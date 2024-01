Google prezentoval na veletrhu CES 2024 několik nových funkcí

Sdílení nablízko končí, bude nahrazeno funkcí Quick Share

Do některých televizorů LG zamíří podpora standardu Matter!

Před několika týdny se na internetu objevila zpráva o tom, že Google spojí síly se Samsungem a vytvoří jednotný systém pro rychlé sdílení. Až doteď tomu bylo jinak. Nativně se v Androidu nacházela funkce Sdílení nablízko (Nearby Share) od Googlu, jen Samsung využíval vlastní řešení pojmenované Quick Share. A trochu překvapivě si novinka zachová název jihokorejské firmy, Sdílení nablízko jako takové tedy končí.

Nový Quick Share na CESu firma prezentovala jako spojení toho nejlepšího z obou světů. Google prý využil zkušenosti Samsungu a vytvořil tak nejlepší a výchozí možnost pro sdílení obsahu napříč všemi typy Android zařízení. V budoucnu bude navíc služba předinstalovaná i na některých počítačích s operačním systémem Windows. Už nyní si můžeme aplikaci Sdílení nablízko stáhnout do počítače a využívat ji pro přesun souborů, ale Google ji nijak extra neprezentoval, navíc se nachází dodnes v beta verzi.

Novinka by se měla začít zavádět na současná zařízení v únoru. Konference však nebyla jen o novém Quick Share, ale rovněž o funkci Fast Pair. Ta se dostane do Google TV zařízení, takže připojení bezdrátových sluchátek bude nově ještě jednodušší. Už dnes lze odesílat do televizorů podporující Chromecast TikTok videa, což ocení nejeden uživatel.

Kromě Samsungu začal Google spolupracovat s další firmou – LG. To bych osobně nečekal, korejská firma si hraje na vlastním písečku s webOS, ale partnerství ji zřejmě dává smysl. Letos se totiž konečně dočkáme prvních televizorů s podporou Chromecastu, některé z nich budou dokonce moci fungovat jako brány chytré domácnosti. Konečně to někoho napadlo! Navíc mají podporovat Matter a pro ovládání poslouží aplikace Google Home. Na spojení chytré domácnosti s televizorem napřímo jsem hodně zvědav, snad se alespoň některé modely dostanou i do Česka.

Kterou z nových funkcí oceníte nejvíce?

Zdroj: blog.google