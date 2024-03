Na český trh konečně přichází Samsung Galaxy A35

Překvapí novinkami v oblasti designu a zpracování

Má i výkonnější procesor nebo o něco lepší foťák

Je to tady! Samsung dnes oficiálně představuje dvojici vysoce vyhlížených telefonů střední třídy, které mají vysoké ambice stát se jedněmi z nejprodávanějších modelů na tuzemském trhu. Samsung Galaxy A35 je levnějším bráškou modelu A55, jenž také debutoval dnes, a po vizuální stránce je mu neskutečně podobný. Přesto se ale v mnoha ohledech liší – je přece jenom o něco levnější, takže někde musel výrobce trošku ubrat, aby si mohl dovolit snížení ceny. Pojďme si jej tedy společně rozebrat.

Co se změnilo na zevnějšku?

Samsung Galaxy A35 na první pohled vypadá skoro stejně jako jeho předchůdce. Že zdání může klamat, tady však platí dvojnásob. Jednak se tentokrát nesetkáváme se zády z matného plastu, nýbrž je pokrývá odolné sklo Corning Gorilla Glass Victus, ale také se na boční stránce nachází novinka v podobě takzvaného Key Islandu.

Řeč je o vyvýšeném ostrůvku s ovládacími tlačítky. Když jsme si s kolegou Jakubem telefon prohlíželi na briefingu pro novináře, shodli jsme se, že Key Island ve skutečnosti nevypadá tak nápadně jako na renderech či fotografiích, kde možná až moc vystupuje do prostoru. To ve mně vyvolávalo trošku paniku poté, co se na internetu objevily první úniky, ale právě fakt, že při držení telefonu v ruce máte pomalu problém si všimnout, že nějaký Key Island existuje, mě dost uklidnil.

Samotný boční rám je tvořen plastem, ale teda musím se přiznat, že rozeznat jej od kovu, který používá Galaxy A55, pro mě byl pořádný oříšek, dokonce i po přejetí nehtem. Rozeznat oba dva modely od sebe se mi vlastně povedlo jen díky tomu, že Galaxy A55 má na rámu viditelné spoje, zatímco plastový Galaxy A35 nikoliv.

Fotky ve vyšší kvalitě!

Důležitého upgradu se dočkáváme u fotoaparátů. Hlavní snímač se 48Mpx rozlišením byl vyměněn za 50Mpx senzor, který pojme více světla a umožní nám pořizovat kvalitnější snímky za zhoršeného osvětlení. Musíme však upozornit, že ačkoliv má Galaxy A35 stejné rozlišení primární kamery jako Galaxy A55, dražší model má výrazně větší senzor, takže poskytne daleko lepší výsledky. Při pohledu na zadní stranu se dále setkáme s 8Mpx ultra širokoúhlou kamerou a 5Mpx makro snímačem.

Samsung ve svých materiálech láká také na nejrůznější funkce a benefity spjaté se samotnými fotoaparáty. Zmiňuje například technologii Super HDR, přinášející 12bitová videa s věrohodnějšími barvami, nebo pokročilejší stabilizaci obrazu. Dále zvýrazňuje vychytávku Návrhy snímků pro výpomoc s kompozicí na základě analýzy scény či Automatické rámování, zajišťující automatické nastavení zobrazení videa v závislosti na počtu přítomných osob. Bohužel, na rozdíl od modelu Galaxy A55 neumí Galaxy A35 nahrávat selfie kamerou a zadním foťákem současně.

Lepší výkon je samozřejmostí

Samsung Galaxy A35 pochopitelně přináší i vyšší výkon, a to s 5nm čipsetem Exynos 1380, jenž tiká pod kapotou loňského Galaxy A54. Ve srovnání se 6nm Dimensity 1080 od MediaTeku, jímž disponoval Galaxy A34, nabízí o 15 % rychlejší GPU a o 18 % výkonnější CPU. S pokročilejším výrobním procesem se navíc zvyšuje energetická efektivita, což prodlužuje výdrž baterie. Galaxy A35 má pod kapotou 5 000mAh akumulátor, který na jedno nabití zvládne přehrávat video až 26 hodin. Optimální teplotu v útrobách telefonu zajišťuje o 74 % větší chladič.

Displej a další vlastnosti

Co se týče displeje, novinka má 6,6palcový FullHD+ Super AMOLED Infinity-O panel se 120Hz obnovovací frekvencí a 1000nitovým maximálním jasem. Zde si asi není na co stěžovat, tedy pokud pominu šíleně tlusté rámečky kolem samotné obrazovky, které mě stihly vytočit i přesto, že jsem telefon používal jen chvilku. Snad se v budoucnu zúží, třeba u Galaxy A37…

Pro Galaxy A55 je samozřejmostí stupeň krytí IP67 nebo pětiletá podpora, skládající se ze stejně dlouhé garance bezpečnostních aktualizací a čtyř velkých updatů operačního systému. Nechybí ani hardwarové bezpečnostní řešení Knox Vault, s nímž budou vaše osobní data chráněna i v případě odcizení telefonu.

A kolik smartphone stojí?

Zatímco v zemích, kde se platí eury, se ve srovnání s předchůdci zlevňuje, u nás zůstávají kvůli slabé koruně doporučené ceny stejné. Samsung Galaxy A35 proto začíná na 9 499 korunách ve verzi 6/128GB, konfigurace 6/256GB pak vyjde na 10 999 Kč. K dispozici je modré, modro-černé, žluté a fialové barevné provedení. Ke koupi telefonu lze navíc získat dárek v podobě chytrého náramku Galaxy Fit 3.

Čím vás Samsung Galaxy A35 zaujal nejvíc?

Zdroje: Tiskový brífink společnosti Samsung, vlastní