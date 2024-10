Na internetu se objevily nové informace o chystaném modelu Pixel 9a, jenž by měl nahradit současný Pixel 8a. A vypadá to, že nás v americké vyšší střední třídě čeká několik zajímavých změn.

Uznávaný leaker @OnLeaks, který má na kontě řadu přesných předpovědí, přišel s aktualizovanými údaji o velikosti chystaného Pixelu 9a. Podle jeho nejnovějších informací bude disponovat rozměry 154,7 x 73,2 x 8,9 mm. To znamená, že oproti Pixelu 8a naroste o 2,6 mm na výšku a 0,5 mm na šířku, zatímco tloušťka zůstane stejná. Oproti některé čínské konkurenci bude ale stále relativně kompaktní.

Největší změnou, kterou můžeme na renderech vidět, je zcela přepracovaný design zadního fotoaparátu. Google se zřejmě rozhodl zbavit výrazného fotomodulu, který známe z předchozích generací. Místo toho budou fotoaparáty zasazeny přímo do zadního krytu telefonu, což působí minimalisticky a telefon se nebude na stole viklat, ale ne každému bude zbavení se dalšího ikonickému prvku po chuti. Obecně se však telefon podobá řadě Pixel 9, právě až na chybějící modul foťáků.

Co je poměrně překvapivé, je předpokládané datum uvedení Pixelu 9a na trh. Podle dostupných informací by se nový model mohl objevit už v březnu 2025. V tu dobu přitom nebude na trhu Pixel 8a ani celý rok.

Oh, by the way… It appears the #Google #Pixel9a dimensions I revealed three weeks ago were not 100% accurate since I recently received updated data which are a very tiny little bit different with 154.7 x 73.2 x 8.9mm (9.4mm including the slim rear camera ring)… pic.twitter.com/qZvYptiwR9

— Steve H.McFly (@OnLeaks) October 18, 2024