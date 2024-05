Díky přímé integraci operačního systému nabízí soukromý prostor vylepšenou ochranu citlivých aplikací a izoluje jejich data a oznámení od zbytku telefonu. Můžete také nastavit samostatný zámek pro soukromý prostor a jeho existenci zcela skrýt.

Ochrana před krádeží

Zámek detekce krádeže bude k dispozici později v tomto roce a pomůže vám udržet vaše osobní a finanční údaje v bezpečí, pokud vám někdy někdo ukradne telefon. Tato výkonná nová funkce využívá umělou inteligenci Google k rozpoznání, zda vám někdo vytrhne telefon z ruky a pokusí se s ním utéct, projet na kole nebo odjet. Pokud je detekován pohyb typický pro krádež, bude rychle uzamčen, aby se vaše informace nedostaly do nesprávných rukou. Ochrana proti krádeži by se měla dostat i do starších verzí Androidu.

Zdroj: Blog Google