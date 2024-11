Android 16 přichází s překvapivě brzkým vydáním první vývojářské verze

Nová verze nabídne vylepšené sdílení fotografií a zdravotních dat mezi aplikacemi

Mezi podporovanými telefony je překvapivě i řada Google Pixel 6

Google dnes spustil vývoj Androidu 16 vydáním první vývojářské verze, což je oproti předchozím rokům o celé tři měsíce dříve. Zatímco posledních pět let začínaly vývojářské verze až v únoru, letos Google spěchá – finální vydání se totiž přesouvá z třetího do druhého čtvrtletí 2025. Oficiálně je to proto, aby výrobci telefonů mohli rychleji implementovat novou verzi do svých zařízení.

Lepší sdílení fotografií a zdravotních dat

Mezi hlavní novinky patří vylepšený systém pro výběr fotografií, který mohou vývojáři nově integrovat přímo do svých aplikací. Uživatelé tak budou moci sdílet fotografie a videa bez nutnosti poskytnout aplikaci přístup k celé galerii nebo cloudovému úložišti. Další významnou novinkou je rozšíření aplikace Health Connect, která nově podporuje sdílení zdravotních záznamů ve formátu FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) mezi aplikacemi a zdravotnickými zařízeními, podobně jako to umožňuje Apple Health na iPhonech.

Google Just REVEALED Android 16! (Everything NEW)

Proč vyjde Android 16 dříve než je zvykem?

Šéf vývoje Androidu Matthew McCullough k tomu uvedl: “Toto je začátek častějšího vydávání nových API v rámci našeho úsilí o rychlejší inovace v aplikacích i zařízeních.” První veřejná beta verze Androidu 16 má být k dispozici v lednu 2025, finální verze pak dorazí po dubnu téhož roku, pravděpodobně během tradiční konference Google I/O, kde by mimo jiné mělo dojít na odhalení Pixelu 9a.

Časový plán vydání

Harmonogram vydání Androidu 16 vypadá následovně:

Developer preview 1 (listopad): Základní verze zaměřená na zpětnou vazbu vývojářů

Developer preview 2 (prosinec): Inkrementální aktualizace s dalšími funkcemi a API

Beta 1 (leden): První beta verze dostupná pro veřejné testování

Beta 2 (únor): Další vylepšení a opravy chyb

Beta 3 (březen): První verze s finálními API

Beta 4 (duben): Téměř finální verze pro závěrečné testování

První vývojářskou verzi (build BP21.241018.009) s listopadovými bezpečnostními záplatami si mohou stáhnout majitelé všech Pixelů od řady 6 až po nejnovější modely včetně Pixelu 9 Pro XL a Pixelu 9 Pro Fold. Zajímavostí je, že Pixel 6 a 6 Pro tak dostanou o jednu velkou aktualizaci víc, než bylo původně slíbeno.

Pokud používáte Android 15 QPR2 Beta 1, přechod na vývojářskou verzi Androidu 16 bude vyžadovat kompletní vymazání zařízení. Pro běžné uživatele proto doporučujeme počkat na veřejnou beta verzi.

Jak se těšíte na Android 16?

Zdroj: Android, The Verge