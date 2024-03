Google hlídá nejen aplikace v Google Play, ale i ty, které instalujete sami

Android 14 zavedl omezení pro staré aplikace určené pro Android 6

Android 15 posouvá laťku ještě výše

Android obecně nemá nejlepší pověst, pokud se bavíme o zabezpečení. Není to úplně fér, protože Android jako takový je zabezpečený dobře, ale dává uživatelům mnohem větší volnost, než jiné operační systémy v tom, co si do telefonu nainstalují a výsledkem je často instalace nějakého malware.

Jednou z mnoha možností, jak Android zabezpečuje, abyste neměli v telefonu nebezpečnou aplikaci, je mechanismus kontroly aplikací v Google Play, kdy Google do obchodu nepustí nebezpečnou aplikaci. Další nástavbou je systém Play Protect, což je mechanismus, který kontroluje aplikace v Play, ale i aplikace, které si instalujete sami z jiných zdrojů.

V Androidu 14 Google zavedl další vychytávku, a to kontrolu verze, na kterou je aplikace cílena. V Androidu 14 zavedl Google kontrolu na minimální cílenou verzi API 23, což odpovídá Androidu 6. Pokud se pokusíte v Androidu 14 instalovat takto staré aplikace, zobrazí se varování a instalace selže. Smůlu mají ale kromě škodlivých aplikací i některé užitečné staré aplikace.

Abychom pochopili, jak to funguje. Aplikace v Androidu má u sebe konfigurační soubor, kde mimo jiné specifikuje, jaký systém minimálně potřebuje ke svému běhu, a na kterou verzi cílí. Kompatibilita se starými verzemi nevadí, ale pokud cílí na příliš nízkou verzi systému, znamená to, že se nepoužijí moderní bezpečnostní prvky.

Proč je zvolen právě Android 6 jako hraniční? Právě tehdy se zavedla změna v tom, jakým způsobem aplikace žádají o oprávnění. Dříve se o všechna oprávnění požádalo už během instalace. To ale zneužívaly škodlivé aplikace, protože málokdo kontroloval před instalací všechna oprávnění. Nově aplikace žádá o oprávnění, až když ho poprvé opravdu potřebuje, což uživatelé vyhodnocují pečlivěji.

Poznámka: mně osobně nový systém nesedí, protože se mně pravidelně stává, že si nainstaluju aplikaci typu Shazam, která při prvním rozpoznávání hudby selže. Než odklikám všechna oprávnění, hraje už něco úplně jiného. A představa, že aplikace typu Záchranka žádá o oprávnění až v okamžiku, kdy se s rukama od krve snažíte zavolat si pomoc, je děsivá. Naštěstí autoři aplikací už zavedli žádost o oprávnění do procesu prvotního spuštění, čímž jdou vlastně proti myšlence lepší ochrany uživatelů, ale z mého pohledu je to stejně postavené na hlavu.

Přitahujeme šrouby

Už v Androidu 14 jsem narazil na to, že některé aplikace nešly obnovit ze zálohy. Jedná se především o opravdu staré aplikace, které už autoři neudržují a nejsou ani v Play, ale já je používám, protože jsem za ně nenašel náhradu. Vím, co dělají a vím, že jsou bezpečné, ale Google rozhodl, že mám smůlu.

V Androidu 15 jde Google ještě dál a omezení zvedl o další verzi, takže nepůjdou instalovat ani aplikace cílené na API 24, Android 7 – Nougat.

Jde to obejít?

Jasně, je tam tlačítko, které – nic nedělá. Není mně jasné, proč se zobrazuje, možná jde o nějakou chybu.

Naštěstí ale pokud sledujete naše články pravidelně, máte dávno instalované ADB a můžete použít následující příkaz k instalaci staré aplikace:

adb install --bypass-low-target-sdk-block FILENAME.apk

Zobrazí se sice opět varování, ale tlačítko pro pokračování je už funkční a aplikace jde instalovat. Prerekvizitou je pravidelná tvorba záloh instalačních balíčků, bez souboru APK to nepůjde.

Pozor, instalujte jen opravdu ověřené aplikace, které jsou pro vás důležité. Nejprve zkuste najít náhradu, o kterou se autor stará a výše popsaný postup berte až jako poslední možnost.

Používáte staré aplikace?

