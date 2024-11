Návod: Jak vyzkoušet Android 16 mezi prvními?

Zatímco drtivá většina telefonů má v lepším případě Android 14 a pár vyvolených Android 15, Google už nabízí vývojářské preview Androidu 16. Pokud si chcete Android 16 vyzkoušet, bude to o něco složitější, než byla veřejná beta Androidu 15.

Pozor: jedná se o úplně první verzi, kterou rozhodně nedoporučujeme instalovat na váš hlavní telefon. Může obsahovat různé chyby a nemusí na něho být spolehnutí. Pro vaše hlavní zařízení doporučujeme vyčkat nejméně do veřejné bety, nejlépe ale na stabilní verzi. Ta by tentokrát měla dorazit docela brzy.

Nejdříve si ověřte, že máte podporovaný telefon. Nyní je možné preview instalovat na následující modely:

Pixel 6 a 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7 a7 Pro

Pixel 7a

Pixel Fold

Pixel Tablet

Pixel 8 a 8 Pro

Pixel 8a

Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, a 9 Pro Fold

Můžete si vybrat mezi stažením příslušného bitového obrazu a ruční instalací a nebo flashováním přes webovou aplikaci. My si ukážeme druhý postup, který je mnohem jednodušší a bezpečnější.

Příprava telefonu

Jako první krok proveďte zálohu dat. Součástí procesu je kompletní smazání telefonu! Pokud jste tak ještě neučinili, povolte Ladění přes USB v možnostech pro vývojáře. Dále povolte Odemknutí OEM. K tomu budete muset zadat PIN.

Pokud provádíte instalaci Androidu 16 ve Windows, nainstalujte ovladače pro váš telefon.

Připojení telefonu

Připojte telefon k počítači. Použijte kvalitní kabel a připojte jej přímo k počítači, nepoužívejte žádné huby apod. Pak jděte na stránku Android Flash Tool. Zde zahájíte proces nahrávání (flash) Androidu 16.

Nejprve vyberete telefon. Možná se nic nestane a tlačítko Show dialog again nebude nic dělat. To je způsobeno blokováním vyskakovacích oken. Nastavte příslušná oprávnění pro tento web, rovnou povolte i oznámení. Budete to potřebovat později.

Nyní už bude tlačítko Show dialog again fungovat. Nejprve musíte povolit přístup přes ADB. Na mobilu se zobrazí dialog, který je třeba potvrdit. Tím umožníte počítači spravovat telefon.

Nyní klikněte na tlačítko Add new device. Zobrazí se seznam připojených telefonů, v mém případě docela nečekaně v rohu monitoru. Vyberte telefon a potvrďte. Zobrazí se vybraný telefon a příslušné sestavení systému. Tlačítkem Install build spustíte flashování.

Pozor Během procesu flashování telefon neodpojujte od počítače a kromě kroků, které jsou zmíněny v návodu, s ním nemanipulujte.

Nyní se zobrazí průběh flashování. Systém se stahuje z internetu, doba trvání celého procesu bude záviset na rychlosti vašeho připojení. Budete vyzváni k odemčení a později zase k uzamčení bootloaderu. To jsou jediné okamžiky, kdy budete (kromě povolení ADB na začátku) manipulovat s telefonem.

Bootloader

Na displeji se zobrazí informace o odemčení / uzamčení bootloaderu. Nahoře bude vždy opačná výzva. Klávesami pro zvýšení / snížení hlasitosti změníte odpověď a klávesou vypínače ji potvrdíte.

Android 16

Poté se telefon restartuje a po nedlouhém bootu si můžete užívat novinek. V prvním buildu jich není zatím moc, ale už si můžete projít novým instalačním procesem, kdy se vám nabídne například Quick Share.

Můžeme také vidět, že Android 16 se opravdu jmenuje Baklava, jak jsme už dříve psali.

Vývojářské preview Jedná se o ranou verzi systému určenou pro vývojáře aplikací, kteří se na ní seznamují s novinkami. Není v žádném případě určená pro běžné použití! Pokud ji budete používat na hlavním telefonu, redakce v žádném případě nenese odpovědnost za možné problémy.

Vyzkoušíte si Android 16 developer preview?

Zdroj: Google