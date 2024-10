Android 16 možná vyjde nečekaně brzy. Víme proč!

Google možná plánuje vydat Android 16 už ve 2. čtvrtletí roku 2025

To by bylo neobvyklé, protože hlavní verze Androidu vychází v srpnu, září nebo říjnu

Datum vydání Androidu 16 však zatím nebylo potvrzeno

Google vydává každý rok novou verzi systémy Android. Letošní verze byla poněkud zpožděná a nastala neobvyklá situace, kdy sice vyšel oficiální Android 15, ale telefony Pixel mají stále předchozí verzi. To je způsobené množstvím úprav, které Google v Pixelech udělal. Android 15 ale jako takový v AOSP vydaný už je. Android Authority na základě fragmentů kódu spekuluje, že Android 16 by mohl být naopak vydán dříve, a to už v druhém čtvrtletí roku 2025.

Google změnil způsob, jakým vyvíjí systém Android. V rámci kmenového stabilního projektu Googlu pracují vývojáři Androidu na jediné, sjednocené interní „hlavní“ větvi a pomocí příznaků určují, jaké funkce a API jsou povoleny v konkrétním sestavení. Tento model již vyústil v některé zajímavé změny a zdá se, že také umožnil Googlu prosazovat nové změny mnohem rychleji než dříve.

Google se možná rozhodl vydat Android 16 dříve než obvykle, protože si je tímto novým vývojovým procesem opravdu jistý. Díky tomu by bylo možné získat stabilní verzi dříve než na podzim, jak je obvyklé. Jestli to znamená, že budou verze vycházet častěji nebo si Google nechá čas na implementaci více funkcí, zatím těžko soudit.

What to expect in Android 15

Jak vlastně Android Authority došel k úvaze o dřívějším vydání Androidu 16? V dokumentu Compatibility Definition Document (CDD) pro Android 15, je několik odkazů na další verzi Androidu označenou jako „25Q2“.

Další zmínku lze nalézt v záplatě, která implementuje nové API v zásobníku Bluetooth. Oprava ještě nebyla vydána, protože vydání 24Q4 „neumožní žádnou změnu API“. To dává smysl, protože 24Q4 je Android 15 QPR1 a změny API jsou povoleny pouze v hlavních verzích Androidu. Oprava se tedy odkládá do „okna 25Q2“. Podobně další zmínka také říká, že změny API nelze provést až do vydání 25Q2.

Pokud by 25Q2 byl jednoduše Android 15 QPR3, pak by nedávalo smysl, aby Google měnil API. Společnost Google se zavazuje vývojářům aplikací, že nebudou zavádět žádné zásadní změny ani nová rozhraní API, aniž by došlo k navýšení verze sady SDK. To je úplný základ vývoje, jinak by nebylo možné garantovat, že aplikace vydaná pro nějakou verzi Androidu v ní bude opravdu fungovat.

Zdroj: Android Authority