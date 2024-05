vivo X100 Pro a Xiaomi 14 Ultra jsou současné top fotomobily

Dali jsme jim zabrat během dvoutýdenního používání v různých podmínkách

Vítěz může být jen jeden, ale bylo to těsné

Vývoj mobilů se dostal do bodu, kdy se mezi nejvyššími modely různých značek hledají jen těžko vítězové. Ke všemu ne každý má na mobil stejné požadavky. Hráči preferují výkon, někdo podporu, velikost paměti či úložiště… Ale na čem se shodnou prakticky všichni, je požadavek na kvalitní fotoaparát. Dnešní mobily fotí dobře prakticky všechny a nemá smysl porovnávat parametry, protože ty nám samy o sobě řeknou pouze úplný základ. Na titul nejlepší fotomobil si dělá nárok více modelů. Já poslední dva týdny chodil s vivo X100 Pro (VIV121b1) v jedné kapse a s Xiaomi 14 Ultra (Xiaomi 53466) v kapse druhé. A když se naskytlo něco zajímavého k focení, bral jsem to na střídačku.

Snažil jsem se o srovnání v běžných situacích a každý scénář popíšu, proč vznikl a jak jsem mobily srovnával. Soustředil jsem se na dvě disciplíny, a to portrét a noční foto. Portrét proto, že je pro mě důležitý. Když fotím třeba rodinné fotky z nějakého výletu na památku, chci, aby lidé na fotkách vypadali tak, jako ve skutečnosti. No a noční foto proto, že se jedná o jednu z nejnáročnějších disciplín a já doufám, že aspoň tam bude jasný vítěz. Nakonec ale měla „soutěž“ nečekané zvraty. Pojďme tedy na to.

Při focení jsem se snažil fotit vždy stejnou scénu, protože zvláště ve světelně náročných scénách může i malá odchylka v kompozici mít velký dopad na celou fotku. Pokud to šlo, pořídil jsem více fotografií a pak vybral tu nejlepší. Při focení jsem využil zkušeností s focením, ale nechal jsem všechno na automatice. Vycházím z předpokladu, že u mobilu v ceně průměrného platu nechcete ladit nastavení, aby z něho vypadla dobrá fotka. Pokud jsem někde do automatiky zasahoval, zmíním to. Fotografie jsou řazené abecedně, tzn. nejdříve vivo, pak Xiaomi.

Portrét v interiéru

Portrét v interiéru je velmi častý a hodně fotoaparátů si na něm vyláme zuby. Nemusí se to zdát, ale v interiéru je vždy poměrně málo světla a fotoaparát musí prodlužovat expoziční čas a zvyšovat ISO, což má negativní dopad na detaily fotografie. To se pak snaží ošetřit softwarem a není těžké ustřelit, jak si ostatně ukážeme. Pořídil jsem dvě sady fotografií, jednu na návštěvě u sestry, druhou v nákupním centru. Druhá sada je zajímavá tím, že se tam přichomýtnul i Samsung S24 Ultra (SM-S928BZKHEUE) a mohli jsme porovnat fotky focené jinou značkou, která se také hlásila ještě nedávno k fotografické špičce, než dala přednost umělé inteligenci.

Fotografie pořízené v nákupním centru. Osvětlení zářivkami, kvalita světla špatná. Nejostřejší kresbu má vivo, následuje Xiaomi a nejměkčí je Samsung. To u portrétu nevadí, oči jsou ostré všude. Problém je, že když se podíváte na fotku z viva pozorně, vidíte, že jsou ostré oči, obočí, rty a špička nosu, to ale není možné. Vivo si totiž docela dost vymýšlí. U této fotky se mu to ještě docela povedlo a navíc má nejlepší pleťovku. Samsung jde do červené, Xiaomi zase do zelena. Vítězí vivo, ale těsně.

Tak tohle byl docela šok. Ne, moje sestra opravdu nevypadá jako na prvních dvou fotkách. Nemá červené fleky na pleti a už vůbec nevypadá jako ghúl. Tady si vivo nevymýšlelo, tady vyloženě blouznilo. Fotografie z Xiaomi je malinko měkčí, ale odpovídá realitě a vítěz je jasný.

vivo: Xiaomi (1:1)

Pes a pohyb

Tyto fotografie vznikly na návštěvě u mé sestry, která bydlí u Arčího, australského ovčáka. Arčí má dva režimy: ležící koule a letící koule. Podařilo se mně zachytit ho v obou. U odpočívajícího psa se můžeme pokochat detaily srsti, u běžícího psa naopak jsme rádi, že je na fotce aspoň něco.

Zde je vítěz jasný. Xiaomi má barvy blíže realitě. Ohledně ostrosti, vivo opět přeostřuje. Podotýkám, že doostřit fotku není až takový problém, ale zbavit se přeostření je prakticky nemožné. Fotka v pohybu není dostatečně fér, protože vivo fotilo na delší ohnisko. S vivem se mně Arčího nepodařilo zachytit ostrého nikdy, Xiaomi dopadlo přece jen trochu lépe. Pozoroval jsem to častěji, že vivo se při focení objektů v pohybu chytalo dost těžko. Budeme ale hodnotit jen fotku v klidu, bod pro Xiaomi.

vivo : Xiaomi (1:2)

Portrét venku

Venkovní portrét je disciplína, ve které by neměl mobil, který si říká fotomobil, ztratit ani bodík.

A skutečně, sem tam někde ulítnou lehce barvy, Xiaomi jako obvykle zaváhá na 75 mm ohnisku, vivo až příliš přeostřuje na 230mm, ale celkově je výsledek srovnatelný. Můžete si udělat vlastní závěr, ale za mě nerozhodně.

vivo : Xiaomi (1:2)

Denní foto

Tyto fotografie jsem nasnímal opravdu jen pro porovnání. Mohla nastat situace, kdy si začne mobil vymýšlet kresbu, ale nic takového nenastalo. Pro srovnání zvláště barev začneme opravdovým fotoaparátem: Nikon Z8 s objektivem Z24-70/4S.

Fotografie z Nikonu jsou zde hlavně pro porovnání kresby a barevného provedení. Fotil jsem na automatiku.

Vivo překvapilo dobrou a ostrou kresbou a kromě největšího přiblížení, kde odskočilo do chladnějších tónů, i konzistentním podáním barev. Vzhledem k tomu, že na poslední fotografii chybí prakticky úplně jasně zelené keře, je ospravedlnitelné, že mobil dospěl k jinému barevnému podaní.

Oba mobily poskytly dobré fotografie, ale vivo přece jen vede. Kresba lístků v keřích je ostrá, ale ne přeostřená. U zoom 10x vivo drtivě vede v kresbě, Xiaomi navíc předvedlo o ohniska 75mm nepochopitelný úlet v přeexponování. Co se barev týče, oba mobily přehánějí syté barvy, ale oba stejně, takže to na výsledek nemá vliv.

vivo : Xiaomi (2:2)

Noční foto

vivo podává konzistentní výsledek, fotky z hlavního fotoaparátu jsou v rámci možností ostré. Překvapil ultraširoký objektiv, který přestože má horší parametry, moc neztrácí. Naopak zoomy jsou dle očekávání špatné, to ale platí u všech značek.

Xiaomi podává barevně ještě konzistentnější výstup, kromě ohniska 75 mm, které se chová úplně jinak, než zbytek objektivů. Ostrost je ale lepší, než u viva, kromě nejdelšího ohniska.

Bylo by to těsné, kdyby Xiaomi nemělo v rukávu trumf. Je to jeden z okamžiků, kdy jsem neponechal vše na automatice, a nastavil ručně clonu. První dvě fotografie jsou na automatiku, kdy nerozpoznala noční režim, druhé dvě fotografie jsou v nočním režimu. Vidíte, jak vyšší hodnota clony hezky vykreslí zdroje světla jako hvězdičky?

vivo : Xiaomi (2:3)

Makro

Makro je oblíbenou disciplínou, ale ne až tak běžnou, jako předchozí srovnávané disciplíny. Přesto ho zmíníme, protože top fotomobil musí zvládat všechno.

Xiaomi má výhodu v tom, že má speciální a intuitivní makro režim, ve kterém lze dost věcí snadno doladit. Vivo opět mírně přeostřuje, ale není to na škodu. V makru nerozhodně.

vivo : Xiaomi (2:3)

Selfie

Bez mučení přiznám, že se cítím lépe za fotoaparátem, než před ním, takže jsem to zkusil jen proto, abyste si mohli udělat představu.

Ve skutečnosti nevypadám ani jako rak, ani nejsem zelený jako marťan. Zde bez bodů.

vivo : Xiaomi (2:3)

Prostředí fotoaparátu

Prostředí fotoaparátu ovlivňuje výstup v tom smyslu, jak rychle se dostanete k potřebné funkci, jak intuitivní a příjemné je ovládání apod. Na první pohled vypadají obě prostředí podobně, ale v praxi se mně lépe fotilo s Xiaomi. Detailní nastavení jsou u Xiaomi více po ruce a celkově aplikace dělala to, co jsem očekával, zatímco u vivo mě častovalo třeba u makra chybovými hláškami „foťte z větší vzdálenosti“ a „nejde fotit v nepřetržitém snímání“. U Xiaomi, když zapnu makro, tak to fotí makro. Vivo by na aplikaci mělo zapracovat.

vivo : Xiaomi (2:4)

Příslušenství

Tato kapitola bude jen o Xiaomi 14 Ultra, ke kterému se dá pořídit Photography Kit. Kdo si mobil stihl koupit v první vlně, dostal ho zdarma, normálně stojí 4999 Kč, a to není málo. Je Kit užitečný? Nepochybně. Stojí za tyhle peníze? Ehm… je to vlastně kryt s kroužkem se standardním závitem 67 mm, na který lze našroubovat běžné fotografické příslušenství jako jsou například filtry. Já šel ještě kousek dál a pořídil si i sluneční clonu a krytku. Krytka je praktická, pokud mobil používáte zrovna jako fotoaparát, sluneční clona funguje až od zoom 2x, protože jinak zasahuje do obrazu. U zoom 1x to ještě jde snést, ale u 0.5x zoomu je nepoužitelná. Řešením by mohlo být koupení jiné clony pro širokoúhlé ohniska, ale nejsem si jistý, jestli existuje clona, která by fungovala s ultraširokým ohniskem.

Možnost použití filtrů je ale skvělá věc, polarizační a šedý filtr se jen velmi těžko nahrazují softwarem. Narazil jsem na zajímavou věc, kdo vivo vyfotilo kostel ve Vranově téměř stejně, jako Xiaomi s nasazeným polarizačním filtrem. Je to dobře? Osobně si nemysím, že by si měl fotoaparát tak moc vymýšlet.

Až takto lze vyladit Xiaomi 14 Ultra. S tímto příslušenstvím je to už opravdu víc foťák, než mobil. Důležitou částí Photography Kitu je grip, který umožňuje lepší držení a ovládání mobilu při focení a navíc obsahuje 1500 mAh powerbanku.

vivo : Xiaomi (2:5)

Vyhodnocení

Pokud bychom se podívali jen na skóre, vypadá to jako jasné vítězství Xiaomi 14 Ultra. Jenže to není tak jednoduché. Jeden bod dostalo za příslušenství, které pokud ho nedostal jako dárek, si koupí jen málokdo. Cena je opravdu vysoká. Navíc vivo hodně ztratilo v disciplíně portrét v interiéru, kde kde jednoznačně o problém na straně software a už zítra může vyjít aktualizace, která to vyřeší. Xiaomi 14 Ultra sice vyhrálo, ale ani s vivem X100 Pro neuděláte rozhodně chybu.



Technické parametry

vivo X100 Pro

Fotoaparát Rozlišení Ohnisko Clona Poznámka ultraširokoúhlý 50 MP 12 mm f/2 Zorný úhel 119°

0.64µm, PDAF hlavní 50 MP 23 mm f/1.8 PDAF laserové ostření

1,6 µm zoom 4,3x 50 MP 100 mm f/2,5 0,7 µm, OIS

PDAF od 18 cm

Xiaomi 14 Ultra

Fotoaparát Rozlišení Ohnisko Clona Poznámka ultraširokoúhlý 50 MP 12 mm f/1,8 Zorný úhel 122°

makro 5cm hlavní 50 MP

3,2 µm, Super Pixel 4 v 1 23 mm f/1.63 – f/4 Plynule variabilní clona f/1,63–f/4,0

OIS, velikost snímače 1″ zoom 3,2x 50 MP 75 mm f/1,8 makro 10cm

OIS zoom 5x 50 MP 120 mm f/2,5 makro 30cm

OIS

Fotografie v původní kvalitě si můžete stáhnout zde na Google Fotkách.