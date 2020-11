Nevíte co koupit? Máme pro vás tipy na nejlepší vánoční dárky do 2000 Kč

Vánoce se nepřekonatelně blíží a tak jsme se rozhodli vytvořit nový seriál, který bude trvat až do posledního týdne před Vánoci, který by vám mohl pomoci s nákupem dárků. Vzhledem k tomu, že jsme jeden z největších magazínů o telefonech u nás se bude seriál zaměřovat zejména na produkty spojené právě s mobilním telefonem. S tím ale souvisí samozřejmě třeba také herní konzole, jejichž obraz můžete streamovat do telefonů nebo počítače. Přes ně si můžete telefony zálohovat, nebo používat aplikace jako například Můj telefon ve Windows 10. V tomto díle se podíváme na podle nás nejlepší vánoční dárky do 2000 Kč, které udělají radost každému.

Nejlepší vánoční dárky do 2000 Kč

Poznámka redakce Tyto dárky jsme vybírali podle nás a podle našich osobních zkušeností. Brali jsem v potaz také to, co jsme my v minulosti kupovali rodičům, dětem nebo kamarádům k Vánocům a slavilo to úspěch. Proto pokud zde nenaleznete, co jste hledali, můžete se podělit s ostatními do komentářů. Třeba vám poradí i naše komunita

Herní myš

Pro někoho, kdo rád hraje hry na počítači je dobrá myš klíčovým prvkem toho, zda bude úspěšný nebo ne. Zejména při FPS online hrách jako je Counter Strike: Global Offensive, série Call of Duty, Fortnite nebo třeba Apex Legends je kvalitní myš velkou výhodou. Sami to známe, když jsme přesedlali z myši za 400 Kč na myš za 1500 Kč. Rozdíl je zkrátka obrovský. Rychlost a přesnost snímače, váha myši, ale třeba i RGB prvky jsou velice příjemné. Sami bychom mohli doporučit Razer DeathAdder V2, SteelSeries Rival 600 nebo Logitech G502 Hero. Se všemi se vejdete do 1 500 Kč a hráč her takový dárek jistě velice ocení.

Streamovací zařízení

Jestliže si někdo z vašeho okolí neustále stěžuje na svou “hloupou” televizi, nemusíte hned běžet do nejbližších elektra a kupovat mu novou. V dnešní době dokážou totiž streamovací zařízení prodloužit těmto televizím život o několik let. Stačí je zapojit do HDMI konektoru, zásuvky a rázem máte z obyčejné televize chytré a výkonné multimediální centrum. A na co je to vůbec dobré? Díky Android TV si do něj můžete nainstalovat nejrůznější aplikace jako je třeba Netflix, HBO GO, YouTube, Twitch, Kodi, nebo třeba jednodušší hry. Nejste tak omezeni na klasické televizní vysílání, ale můžete si vybrat, na co chcete zrovna koukat. Hlavním kandidátem je bezesporu Google Chromecast s Google TV, ale zajímavou alternativou může být třeba i Xiaomi Mi Box S. Pokud byste se chtěli dozvědět více, mrkněte na náš článek.

Hra na PC/konzoli

V zimním období se dle statistik hrají hry nejvíce. A je to logické. Každý je doma a má spoustu času, který by chtěl strávit třeba právě hraním her. Samozřejmě se jako první musíte ujistit, na čem hraje. Za nás můžeme doporučit hned několik skvělých kousků, po jejichž obdržení zaplesá srdce každého správného hráče. Jako první bychom chtěli zmínit Mafia: Definitive Edition. Skvělá předělávka legendární hry Mafia, která má navíc skvělé grafické zpracování i povedený český dabing.

Dále stojí za zmínku Assassins Creed: Vallhala, určitě jeden z nejpovedenějších dílů vůbec a zapomenout jistě nesmíme ani na CyberPunk 2077. Hra sice vychází až v prosinci, ovšem pod stromeček byste to měli stihnout. Jedná se o jednu z vůbec nejočekávanějších her posledního desetiletí. Samozřejmě jde o preference a o to, co má hráč rád. Radost jistě uděláte i dalšími tituly jako FIFA 21, Call of Duty: Black Ops Cold War, Baldur’s Gate III nebo třeba Ghost of Tsushima.

Chytrý náramek

Chytrý náramek je skvělým pomocníkem nejen pro mladé, ale i pro starší. Kromě zobrazování notifikací a sportovních funkcí totiž dokáže zobrazovat klíčové prvky, které mají vliv na zdraví. Ať už se bavíme o srdeční frekvenci či hladiny okysličení krve, může takové zařízení bez jakékoliv nadsázky zachránit život. Samozřejmě se ve většině z nich nachází také funkce pro sledování spánku nebo třeba přehrávač hudby. Pokud nevíte, který zvolit, rozhodně bychom doporučili Xiaomi Mi Band 4/5, Samsung Galaxy Fit 2 nebo třeba FitBit Charge 3/4.



Co jiného koupit?

