Recenze náramku Samsung Mi Ba… ehm, tedy Galaxy Fit2. Má čím oslnit?

S aplikací Samsung Health se dostane majiteli Galaxy Fit2 plné výbavy pro sportování a sledování zdravotních dat. Nechybí velmi podrobná analýza spánku (i když třeba na Huawei Health to nemá), data o stresu, tepovce, kyslíku v krvi a samozřejmě sportovních výkonech.

Mezi položky, které se dají v aplikaci aktivovat, patří třeba i hmotnost, glukóza v krvi nebo krevní tlak. Tyto údaje se ale zadávají ručně, ty náramek neměří. Přítomný je také nástroj pro sledování menstruačního cyklu. Obecnou součástí aplikace Samsung Health je i prostředí Together, ve kterém se můžete hecovat s přáteli či kolegy.

Co (ne)umí spouštět / ukazovat přímo náramek?

Spoustu výše vyjmenovaných funkcí je pochopitelně možné ovládat přímo ze Samsung Galaxy Fit2. V prvé řadě jde pochopitelně o zahajování a ukončování sportovních aktivit. Na displeji se můžete podívat i na základní údaje z nich. Vyvolat jde také jednorázové měření tepové frekvence nebo hladiny stresu. Přítomen je i panel s časovačem a stopkami a můžete si evidovat i počet vypitých sklenic vody. Nechybí zjednodušený kalendář, zprávy o počasí a rovněž ovládání hudby přehrávané z mobilu. Dálková spoušť foťáku chybí. O tom, že přímo v náramku bohužel nejde nastavit budík, jsem psal už výše. Jelikož chybí NFC modul, můžete rovnou zapomenout třeba na placení. Samsung Galaxy Fit2 nemá ani vlastní GPS lokátor, takže je v tomto směru odkázán na propojený telefon.

Celková nabídka sportů je velmi pestrá a nikomu by snad žádný chybět neměl. Do základního menu se dají další přidat a některé můžete označit hvězdičkou jako oblíbené. U pěti vybraných sportů (běh, chůze, workout, eliptický trenažer a veslařský trenažer) náramek rovnou pozná, že jste tuto konkrétní aktivitu zahájili. Otestoval jsem to u dvou a náramek se skutečně “chytil”. Díky 5ATM certifikaci se náramek hodí i na plavání. Opět se ukázal jeden nešvar, na který správně poukazovali čtenáři již při testování hodinek Galaxy Watch3. Náramek (stejně jako zmíněné hodinky) při měření sportovních výkonů nebere v případě evidence spálených kilokalorií v potaz nic jiného než čas. Můžete si tedy sednout na gauč, nehýbat se a za dvě minuty virtuálně spálíte 18 kcal (otestováno na lidech).

Velmi slušná výdrž

Jedním z hlavních taháků nového Galaxy Fit2 je výdrž baterie na jedno nabití. Výrobce se chlubí tím, že náramek zvládne až 21 dní při méně častém používání a 15 dní při běžném. Stejně jako u jiné elektroniky se můžeme bavit o tom, co je a není “běžné” používání. V mém případě jsem byl schopný náramek vybít třeba i za 5 dní, ale to dostával zabrat různými měřeními, vysokým jasem displeje a častým vibrováním u notifikací. Reálně se můžeme bavit o týdnu až dvou výdrže při používání, které bych u většiny uživatelů považoval za skutečně běžné. Jde vlastně o další parametr, který má náramek společný s Xiaomi Mi Band 5.

Cena, varianty a dostupnost Samsung Galaxy Fit2

Nový Samsung náramek už se dostává do nabídky českých prodejců a ve svém oficiálním e-shopu ho má také české zastoupení této jihokorejské značky. Galaxy Fit2 jed dostupný v černé a červené barvě. Obě varianty vyjdou na 1 390 Kč.

Samsung Galaxy Fit2: Závěrečné hodnocení

Osobně vidím nový Galaxy Fit2 v souboji s Xiaomi Mi Band 5 a tam asi také bude směřovat zvažování spousty zákazníků. Čínský náramek je levnější a je mnohem snazší na něj sehnat hromady jiných řemínků, nicméně Samsung podle mě vede díky jeho aplikacím. Má mnohem větší paletu sportů a poskytuje navíc alespoň základní možnosti reakcí na notifikace. Absenci NFC modulu vlastně beru jako dobrou zprávu. Kdyby v náramku byl, jistě by stál Galaxy Fit2 o něco víc a českým zákazníkům by NFC stejně skoro vůbec neposloužilo. Proto je fajn (minimálně pro tuzemský trh), že ho výrobce rovnou eliminoval. Za nabízenou službu je dle mého cena 1 390 Kč za produkt z Galaxy rodiny rozumná.

Klady + Velmi dobrá výdrž

+ Spousta sportovních módů

+ Reakce na notifikace

+ Nově větší displej

+ Podrobné zdravotní metriky

Zápory – Neumí automatický jas

– Chybí nastavení budíku z náramku

– Kalorie měří jen podle času

Dali byste novému Galaxy Fit2 předost před jinými náramky? Proč?

Za zapůjčení děkujeme českému zastoupení Samsungu