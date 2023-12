Sdílení nablízko od Googlu je skvělá aplikace pro bezdrátové sdílení

Letos jsme se dočkali konečně i Windows aplikace

Quick Share od Samsungu je takřka totožný, obě služby se prý spojí

Sdílení nablízko je super funkce, která vám umožňuje sdílet jakékoliv soubory z vašeho telefonu do jiného, letos jsme se konečně dočkali i verze pro Windows, takže můžete pohodlně a bez použití kabelu sdílet napřímo soubor z počítače do mobilu nebo naopak. Obdobnou funkci s názvem Quick Share má i Samsung. A vypadá to, že se z nich stane jedna aplikace.

Podle vývojářky Kmily Wojciechowské, se dočkáme sloučení služeb Sdílení nablízko (Nearby Share) a Quick Share, což by usnadnilo orientaci hlavně začátečníkům, kteří služby nedokáží rozeznat. Překvapivým krokem pak je, že se z Quick Share od Samsungu nestane Sdílení nablízko, ale bude tomu přesně naopak. Google se dohodl se Samsungem a nadále bude v Androidu využívat právě název jihokorejské firmy.

Kromě toho by aktualizace mohla zahrnovat vylepšené uživatelské rozhraní a přehlednější vyskakovací nabídku, která by usnadnila výběr zařízení pro sdílení. Uživatelé by měli mít navíc možnost dočasně skrýt svá zařízení před ostatními. Google se dosud k rebrandingu oficiálně nevyjádřil, ale očekávám, že se tak stane v následujících dnech.

Používáte funkce Quick Share/Sdílení nablízko?

Zdroj: gizmochina.com