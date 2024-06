Google v Androidu 12 zavedl Dynamic Color, která přizpůsobí barvy systému dle tapety

Zatímco většina telefonů funkci podporuje, Xiaomi jde s HyperOS odlišnou cestou

Našli jsme způsob, jak toto omezení obejít

Android od verze 12 zavedl funkci nazvanou „Dynamic Color“, která podporuje automatická barevná schémata založená na barvách tapety. To vypadá jako výborná věc, pokud to ovšem někdo nezavede povinně a nevygeneruje vám barevné schéma, které se vám nelíbí. Jak to udělalo například Xiaomi v HyperOS.

V diskuzích se pak opakují dotazy, jak nastavit barevné schéma systému a odpovědí je, že to nejde. Naštěstí ale existuje šikovná aplikace, které se jmenuje Repainter, je k dispozici v obchodě Play a funguje i ve free verzi dostatečně dobře.

Instalace

Rozchození aplikace je malinko složitější, a proto jsem pro vás připravil videonávod. Protože nemám teď k dispozici Xiaomi 14 Ultra, na kterém jsem na problém narazil, je zaznamenaný na Pixelu 8 Pro (GA04921-GB), ale pokud se dobře pamatuju, liší se jen v tom, kde v nabídce Nastavení najdete číslo sestavení pro zapnutí Vývojářských možností.

Repainter, jak instalovat a nastavit

Nejprve aktivujeme možnosti pro vývojáře. To se udělá tak, že jdeme do Nastavení -> Informace o telefonu a úplně dole najdeme číslo sestavení. Na to 7x poklepáme a po zadání PINu se v nabídce objeví nová položka Pro vývojáře. V nastavení povolíme Ladění přes USB. Potom nainstalujeme aplikaci Repainter z Play.

Repainter · dynamic themes kdrag0n

Aplikace nás požádá o oprávnění a pak vás nasměruje do menu pro vývojáře, jde zapnete bezdrátové ladění. Aby fungovalo, musíte být přihlášení na Wi-Fi. Vyberete spárování pomocí kódu, který zadáte do dialogu aplikace. Nyní můžete pomocí aplikace přepsat nastavení barevných schémat podle sebe.

Na Pixelu tím nic nezískáte, protože ten povoluje nastavit barvy podle sebe, ale Xiaomi v HyperOS tuto možnost nenabízí (je možné, že časem ji nabízet začne) a jednou možností, jak si barvy nastavit podle sebe, je asi tato aplikace.

