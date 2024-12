Fotíte na sociální sítě? Pak vám Android 16 nadělí skvělou novinku

Android 16 přinese šikovnou funkci pro milovníky sociálních sítí

Jednotlivé aplikace díky ní rozpoznají, že je kolem telefonu tma

Výsledná kvalita fotografií by se tak měla výrazně zlepšit

Sociální sítě neumožňují pouze nahrávání již existujících fotografií či videí. Díky svým vestavěným rozhraním pro focení umožňují tyto materiály pořídit bez toho, abyste je opouštěli. Svůj vlastní nástroj tohoto typu nabízí snad všechny velké platformy od Instagramu přes WhatsApp až po Discord.

Tam, kde si dáváme na kvalitě fotografií opravdu záležet – povětšinou jde právě o zmíněný Instagram, ale také Facebook nebo Snapchat – si přejeme kromě dokonalých denních fotografií i špičkové noční snímky. Když už na to máme dostatečně dobré kamery, mnohdy je problém v samotné aplikaci, která kolikrát nemá dostatečně dobrou optimalizaci na to, aby výsledné dílo vypadlo alespoň trochu reprezentativně. Android 16 by to konečně mohl změnit.

Zatímco dnes povětšinou musíme pro focení v noci otevírat nativní aplikaci fotoaparátu, abychom vzápětí ten samý snímek mohli umístit na „storíčko“, s šikovnou novinkou v Androidu 16 už to zřejmě nebude třeba. Díky novému API s označením Night Mode Indicator se aplikace dozví, že je zařízení v podmínkách se zhoršeným osvětlením, a budou se tomu moct adekvátně přizpůsobit.

Instagram už v současné době nabízí automatickou aktivaci nočního režimu na telefonech Google Pixel 6 a novějších, podpora byla podle Googlu rovněž zavedená pro smartphone Samsung Galaxy S24 Ultra a skládačky Galaxy Z Flip6 a Galaxy Z Fold6. Společnost pak přislíbila expanzi na další modely.

Obzvláště při používání Instagramu si majitelé Android zařízení dlouho stěžovali na mizernou kvalitu fotek. Spolupráce Googlu a Mety a zavedení nového API by tento problém mohla zmírnit, nebo dokonce eliminovat.

Jak jste spokojeni s kvalitou fotek pořízených přes Instagram?

Zdroje: Google, X, Android Police