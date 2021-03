Co je to MIUI? Příběh systému, na jehož základech vyrostl gigant Xiaomi

MIUI je název mobilního operačního systému vyvíjeného čínskou společností Xiaomi, který vychází (je tedy jeho tzv. nadstavbou) ze systému Android. Běží v drtivé většině mobilních telefonů a tabletů značky Xiaomi a v přístrojích dceřiných značek Redmi a POCO (kde je případně doplněn ještě i dodatečným launcherem). Název je složeninou zkratky Mi, kterou společnost u produktů i služeb běžně používá, a zkratky UI (User Interface – uživatelské prostředí). V češtině se čte tedy jako mi-jú-áj. První verze (s označením V1) byla vydána 16. srpna 2010, přesně rok před prvním Xiaomi telefonem Mi 1. Z tohoto pohledu byla společnost původně považována za softwarovou firmu, i když ji tak dnes téměř vůbec nevnímáme.

Verze (generace) systému MIUI

Verze Verze Androida Datum vydání V1 2.1 16. srpna 2010 V2 2.1 – 2.3.6 neznámé V3 2.3.6 neznámé V4 4.0.4 – 4.1.2 neznámé V5 4.1.2 – 4.4.2 1. března 2013 MIUI 6 4.4.2 – 5.0.2 29. srpna 2014 MIUI 7 4.4.2 – 6.0.1 13. srpna 2015 MIUI 8 4.4.2 – 7.1.1 16. června 2016 MIUI 9 4.4.2 – 8.1.0 10. srpna 2017 MIUI 10 6.0 – 9.0 19. června 2018 MIUI 11 7.0 – 10.0 22. října 2019 MIUI 12 9.0 – 11.0 27. dubna 2020

Jak je z tabulky patrné, několik úvodních verzí vyšlo rychleji za sebou a dále nemají ani číselnou návaznost na verze samotného Androida. Stejné vydání nadstavby má často v různých přístrojích základ na jiných verzích Androida.

Koho kopíruje a v čem je naopak unikátní?

Stejně jako zakladatel firmy Xiaomi Lei Jun viděl vzor ve Stevu Jobsovi, tak byl původně i systém MIUI od počátku velmi podobný prostředí iOS, i když má základy skutečně na Androidu. Se systémem pro Apple přístroje jej doteď spojuje například zobrazení aplikací (jde manuálně přepnout) na plochách namísto ve speciální nabídce z domácí obrazovky. Podobně jako samotný Android a jiné jeho nadstavby pak nabízí mnohé varianty přizpůsobení. Ty však byly od počátku mnohem kreativnější než u konkurentů a již před lety umožňovaly například změnu písem či barevnosti v celém prostředí. V posledních letech se MIUI základnímu prostředí Androida blíží stále víc.

Evolution of MiUi 2010-2021

Distribuce systému MIUI

Společnost Xiaomi oficiálně vydává jednotlivé verze a jejich aktualizace v rámci dvou geografických regionů – čínského a globálního. Ty se od sebe liší například nabídkou jazyků, grafických témat (čínská jich má k dispozici více), přítomností Google aplikací a služeb (ty naopak v této zemi v telefonech s MIUI chybí) nebo dostupností čistě čínských platebních metod. Kromě toho existují také další distribuce systému od komunity Xiaomi.eu.

Další zajímavosti

MIUI má, jakožto odvozenina Androida a tedy i projekt spadající pod standardy práce se systémem Linux, splňovat určitá pravidla týkající se open source. Jde konkrétně o otevřenost softwaru a možnost nahlédnout do kódu či jeho části volně převzít. S tím mělo Xiaomi historicky velké problémy, jelikož je její dílo proprietárním (určitým přístrojům na míru ušitým) prostředím, které si firma dlouho nechávala jen pro sebe.

S ohledem na grafické zpracování a různé funkce je nadstavba na jednu stranu u spousty lidí oblíbená, ale má kvůli tomu také velké množství odpůrců. Těm hraje do karet například i to, že tento čínský systém přímo v sobě zobrazuje reklamy a má za sebou několik kauzs ohledem na zabezpečení a soukromí. Pokud byste hledali Xiaomi telefon bez nadstavby, poohlédněte se po sérii Mi A. Jde o mobily zařazené do projektu Android One, které jsou prodávány s čistou verzí Androida.

Jaké jsou vaše dosavadní zkušenosti s MIUI?

