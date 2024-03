Android je moderní operační systém s několika vrstvami ochrany proti škodlivým aplikacím

Typická oběť malware si ho nainstalovala sama, protože chtěla ušetřit na nesprávném místě

Útočníci přesto dokázali vymyslet postupy, jak napadnout uživatele, kteří nic podobného nepraktikují

Nedávno mě oslovili kamarádi z brněnské prodejny Samsung ve Vaňkovce s tím, že se jim množí případy nakažení poměrně agresivním malware a jestli bych o tom nemohl napsat článek. Shodou okolností mě požádala o pomoc s odstraněním stejné potvory jedna paní na Facebooku. A protože se jedná o mimořádně odolný a zákeřný kousek, přijde mně dobré podělit se o zkušenosti.

Jak (ne)přijít k malware

Úplně typická oběť malware je člověk, který stahuje aplikace z alternativních zdrojů. Nejlépe modifikované aplikace – modifikované tak, aby nemusel platit ať už za aplikaci nebo za službu, kterou poskytuje vydavatel originální verze. Typicky jsou to cracknuté hry, aplikace pro obcházení nutnosti platit za Youtube, Spotify, Netflix a další. Skoro bych řekl, že pro takové lidi slzu neuroním, je to jejich volba.

Spotify: Music and Podcasts Spotify AB

Jenže se množí případy, kdy byli napadeni lidé, kteří tvrdí, že opravdu stahovali aplikace pouze z Google Play a nemám důvod jim nevěřit. Pídil jsem se tedy po tom, jak se k nim malware dostal a zjistil jsem, že celý proces má dva kroky:

Stažení korektně se tvářící aplikace z Google Play. Typické jsou antiviry , čističe paměti , v poslední době aplikace slibující čtení nebo skenování do PDF

se tvářící aplikace z Google Play. Typické jsou , , v poslední době aplikace slibující Aplikace nabídne stažení pluginu nebo další aplikace, ale ta už se nestahuje z Google Play – a tohle je hledaný malware

Pod hezkou ikonkou se skrývá strašná potvora

Na pluginech není nic špatného, ale správný postup je instalovat je v Google Play. Příklad, jak je to správně, najdeme třeba u aplikace Total Commander. Sice má seznam pluginů na svých stránkách, ale všechny odkazy vedou na Obchod Play.

Mějte přehled o oprávněních

Že aplikace pro hlasovou komunikaci potřebuje přístup k mikrofonu nebo aplikace pro pořizování fotografií k fotoaparátu, je asi pochopitelné, ale proč aplikace typu lampička potřebuje spouštět služby automaticky po startu systému a na co je jí přístup k instalačnímu API? Na co chce informace o propojení k síti a fakturační API? Tohle je třeba typická aplikace, od které ruce pryč. Jediné, co tam chápu, je přístup k fotoaparátu, protože je s ním spojené ovládání blesku.

Aplikaci typu lampička jsem si vybral záměrně jako příklad aplikací, které je jednoduché naprogramovat a lehce do nich schovat spoustu balastu. Přitom možnost zapnutí blesku umožňuje přepínač ve stahovací liště, tak na co aplikaci?

K čemu tohle potřebuje lampička?

Na druhou stranu máme aplikace typu Tasker, kde se seznam požadovaných oprávnění nevleze ani na displej a přesto je to v pořádku, nejedná se o žádný malware:

Tasker naopak dokáže vše využít naplno

Neznamená to tedy, že příliš mnoho oprávnění je automaticky špatně, spíše je třeba si hlídat, jestli aplikace nevyžaduje něco, co vůbec nemůže potřebovat. Zvýšenou pozornost pak věnovat aplikacím, které vyžadují některé z následujících oprávnění:

Fotoaparát : aplikace by vás mohla šmírovat, naštěstí dnes se při aktivním fotoaparátu zobrazuje zelená tečna v pravém horním rohu displeje, takže to mají nekalé aplikace těžší. Korektní použití je pro aplikace určené k fotografování a svítilny (ale viz výše)

: aplikace by vás mohla šmírovat, naštěstí dnes se při aktivním fotoaparátu zobrazuje zelená tečna v pravém horním rohu displeje, takže to mají nekalé aplikace těžší. Korektní použití je pro aplikace určené k fotografování a svítilny (ale viz výše) Mikrofon : podobně jako fotoaparát

: podobně jako fotoaparát Úložiště : běžně mají aplikace vymezené místo v úložišti telefonu, kam mohou jen ony a kam se mohou například ukládat dočasné soubory. Pokud jim dáte právo procházet celé úložiště, mohou se dostat nejen k fotografiím a hudebním souborům (různé multimediální aplikace), ale i do složky Dokumenty apod. Zde je třeba rozumná obezřetnost.

: běžně mají aplikace vymezené místo v úložišti telefonu, kam mohou jen ony a kam se mohou například ukládat dočasné soubory. Pokud jim dáte právo procházet celé úložiště, mohou se dostat nejen k fotografiím a hudebním souborům (různé multimediální aplikace), ale i do složky Dokumenty apod. Zde je třeba rozumná obezřetnost. Zobrazení nad ostatními aplikacemi : může jít o informativní bubliny, jaké používá třeba Messenger, zobrazení plovoucího widgetu, ale také o pokus překrýt bankovní aplikaci průhlednou vrstvou a odchytávat, co v ní děláte. Jedná se o poměrně silné oprávnění a již zmíněné bankovní aplikace vás často upozorní, pokud něco takového detekují a je třeba vědět, k čemu to aplikace potřebuje.

: může jít o informativní bubliny, jaké používá třeba Messenger, zobrazení plovoucího widgetu, ale také o pokus překrýt bankovní aplikaci průhlednou vrstvou a odchytávat, co v ní děláte. Jedná se o poměrně silné oprávnění a již zmíněné bankovní aplikace vás často upozorní, pokud něco takového detekují a je třeba vědět, k čemu to aplikace potřebuje. Kontakty a SMS, kalendář : Google dokonce omezil v Play možnost instalace aplikací, které vyžadují přístup ke kontaktům. Kalendáře naštěstí fungují, takže je možné využívat alternativní aplikace. Ale opět, je rozdíl, když přístup chce aplikace typu Dialer nebo Kalendář, a když to chce svítilna.

: Google dokonce omezil v Play možnost instalace aplikací, které vyžadují přístup ke kontaktům. Kalendáře naštěstí fungují, takže je možné využívat alternativní aplikace. Ale opět, je rozdíl, když přístup chce aplikace typu Dialer nebo Kalendář, a když to chce svítilna. Instalace aplikací: dovolím si tvrdit, že to nepotřebuje nikdo. Něco jiného je, když vás aplikace odkáže na Playa instaluje se něco odtamtud, ale instalace APK souborů je natolik riziková, že ho není dobré používat. Sám mám toto povolené pouze pro aplikaci Moje soubory, abych zabránil tomu, že se mně něco do telefonu dostane například přímo z prohlížeče.

Pověst

Před instalací aplikace se podívejte na recenze a případně i pohledejte na Google. Ten bohužel nyní ukazuje pouze recenze, které považuje za relevantní, takže neuvidíte recenze od uživatelů v jiných zemích. Nedívejte se jen na hvězdičky, to dávají často automaty, lidé, kteří jsou nespokojení třeba jen s tím, že je aplikace drahá nebo naopak dají 5 hvězdiček prostě proto, že je o to aplikace požádala. Čtěte textové recenze, zamyslete se nad tím, jestli dávají smysl a zařiďte se podle toho. Možná se dočtete, že se sice nemusí jednat o malware, ale aplikace zobrazuje tolik reklamy, že je vlastně nepoužitelná.

Platby

Pozor na to, že některé aplikace nabízení zkušební dobu třeba 1 den a pak automaticky roční předplatné v hodnotě několika set Kč. Bohužel, platby učiněné tímto způsobem, stejně jako „mikro“ platby učiněné z aplikace, nejde snadno reklamovat. Pokud si koupíte drahou aplikaci, máte čas na vyzkoušení a v případě že ji odinstalujete, se vám peníze vrátí. Platby z aplikace nebo předplatné ale ne. Požadavek na předplatné nebo platbu v aplikaci není automaticky nekalá praktika, ale je třeba zpozornět a neodkliknout něco bezmyšlenkovitě.

Správu předplatného najdete v Play po kliknutí na váš účet, následně Platby a předplatné a tam už vidíte seznam. Nezapomeňte, že předplatné může využívat i aplikace stažená z Galaxy Store, tam najdete přehled v Menu > Předplatné.

Co rozhodně nedoporučuju, je zadat přímo do aplikace údaje z platební karty. Výjimkou jsou ověřené aplikace typu Alza, kde by placení přes mechanismy Google bylo nereálné kvůli poplatkům.

Přehled o předplatných

Aktualizujte

Neodkládejte aktualizace. Nemusíte je instalovat automaticky, sám si rád projdu seznam změn, abych měl přehled o tom, která aplikace se aktualizovala a co aktualizace přinesla za změny, ale i když třeba nemáte rádi neustálé změny, pokud nebudete udržovat systém aktuální, postupně přestane být bezpečný.

Dvoufaktorová autentizace

Kde to jde, používejte dvoufaktorovou autentizaci. Jedná se o případy, kdy po vás aplikace chce ještě potvrzení pomocí SMS nebo nějakého autentizátoru. Doporučuju spíše autentizátor, protože autentizační SMS nebo e-mail zaslaný na kompromitované zařízení postrádá smysl, zatímco aplikace mívá další vrstvu ochrany (otisk, PIN apod.,). Tento postup vás ochrání před kompromitací dalších účtů v případě, že někdo získá vaše hesla. Je důležité, aby heslo k autentizační aplikaci bylo dostatečně silné a jiné, než jakékoliv jiné heslo!

Nejnebezpečnější je pokročilý uživatel

Teď se asi dost lidí ošije, ale je to tak. Největší škody na svém telefonu dokáže napáchat člověk, který ví, jak aktivovat vývojářský režim, jak instalovat aplikace z cizích zdrojů, kde sehnat zdarma jinak placené hry či aplikace, jak obejít reklamy u YouTube… Takový uživatel sleduje různé návody na internetu, čte fóra a spustí kdejaký skript. A dříve nebo později narazí na to, že některý návod nebyl myšlen až tak altruisticky, jak to mohlo vypadat… Jeden z možných mechanismů je popsán v článku Po YouTube se šíří malware! Jak se ochránit?

Jak minimalizovat škody?

Řekněme, že i přes veškerou ostražitost se stalo, že se váš telefon nějakým malware nakazil. V takovém případě doporučuju jako nejbezpečnější cestu provést obnovení do továrního nastavení a telefon instalovat znovu bez obnovy ze zálohy. Pokud si chcete ulehčit instalaci aplikací, vyberte ručně pouze ty, které chcete obnovit, nedávejte v žádném případě automatickou obnovu všeho!

Data také raději obnovte ručně a pohlídejte si, jestli nedošlo ke kompromitaci, například zašifrování nebo pozměnění dat. Zvláště nebezpečnou variantou malware je ransomware, to se ale týká spíše počítačů s Windows.

V důležitých aplikacích změňte heslo, bankovní aplikace obnovte podle instrukcí z banky, to má každá banka trochu jinak. U aplikací, které to umožňují, proveďte po změně hesla plošné odhlášení.

Co když nemáte zálohovaná data?

Chce se mi brečet. Každou chvíli čtu dotazy typu „jak zálohovat data z telefonu? Mám tam všechno od narození dětí po svatbu jejich pravnuků…“. V této chvíli je na zálohu už často pozdě.

O data můžete přijít raz-dva

Takže toto udělejte jako první a nejdůležitější věc: zazálohujte si všechna důležitá data, fotografiemi počínaje a vtipnými obrázky konče třeba do počítače. Udělejte to hned teď. Přes kabel to zase tolik času nezabere. A zálohujte pravidelně. Ručně nebo automaticky, to je jedno, ale hlavně mějte data nejméně na dvou místech, raději na více. Třeba na Google nebo OneDrive a do počítače. Geniální aplikace na zálohování je Folder Sync Pro, její popis pro vás chystám. Můžete začít u verze zdarma, ale doporučuju se plácnout přes kapsu a koupit plnou verzi.

Závěrem

Android je moderní operační systém a je proti malware dost dobře chráněn. Je zde systém analýzy v Google Play nazvaný Google Play Protect, nutnost povolení oprávnění a v neposlední řadě systém Knox u zařízení Samsungu. Zvláště zařízení Samsungu pak umožňují nebývalou personalizaci pomocí standardních nástrojů (Good Lock), takže postupy jako rootování už patří dávné minulosti.

Nebuďte ovečkou

Nejslabším článkem je nyní uživatel. Většina škodlivého kódu se nezaměřuje na to, jak prolomit ochrany systému, ale na to, jak dosáhnout co největšího zisku. Prolomení ochran jde spíše cestou sociálního inženýrství, kdy vám někdo nabídne něco, co je až moc dobré. Aplikaci nebo službu, za kterou se jinak platí, zdarma nebo nějaký obsah (třeba nový film), pro jehož stažení si ale musíte nainstalovat tuhle aplikaci… Neskočte na špek, ve skutečnosti budete na kůži oholenou ovečkou vy.

Setkali jste se s malware?