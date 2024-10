Samsung chystá v One UI 7 rozšíření možností přizpůsobení skrz Good Lock

Modul Home Up nabídne detailní nastavení animací systému a další možnosti úprav složek

Nové funkce budou dostupné až s příchodem One UI 7 založeném na Androidu 15

Jihokorejský Samsung se chystá potěšit všechny milovníky personalizace. S příchodem One UI 7 totiž plánuje značné rozšíření možností přizpůsobení prostřednictvím své populární aplikace Good Lock. Hlavní novinky se objeví především v modulu Home Up, který slouží k úpravám domovské obrazovky a spouštěče aplikací.

Podle uniklých screenshotů se můžeme těšit na bezprecedentní úroveň kontroly nad systémovými animacemi. Nové nastavení nabídne možnost volby mezi animacemi ve stylu Pixelů od Googlu (“Pixel by Pixel”) a dokonce i jablečných iPhonů. Samsung si zde neodpustil lehce sarkastickou narážku na svého rivala z Cupertina, tato možnost je totiž označena jako “The scent of a certain fruit”, tedy “vůně určitého ovoce”.

Home gesture animation tuning pic.twitter.com/BYBWoNAmWG — Vince Lawrence ✪ (@renz_pzaway) October 12, 2024

Jako velmi zajímavá se jeví také možnost “Advanced tuning”, která umožní nastavit každou systémovou animaci individuálně včetně jejího trvání, měřítka a rozmazání. Tato úroveň nastavení byla až dosud k dispozici pouze u custom ROM, kde je pochopitelně nutné podstoupit root.

Výrazných změn se dočkají i složky na domovské obrazovce. Nově bude k dispozici režim “Large Folder” s možností úpravy velikosti a mřížky ikon uvnitř. Velké složky jsou něco, co na Samsung telefonech oproti čínské konkurenci hodně chybí spoustě uživatelů.

Ačkoliv je nová verze modulu Home Up (v16.0.00.1) již ke stažení na APKMirror, běžní uživatelé si na tyto novinky budou muset počkat. Modul je totiž kompatibilní pouze s Androidem 15, na kterém bude postaveno One UI 7. A to se stabilně začne podle všeho šířit až začátkem příštího roku.

Jak se těšíte na One UI 7 od Samsungu?

Zdroj: AndroidPolice