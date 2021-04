Jak v Samsung mobilu důkladně skrýt vybrané soubory? (pro začátečníky)

Při používání mobilu se občas můžete dostat do situace, kdy pro vás není žádoucí, aby v něm byly volně viditelné některé konkrétní soubory. A to jak jiným lidem, tak třeba i aplikacím, které mohou úložiště telefonu procházet. Nemusí jít zrovna o citlivé fotky, videa či jiný obsah, který by ani v náhledu neměl “probliknout” třeba v galerii. Klidně vám může i velká spousta souborů při vyhledávání toho správného zavazet, nebo chcete prostě jen zabezpečit například důležité pracovní dokumenty. My si v tomto návodu ukážeme, jak skrýt soubory v telefonech Samsung. Korejská značka má k tomuto účelu, stejně jako spousta dalších výrobců, vlastní nástroj.

Jak skrýt soubory (a vlastně téměř cokoli dalšího) v Samsung mobilu?

Přímo v systému One UI, tedy v moderní nadstavbě z dílny této korejské společnosti, se nachází nástroj jménem Zabezpečená složka. Podobnou můžete najít také ve spoustě dalších Android mobilů, jen s jiným názvem či ikonou. Všechny ale dělají v podstatě to samé a tento návod tak můžete částečně považovat za univerzální. Účelem těchto nástrojů je ukrytí vybraných souborů tak, aby je bez zadání hesla neviděli nejen jiní lidé, ale také ostatní aplikace v mobilu. Zabezpečenou složku je však potřeba manuálně aktivovat.

Aktivace