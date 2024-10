Googlu došla písmenka a začíná od začátku. Android 16 má nečekané jméno

Kódové označení Androidu 16 je Baklava, oblíbený dezert z listového těsta

To je nečekané, vzhledem k tomu, že kódové označení Androidu 15 bylo Vanilla Ice Cream

Nové kódové označení dezertu však odráží změnu v procesu sestavování Androidu

Google tradičně pojmenovával jednotlivé verze systému Android po sladkostech. S každou další významnou verzí se tak pojila nějaká dobrota, jejíž název začínal příslušným písmenem abecedy. Měli jsme tak Apple Pie, Banana Bread, Cupcake, Donut atd. Od verze Android 10 toto pojmenování nebylo oficiální, ale pouze interní, ale přesto se dál používalo. Android 15 tak má interní označení Vanilla Ice Cream, očekávali bychom tedy, že Android 16 se bude jmenovat například Waffle nebo Walnut Cake. Ale Google z nějakého důvodu pojmenoval Android 16 Baklava.

Vývojář teamb58 si všiml změn v kódu AOSP. Konkrétně se jedná o kód umožňující kompresi jakéhokoli modulu APEX, který bude spuštěn s vydáním Androidu v příštím roce.Na kódu je zajímavé, jak odkazuje na vydání Androidu v příštím roce. Konkrétně nastavení pole min_sdk_version = "Baklava" . Naproti tomu pole pro letošní vydání je nastaveno na min_sdk_version = "VanillaIceCream" .

Na dalším místě najdeme kontrolu verze, kde se opět zmiňuje název Baklava. Dokud není hotová definice konkrétního API, používá se interní označení. V tomto případě jde ověření, že jsme na Androidu 15 nebo vyšším. Jakožto programátora mě trochu děsí, že se používají čísla místo konstant…

Proč ta změna

Proč k této změně dochází? Server Android Authority spekuluje, že to souvisí se změnou sestavování buildů Androidu. Každý build má nějaké označení, například březnová aktualizace tabletů Pixel měla označení AP1A.240305.019.A1. Červen by AP2A.240605.024 a říjnová aktualizace bude nejspíš něco jako AP3A.241005.0XX. Když se podíváme na poslední buildy, uvidíme jasný vzorec.

Je vidět, že nové buildy nepokračují v abecedě, ale začínají znovu od A. Dá se očekávat, že buildy Androidu 16 budou mít označení BP1A… atd. To vysvětluje změnu výběru sladkosti pro interní název. Proč ale má Android 15 název Vanilla Ice Cream, přestože build začíná písmenem A? Android Authority spekuluje, že se možná o změně označení buildů rozhodlo až v době, kdy už v kódu byly zmínky o Vanilla Ice Cream a zpětná změna by mohla zanést do projektu chyby.

Baklava Baklava je tradiční dezert typický pro země blízkého východu, Balkánu a severní Afriky. Baklava se vyrábí z tenoučkých plátků těsta známého pod názvem filo, plní se nejčastěji nejrůznějšími druhy ořechů a je zalitá sladkým medovým sirupem. Baklava má být na povrchu křupavá a zespod vláčná.

