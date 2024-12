Samsung přináší do One UI 7 vítané vylepšení. HDR už vám nevypálí oči

Díky HDR je možné zobrazit více detailů ve stínech

Správné zobrazení často vyžaduje zvýšení jasu celé obrazovky

One UI 7 umožní HDR globálně vypnout, aby se předešlo nepříjemným skokům jasu v noci

Zobrazení HDR obsahu vyžaduje podporu displeje. Při prezentaci obsahu HDR pak často dochází k náhlému zvýšení jasu celé obrazovky, což může být pro uživatele nepříjemné, zvláště večer. Samsung v One UI 6.x umožňuje vypnout HDR v Galerii, ale ne v celém systému. To se s One UI 7 změní.

Nyní je přepínač pojmenovaný Super HDR schovaný v nastavení Galerie. Nově se přesouvá do nastavení na systémové úrovni. Odborníci z Android Authority ho našli v Nastavení → Pokročilé funkce. Rozdíl je v tom, že v One UI 7 má změna nastavení vliv na celý systém, takže se dotkne i aplikací typu Instagram apod.

Důvodem, proč vypnutí Super HDR ovlivňuje aplikace jako Instagram a Threads, je to, že funkce Super HDR společnosti Samsung interně používá obrazový formát Ultra HDR od Googlu. Ultra HDR je snaha společnosti Google vytvořit univerzálně podporovaný formát obrázku HDR.

Server Android Authority natočil i krátké video, ve kterém demonstruje účinek přepínače ve One UI 7. Pokud si prohlížíte obsah Instagramu či Threads v noci a náhlé změny jasu vás obtěžují, doporučujeme Super HDR po aktualizaci na One UI 7 vypnout.

Zdroj: Android Authority