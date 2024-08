Android je operační systém pro chytré mobily a podobná zařízení

První komerční verze vyšla v roce 2008, letos se očekává verze 15

Android běží na více než 3 miliardách zařízení

Android je operační systém našich mobilních telefonů, tabletů a dalších zařízení. Android vznikl v roce 2003 ve společnosti Android Inc. založené Andym Rubinem. V roce 2005 byl koupen společností Google a v roce 2008 spatřila světlo světa první komerční verze. Od té doby prošel bouřlivým vývojem a dnes je to nejrozšířenější mobilní operační systém na světě. Nyní ho používá asi 3 miliardy aktivních zařízení.

Android je založen na Linuxu, ale jde vlastní cestou. Základem je AOSP (Android Open Source Project). To je ta část, která je volně dostupná všem. Každý si může stáhnout zdrojové kódy a vytvořit použít je jak se mu jen zamane. Něco jiného je ale přístup ke Službám Google. To je například Obchod Play, mapové a platební mechanismy a další. Pokud někdo chce zahrnout i tuto oblast Androidu, musí projít certifikačním procesem a splnit nějaké podmínky. Jejich výčet je poměrně dlouhý, ale zahrnuje například závazek kompatibility, aktualizací, stability, ale i to, jaké aplikace budou předinstalované apod.

Jak už zaznělo, Android je open source a přispět může každý. Největším přispěvatelem je samozřejmě Google, který i rozhoduje, jaké změny schválí. Dalším v řadě je Samsung, Intel, Qualcomm a překvapivě Huawei, i když ten už jen v minulém čase. Unikátním rysem Androidu je to, že každý výrobce si jej může upravit podle sebe, samozřejmě za dodržení výše zmíněných podmínek. Když srovnáme prostředí telefonů Pixel, Samsung a Xiaomi, ani se nechce na první pohled věřit, že se díváme na stejný operační systém.

Roztříštěnost Androidu

Tím, že Google dal Android k dispozici všem, vyvstal jeden problém, a to je fragmentace. Výrobci by sice měli své telefony aktualizovat, ale často dělají jen nejnutnější minimum. Důsledkem toho jsme nyní v situaci, kdy ani ne 15 % zařízení používá aktuální hlavní verzi a nezanedbatelné procento zůstalo na několik let starých verzích. To přináší spoustu problémů.

Verze Androidu Procentuální zastoupení Android 14 13.0% Android 13 20.9% Android 12 14.7% Android 11 19.0% Android 10 13.6% Android 9 8.4%

Vývojáři aplikací si musí vybrat mezi složitou údržbou pro mnoho verzí systému a tím, že jejich aplikace na části mobilů nebude fungovat. Starší verze už nemají aktuální zabezpečení a jsou tedy zranitelné. Celkově vede roztříštěnost ke spoustě problémů.



Historie Androidu

Android původně vznikl jako operační systém pro fotoaparáty. Koupil jej ale Google a nasadil ho jako operační systém pro svůj první chytrý mobil, který vyzval tehdejší novinku, iPhone. První verze vyšla v roce 2008 s telefonem HTC Dream, známý také jako T-Mobile G1. Od té doby vydává Google aktualizace přibližně tempem jedna hlavní verze co rok. Dnes je aktuální verze 14 a verze 15 už je ve veřejné beta verzi.

Google značí jednotlivé verze čísly, jak je v počítačovém světě obvyklé (první číslo označuje hlavní verzi, tečkou jsou oddělené tzv. minor verze). Od verze 6 už ale přešel na celočíselné značení. Kromě toho měla každá verze také přezdívku založenou na sladkostech, jejichž název začínal příslušným písmenem v abecedě. Každá další významná verze dostala nový název. První dvě verze oficiální přezdívku nemají. První známou je Cupcake, následoval Donut, Eclair, Froyo, Gingerbread a další. Od verze 10 už není označování verzí přezdívkami oficiální, ale interně se používá dál.



Android 1.0 (Apple Pie)

První verze systému umožňovala docela dost věcí. Obsahovala Android Market pro snadnou instalaci aplikací. Podporovala fotoaparát, i když jen na základní úrovni. Samozřejmostí byl webový browser a klient pro e-mail. Dostupná byla i synchronizace e-mailů, kontaktů a kalendáře s účty Google. Mapy uměly satelitní snímky a pomocí GPS získaly trasu jízdy. O navigaci nemohla být ale ani řeč. Přehrávač médií umět přehrát video a zobrazit obrázky, nechyběla ani podpora YouTube. Už tato verze podporovala uživatelské nastavení tapety a widgety. Nechyběla podpora Wi-Fi a Bluetooth.

Android 1.0

Android 1.1 (Banana Bread)

Menší aktualizace, která přidala podporu podrobností při hledání v mapách a schopnost ukládat přílohy z e-mailů. Dále došlo k vylepšení dialeru.

Android 1.1

Android 1.5 (Cupcake)

Tato významná aktualizace přinesla možnost nahrávání videa z kamery mobilu a jejich sledování. Videa šla na YouTube nahrát přímo z mobilu, stejně tak jako na Picasu. Nová softwarová klávesnice se naučila dokončovat slova a byla rozšířena možnost schránky. Kromě toho systém získal podporu klávesnic třetích stran. Další důležitou událostí je podpora A2DP u Bluetooth a automatické připojení headsetu. Běžní uživatelé uvítali nové animace a nové widgety a složky.

Android 1.5 Cupcake

Android 1.6 (Donut)

Další velká aktualizace první verze. Byl vylepšen Market, fotoaparát a galerie dostaly nové prostředí. Galerie umí nově mazat více fotografií najednou, aktualizovalo se hlasové vyhledávání. Rychlý vyhledávací box možňuje vyhledávat záložky, historii, kontakty a na webu z domovské obrazovky. Vylepšily se síťové možnosti včetně přidání podpory VPN. Dále dostaly podporu gesta a syntéza řeči. Systém se naučil displeje s rozlišením WVGA.

Android 1.6 Donut

Android 2.0 / 2.1 (Eclair)

První velká aktualizace. Hlavní verze se posunula na číslo 2 a došlo k významné optimalizaci práce s hardware. Je podporováno více rozlišení displejů, bylo vylepšeno uživatelské prostředí. Seznam kontaktů byl přepracován, stejně tak prohlížeč internetu, který se naučil HTML5. Bylo možné použít více účtů najednou, podporu získal Microsoft Exchange. To otevřelo Androidu dveře do velkých společností.

Fotoaparát dostal podporu digitálního zoomu a přisvětlovací diody. Vylepšila se klávesnice, na domovskou stránku jste si mohli dát animovanou tapetu. Bluetooth povýšilo na verzi 2.1.



Android 2.2 (Froyo)

Odteď je možné instalovat aplikace na paměťovou kartu. To umožnilo vývoj větších aplikací. Vylepšený JIT kompilátor zvýšil rychlost aplikací 2-5x, zlepšila se i práce s operační pamětí (RAM). Byla přidána možnost vytvoření Wi-Fi hotspotu a sdílení připojení přes kabel. Přibyly režimy telefonu „Car mode“ a „Night mode“. Kamera a fotoaparát dostaly více nastavení.

Android 2.2 Froyo

Vylepšení se dočkaly technologie Open GL ES, Exchange a Bluetooth.



Android 2.3 / 2.4 (Gingerbread)

Tato verze přinesla podporu formátu WebM pro videa v HTML5. Poprvé jsme se setkali s NFC. Opět byla vylepšena klávesnice a operace se schránkou. Systém umí nové kamery a senzory.



3.0 – 3.2 (Honeycomb)

Jedná se o jedinou verzi, která nevyšla pro mobily. Je optimalizována pro tablety a chvíli to vypadalo, že budeme mít dvě verze Androidu. Dostáváme optimalizaci pro velké obrazovky tabletů, nový design a vylepšený multitasking. Novinkou jsou Google eBooks a nový prohlížeč. Google Task se naučilo videohovory. Můžeme připojit flash disk díky funkci USB host.

Android 3.0 Honeycomb

Android 4.0 – 4.0.4 (Ice Cream Sandwich)

Dochází opět ke spojení verze pro mobily a pro tablety. Aktualizace přináší odemčení mobilu obličejem, přepracovaný launcher a správce kontaktů. Fotoaparát se naučil zachycovat panoramata, která jste mohli rovnou odeslat pomocí Android Beam, což byl předchůdce dnešního Quick share. Pomocí NFC bylo možné odesílat kontakty, odkazy apod.

Android 4.0 Ice Cream Sandwich

Android 4.1 – 4.3 (Jelly Bean) Přichází Project Butter. Hlas je možné rozpoznávat i offline. Fotoaparát se po panoramatech naučil 360°snímky. Debutuje Google Now. Je možné mít více uživatelských účtů. Dále je možné udělovat aplikaci konkrétní oprávnění. Do této verze uživatel mohl přijmout všechna požadovaná oprávnění nebo žádné, nebylo nic mezi tím. Android 4.1 Jelly Bean

Android 4.4 (KitKat)

Tentokrát šlo spíše o optimalizaci pro telefony s menší operační pamětí a drobná vylepšení při práci s lištou. Tu je nyní možné stáhnout i v celoobrazovkovém režimu.

Android 4.4.2 KitKat

Android 5.0 (Lollipop)

Lízátko byla obrovská změna. Přichází Material Design, který sjednocuje vzhled aplikací a najednou začíná být systém hezky sladěný a mnohem lépe použitelný. Nový runtime ART významně zrychluje aplikace. Je k dispozici v 32 i 64 bitech.

Projekt Volta snižuje energetickou náročnost systému, k tomu systém obsahuje novou správu baterie a ještě navíc přichází úsporný režim.

Android Lollipop, easter eggs

Systém také zavádí nová omezení a hodně aplikací, které zasahují do systému, přestává fungovat. Kompenzuje to ale například Smart Lock, který umožňuje zabránit uzamčení mobilu při splnění zadaných podmínek. Tato funkce v mírných obměnách funguje dodnes.



Android 5.1 (Lollipop)

Po roce se uživatelé dočkali pouze desetinové aktualizace, která ale přinesla velké novinky. Kromě oprav chyb a bezpečnostních děr je zde podpora dvou a více SIM najednou a kill switch pro případ odcizení mobilu. Třešničkou na dortu je pak podpora HD zvuku.

Android 5.1.1 Lollipop

Android 6.0 (Marshmallow)

Prodlužuje výdrž telefonu až na dvojnásobek, k tomu podporuje poprvé odemykání otiskem prstu a také USB-C. Opět se mění systém oprávnění, nově jsou k dispozici uživatelem definované skupiny oprávnění pro aplikace.

Android 6.0 Marshmallow

Přibyla podpora zálohování nastavení aplikací, ale podpora byla přenesena na vývojáře. Paměťovou kartu lze použít jako součást interního úložiště, což oceňují majitelé telefonů s malou interní pamětí. Ne všechny telefony tuto funkci ale podporují.



Android 7.0 (Nougat)

Hlavní novinkou je podpora dvou aplikací běžících na obrazovce zároveň, každá ve vlastním okně. Skrytá funkce dovolovala nastavit aplikaci, která dostane k dispozici více výkonu. Součástí systému jsou nová rozhraní (API) pro virtuální realitu a podpora API Vulkan 3D. V následující verzi 7.1 přibylo upozornění na aplikace, které příliš vytěžují baterii.

Android 8.0 / 8.1 (Oreo)

Zařízení startují nyní až 2x rychleji. Používání notifikací doznalo mnoho změn. Nově je možné notifikace uspat, objevují se odznaky upozornění. Během videohovoru je možné rozdělit obrazovku s jakoukoliv aplikací, systém také podporuje více obrazovek.

Audiofilové ocenili podporu LDAC kodeku, ostatní integrovanou podporu tisku a správu barev. Lidé si začali zvykat na omezení, které systém zavedl u geolokačních služeb z důvodu spotřeby baterie a také ochrany soukromí. Instalace aplikací z neznámých zdrojů se už nepovoluje globálně, ale pro konkrétní aplikace.



Android 9.0 (Pie)

Tato verze se zaměřuje na ochranu uživatelů před nadměrným vyrušováním. Systém dostává režim Nerušit a také mód, kdy se ztlumí notifikace při otočení telefonu displejem dolů. Systém hlídá, kolik času uživatelé strávili ve které aplikaci.

Android 9 Pie

Další změny se týkají uživatelského rozhraní. Mění se navigační lišta i ovládání. Do popředí se dostává ovládání gesty. Hodiny se přestěhovaly doleva.



Android 10

Od této verze se již nepoužívají kódové názvy založené na sladkostech. Systém má nový vzhled. Nabízí tmavý režim, který ale nepodporují všechny aplikace. Ovládání plně podporuje gesta. Pro hendikepované je zde funkce živého přepisu zvuku.

Android 10

Android 11

Objevují se chatovací bubliny, uživatelé dostávají možnost nahrávat obrazovku. K tomu bylo do této doby potřeba aplikace třetí strany.

V rámci lepšího zabezpečení ztrácejí aplikace možnost přístupu do složek jiných aplikací a také do Android/Data. Aplikacím lze udělit oprávnění jednorázově.



Android 12

Uživatelské rozhraní je přepracováno na Material Design You. Barvy prostředí se dokáží přizpůsobit barvám tapety. U některých výrobců (Xiaomi) tato funkce nejde vypnout a pokud nejste s barvami spokojeni, je třeba použít speciální postup.

Android 12

Je kladen důraz na ochranu soukromí, například je zobrazena ikona vždy, když nějaká aplikace přistupuje k mikrofonu nebo fotoaparátu.



Android 12.1 (12L)

Verze pouze pro tablety a ohebná zařízení. Je optimalizována práce s velkými obrazovkami a také je lépe využíván režim rozdělené obrazovky. Tato verze dorazila jen na vybraná zařízení.

Android 12L

Android 13

Nejzajímavější změnou je možnost nastavit každé aplikaci jiný jazyk, aplikace to ale musí podporovat. Pokud jste někdy měli aplikaci se špatným překladem do češtiny, tuto možnost oceníte.

Android 13

Další úpravy se týkají vzhledu, například je možné mít pro ostatní aplikace ikonu, která se svým vzhledem přizpůsobí tapety. V notifikační liště je nový přehrávač médií. Zařízení s velkým displejem dostávají podporu taskbaru, který se objevil už ve verzi 12L.



Android 14

Je blokována instalace aplikací navržených pro systém Lollipop a starší z důvodu bezpečnosti. Omezení lze obejít pomocí adb. Dále zde najdeme lepší správu oznámení, lepší podporu skládacích zařízení a vylepšenou podporu režimu obraz v obraze.

Vylepšené zabezpečení umožní aplikací detekovat, když uživatel pořídí screenshot. Opět se vylaďuje správa oprávnění, aplikaci můžete omezit přístup jen k části fotografií.



Android 15

Asi největším lákadlem je Soukromý prostor, což je skrytá oblast v telefonu, kam si může uživatel instalovat aplikace a nahrát data, která nejsou běžně přístupná. Telefony Samsung podobnou funkci nabízejí pod názvem Zabezpečená složka, Xiaomi pak má Druhý prostor.

Telefony Pixel se naučí zrcadlení obrazu přes USB-C. Další vylepšení se týkají zabezpečení, telefon například bude umět detekovat, že byl odcizen a zablokuje se.



Často kladené otázky (FAQ)

Proč váš telefon neumí všechno, co by daná verze měla umět?

Jedná se o důsledek toho, že si výrobci mohou Android upravit. Každý výrobce má možnost pozměnit chování a některé věci vynechat a jiné naopak přidat. Jako příklad si můžeme vzít zobrazení stavových ikonek v notifikační liště. U některých telefonů nastavíte jen základní ikonu baterie a vedle ní procenta, a to je vše. U jiných telefonů máte na výběr z několika možností včetně procent uvnitř ikony. Chcete zobrazit aktuální aktivitu sítě? U některých telefonů zapnete přepínač, jinde je třeba řešit to aplikací.

Google navíc poslední dobou protežuje svoje telefony Pixel a ne všechny funkce, oznámené s novou verzí Androidu, dá k dispozici všem. Například funkce „Circle to search“ je dostupná exkluzivně pro Pixely a Samsung, se kterým na ní spolupracoval.



Co je to root a custom ROM?

Za běžných okolností má uživatel telefonu omezená práva. To je velký rozdíl například oproti počítači s Windows, kde si může majitel počítače dělat, co chce. Protože výsledkem experimentů je často nefunkční počítač, postavili se výrobci mobilů k problému tak, že uživatelům znemožnili přímý zásah do systému. Jednoduše nedali k dispozici práva správce (root). Rootování je proces, kdy se využije nějaké chyby, která umožní obejít omezení systému a uživateli práva správce dá k dispozici.

Důsledkem je, že si uživatel může nastavit věci, které by jinak nešly. Od drobností jako jsou jiné ikony v liště až po velké změny, například funkční NFC i při vypnutém displeji nebo aktivace nahrávání hovorů. Dlužno ale říct, že se rootem otevírají dveře mnohem škodlivějším aplikacím.

Dříve bylo rootování poměrně běžné. Ale s tím, jak se mobily používají k čím dál více kritickým operacím jako je placení, uložení dokladů nebo ukládání informací o zdravotním stavu se výrobci staví k rootování čím dál víc odmítavě. Nejdále zašel asi Samsung se svým systémem KNOX. To je komplex mechanismů, které zajišťují, že na telefonu běží pouze podepsaný software. Pokud se pokusíte spustit nepodepsanou verzi systému (to je nutný předpoklad pro root), provede se nevratná změna na základní desce a všechny systémové aplikace jsou informovány, že systém může být kompromitován. Na rootnutých telefonech tak nefungují typicky bankovní aplikace vůbec nebo jen s problémy.

Custom ROM je pak upravená verze systému. Před cca 10 lety existovaly pro vlajkové lodě i desítky verzí. Některé byly graficky upravené k nepoznání, jiné uměly do telefonu dostat funkce z dražších modelů. Stabilita byla většinou pochybná. Dnes se custom ROM používají primárně v případě, že výrobce přestane telefon podporovat, nebo když si chcete z vašeho telefonu udělat Pixel.

Jak získat Android 14? Android 14 je poslední stabilní verze, která je k dispozici (k 1. 8. 2024). Pokud jej výrobce vašeho telefonu či tabletu nabízí, nejjednodušší způsob, jak jej získat je aktualizace přes nabídku v nastavení telefonu. Ta může být u každého telefonu jiná, ale typicky tuto nabídku najdete v Nastavení -> Systém -> Aktualizace. Pokud váš výrobce Android 14 pro vaše zařízení neuvolnil, nejlepší je jej kontaktovat a zjistit, jestli aktualizaci plánuje. Můžete se zkusit podívat např. na fórum XDA, jestli někdo nevydal custom ROM s touto verzí.

Jak získat Android 15? Android 15 je v době psaní tohoto článku ve vývoji. Je dostupný jako beta verze pro některé telefony, především se jedná o Google Pixel. Dále někteří další výrobci mají vlastní beta program, např. Xiaomi nebo Samsung. V případě Samsungu ale probíhá beta testování pouze ve vybraných zemích a u nás není dostupné.