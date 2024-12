Google Play ruší jednu z nejzajímavějších funkcí. Bude vám chybět?

Google připravil novou aktualizaci pro svůj obchod Google Play, jejímž hlavním cílem je odstranění funkce sdílení aplikací s ostatními uživateli. Jedná se ovšem pouze o možnost sdílení prostřednictvím Wi-Fi – tedy na velmi krátkou vzdálenost a s lidmi, kteří jsou právě poblíž vás.

Tato funkce byla spuštěna v roce 2021 a šlo o zajímavou novinku. Umožňovala sdílet hry nebo aplikace, ale také aktualizace. A to zcela zdarma a bez nutnosti aktivace mobilních dat.

Nicméně se ukázalo, že uživatelé sdílení z Google Play příliš nevyužívali. A to pravděpodobně kvůli tomu, že bylo nutné být poblíž dotyčného člověka a nebylo nikdy možné poslat mu aplikaci na velkou vzdálenost (tedy mimo dosah dané Wi-Fi).

Google is getting rid of its "Share apps" feature in the Play Store. A few days ago I found hints for this in an apk teardown.

P2p__enable_p2p_deprecation_dialog

Recent GPSU changelog now confirms this thing –

[Phone] The Share apps feature on Google Play will be retiring. pic.twitter.com/9gtHVhGocV

— AssembleDebug (Shiv) (@AssembleDebug) December 17, 2024