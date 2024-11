Google Pixel 9a dostane vylepšení, které ocení každý. Cenou přitom nezklame

Google Pixel 9a tentokrát dorazí dříve, než je zvykem

Nabídne větší displej a potěší vyšší kapacitou baterie

Navzdory vylepšením by měl stát stejně jako předchůdce

Již nějaký ten pátek není žádným tajemstvím, že Google pracuje na smartphonu střední třídy Pixel 9a. Tentokrát však přijde ve jménu mnoha změn. Nejenže bude větší a nabídne odlišný design, který se fanouškům příliš nelíbí, ale obdrží i jedno skvělé vylepšení, jímž potěší naprosto každého.

Google Pixel 9a tentokrát obdrží 6,3palcový displej namísto 6,1palcového. Bude tedy o něco rozměrnější, což výrobci umožní vybavit jej větší baterií. Namísto 4 492mAh kapacity nabídne rovnou 5 000 mAh, informuje server Android Headlines na základě zjištění od svého zdroje. Bohužel se však bude znovu nabíjet jen 18W výkonem drátově a 7,5W bezdrátově.

Portálu Android Headlines se podařilo získat i podrobnosti týkající se dalších specifikací. Google Pixel 9a podle něj obdrží čipset Tensor G4, 48Mpx hlavní fotoaparát a 13Mpx ultrašíro. Rozlišení selfie kamery má rovněž činit 13 Mpx. Displej pak údajně přinese dynamickou obnovovací frekvenci v rozmezí od 60 do 120 Hz.

Navzdory vylepšením má Google Pixel 9a při uvedení na trh stát stejně jako jeho předchůdce. V USA to bude 499 dolarů, tedy asi 11 670 Kč v přepočtu. Google Pixel 8a k nám do Česka přišel s oficiální cenou 14 490 Kč. Předpokládá se, že vyjde nezvykle brzy, a to hned v březnu příštího roku.

Jak se na Google Pixel 9a těšíte vy?

Zdroj: Android Headlines (1, 2)