomu, aby byly. A jeho uživatelské rozhraní působí svižněji.

Jaký z telefonů je lepší, se v tomhle konkrétním případě jednoznačně říct nedá. Mně osobně se lépe pracovalo se Samsungem, i když Redmi mě zase okouzlilo 120W nabíjením nebo vyšším jasem. Vzhledem k tomu, že jsou na tom oba telefony cenově dost podobně – Redmi na Heurece momentálně začíná na 8 615 korunách, Samsung pak na 8 267 korunách – už dost záleží na osobních preferencích.

Čím vás zaujalo Redmi Note 13 Pro+ 5G nejvíc?

Za zapůjčení telefonů děkujeme společnostem Xiaomi a Samsung