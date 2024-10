Samsung přehodnotil své plány a z původně plánované červencové bety systému One UI 7 založeném na Androidu 15 nakonec ustoupil. Vše by ale mělo být ku prospěchu věci. Právě nová verze nadstavby by měla totiž představovat největší revoluci v jihokorejských telefonech za posledních několik let. Nedávno jsme vás informovali například o možnosti detailního přizpůsobení animací nebo podpory velkých složek, ale to je jen jeden ze střípků celkové skládanky, která by do sebe měla dokonale zapadat. S další pozitivní zprávou nyní přichází renomovaný leaker.

Ice Universe, známý svými přesnými předpověďmi, přišel s odvážným tvrzením. Podle něj bude One UI 7.0 největším skokem vpřed v historii mobilního softwaru Samsungu. Očekává se zejména:

Ice Universe dokonce naznačil, že Galaxy S25 Ultra v kombinaci s One UI 7 (pravděpodobně ve verzi 7.1), čipem Snapdragon 8 Gen 4 (známým též jako Snapdragon 8 Elite) a 16 GB RAM, nabídne uživatelský zážitek na zcela nové úrovni. Zmínil rovněž vynikající energetickou efektivitu, což by mohlo znamenat, že se dočkáme ještě lepší výdrže baterie. Tu mají přitom i současné Ultry na špičkové úrovni.

One UI 7 is definitely the biggest improvement in the history of One UI or the entire Samsung software.

But if you want to experience the most powerful One UI 7, please buy the Galaxy S25 Ultra 16GB RAMversion. It will provide the most powerful chip and the most ample memory…

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) October 16, 2024