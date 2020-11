Na trhu v dnešní době nalezneme až přebytek chytrých náramků. Dělá je skoro každý. Samsung, Xiaomi, Honor, Huawei, Fitbit nebo třeba Garmin. Jedná se totiž o ideální a levnou náhradu chytrých hodinek. Jenže dnes recenzovaný chytrý náramek Fitbit Charge 4 levný rozhodně není. A od svého předchůdce, Charge 3 se vzhledově téměř nijak neliší. Má však dvě zásadní nové funkce, které mohou být pro mnoho uživatelů klíčové. Mluvíme zde o NFC čipu a integrované GPS. Firma si tedy vzala feedback uživatelů Charge 3 k srdci, jelikož právě tyto funkce jim na jejich náramku chybí nejvíce. V dnešní recenzi si kromě jiného také odpovíme, zda se vyplatí investovat takové peníze za poměrně levně vypadající náramek.

Obsah balení Fitbit Charge 4

Fitbit Charge 4 přichází zabalený v papírové krabičce, která na zadní straně zobrazuje klíčové specifikace náramku. Po otevření se na vás vykoukne samotný náramek, manuál, štítek s poděkováním, že jste se připojili k rodině Fitbit, náhradní větší řemínek a také nabíjecí kabel. K náramku nedostanete nabíjecí adaptér, což však není žádný extra problém a dobijete jej v podstatě ze všeho. Zkoušeli jsme MacBook, stolní počítač, Playstation 4 a samozřejmě také klasický USB-A adaptér. Balení nemáme co vytknout. Nalezli jsme zde vše, co jsme potřebovali.

Fitbit Charge 4

manuály

větší řemínek

nabíjecí kabel

Design a kvalita zpracování

Jak jsme nastínili již v úvodu, Fitbit Charge 4 vypadá velice podobně jako jeho předchůdce. Co se týče tvaru a velikosti, zde se nic nemění. Náramek je k dispozici ve třech barevných variantách – černé, modré a námi testované fialové barvě. Samozřejmě se jedná spíše o dámskou barvu, přesto jsme neměli problém náramkem platit a ukazovat jej na veřejnosti. Jedná se totiž spíše o tmavší odstín fialové, takže s tím nemáme problém.

Pochválit musíme také fakt, že vyměňovat řemínky je opravdu snadné a nakoupit si jich můžete pro různé příležitosti asi milion. Vyrábí je jak samotná firma, tak samozřejmě výrobci třetích stran. Samotné tělo je pak plastové, což by nám u náramku za pár stovek samozřejmě nevadilo, ovšem zde se nemůžeme ubránit pocitu, že to šlo trochu lépe. Nechápejte nás špatně, zpracování je na skvělé úrovni, vše lícuje a nikde nic nevrže. Jde spíše o použité materiály. Nicméně chápeme, že jde o produkt cílený na sportovce. V tom případě měl ale Fitbit prostě udělat dvě různé varianty.



Displej Fitbit Charge 4

Ještě před samotným testováním jsme věděli, že Fitbit Charge 4 disponuje pouze černobílým displejem a měli jsme trochu předčasné obavy. Po několika dnech používání ale na tento fakt zapomenete a zjistíte, že vám barvičky vůbec nechybí. Jistě má také podíl na výdrži baterie, ale o tom až později. OLED panel perfektně čitelný a to i na přímém slunci a měli bychom k němu, respektive k jeho rámečkům jedinou výtku. Jsou prostě tlusté.

Chytré náramky obecně nemají bůhví jak tenké rámečky a je to poměrně běžný jev. Díky tomu, že pozadí na Fitbit Charge 4 je vždy černé a text bílý se snadno schovají, z designového hlediska s tím tedy problém nemáme. Na přední straně je ale až příliš mnoho nevyužitého místa, kde by displej mohl být a díky tomu by zobrazoval více informací a textu. Škoda. Trochu nás také zarazilo, jak rychle displej zhasne, když ho probudíte. To učiníte buď stisknutím postranního tlačítka nebo zvednutím zápěstí. V nastavení si tuto možnost bohužel nelze nijak nastavit.



Uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní Fitbit Charge 4 je poměrně intuitivní a jeho ovládání je velmi snadné. Slouží k němu dotyková obrazovka a tlačítko na levé straně. Po jeho stisknutí se vrátíte zpět nebo rozsvítíte displej. Málem bychom zapomněli zmínit, že tlačítko doplňuje haptická odezva, která je poměrně příjemná. Nejedná se o klasickou vibraci, ale opravdu o haptiku, což nás potěšilo. Stejně je to pak s notifikacemi. Na každé stránce jsou dvě funkce, což nám osobně nevadilo. Alespoň jsme předešli nechtěným dotekům a výběru špatné aplikace/funkce. Po přejetí prstem nahoru uvidíte denní statistiky a to včetně počtu kroků, ušlé vzdálenosti či spálených kalorií. Po přejetí prstem dolů pak uvidíte notifikace jako jsou zprávy, zmeškané hovory nebo cokoliv jiného si nastavíte.

Co se týče aplikací, ty jsou naprosto perfektní. Obzvláště oceňujeme aplikaci Počasí, díky které venku nemusíme tahat z kapsy telefon. V aplikaci Cvičení máme k dispozici hned několik různých sportů jako je běh, kolo, plavání, běžecký pás nebo chůze. Spolehlivě ale fungují i další jako Časovač nebo Budík, který vás několika vibracemi do zápěstí probudí doslova za pár vteřin. A nehouká vám u toho žádný agresivní zvuk, takže se nám i lépe vstává. Jednou z nevýhod je však fakt, že nemůžete mít spuštěný trénink a zároveň používat jinou aplikaci. To znamená, že se nemůžete dokonce vrátit zpět do Spotify, abyste mohli ovládat hudbu. To je velká nevýhoda a doufáme, že je Fitbit s aktualizací odstraní.



Aplikace Fitbit

Aplikace Fitbit je velice kvalitní a patří na špičku ve svém oboru. Nastavení náramku FitBit Charge 4 je velmi jednoduché, stačí si vytvořit Fitbit účet, vybrat náramek ze seznamu podporovaných zařízení a aplikace jej sama začne vyhledávat pomocí Bluetooth. Poté stačí zadat PIN a máte hotovo. Design je materialistický a namísto složitých nabídek jsou zde velké dlaždice, ve kterých vidíte nejdůležitější informace. Pokud si zde navíc zvolíte sport, který máte rádi, můžete mezi ostatními sdílet fotografie, výsledky či prostý text. Jedná se v podstatě o takový Facebook pro sportovce.

Fitbit Charge 4 umožňuje také sledování spánku a dokonce rozlišuje i dobu, kterou strávíte v lehkém, hlubokém a REM spánku. Díky tomu vám v grafu vyjede kvalita a délka vašeho spánku a dokonce se dozvíte, jakou jste měli srdeční frekvenci. Skóre, které přesáhne 90 bodů je extrémně dobré, naopak pokud klesne pod 60, značí to že jste se nevyspali zrovna nejlépe. FitBit říká, že většina lidí dosahuje skóre 72 – 83 bodů. Oceňujeme také Fitbit Pay, které podporuje většina českých bank a na placení s náramkem jsme se velice rychle zvykli. Je to mnohem pohodlnější než tahání telefonu z kapsy.

Fitbit Premium

Co nás však zarazilo je možnost zaplatit si Fitbit Premium. Taky si říkáte, že když jste si koupili takto drahý náramek, neměla by vám firma účtovat peníze navíc za aplikaci a to ještě každý měsíc? Fitbit Premium vychází na 279 Kč měsíčně nebo 2 250 Kč ročně s tím, že dostanete tři měsíce zdarma. Máte tedy dostatek času na to se rozhodnout, zda vám za utracené peníze stojí. Co nás ale mrzí je fakt, že pouze s Premium službou dostanete podrobnosti o vašem spánku pro rozšířenou analýzu. Proč bychom měli platit za takovou funkci peníze navíc? Politika Fitbitu směrem k předplatnému nám nevadí. Co nám ale vadí je její přístup a také poměrně vysoká cena.



Výdrž baterie Fitbit Charge 4

Fitbit Charge 4 má velice podobnou výdrž baterie jako jeho předchůdce. Vydrží tedy okolo 6-7 dní na jedno nabití. Jestliže však budete často využívat GPS a NFC, dostanete se na výdrž přibližně 4 dny. Pokud neradi nabíjíte, nebude náramek zřejmě pro vás vhodným kandidátem a šťastnější budete třeba s Mi Band 5, který na jedno nabití vydrží až 20 dní. Na druhou stranu nabíjení není nijak otravné a z 0 na 100 % zabere něco málo přes hodinku.

Cena a dostupnost Fitbit Charge 4

Fitbit Charge 4 je dostupný v barevných variantách Storm Blue, Black a Rosewood na většině českých e-shopů za cenu 3 490 Kč.



Resumé

Stojíme zde před otázkou, zda se Fitbit Charge 4 vyplatí či nikoliv. Na to máme poměrně jednoduchou odpověď. Pokud chcete zlepšit svou kondici, zdraví a chcete podrobně monitorovat svůj spánek, jeví se náramek jako ideální řešení. Nabídne vám dostatečnou výdrž baterie, vodotěsnost, velice dobrou aplikaci a kvalitní, ač levně působící zpracování. Dále je zde spousta dalších benefitů jako je Fitbit Pay nebo ovládání Spotify. Naopak pokud je pro vás náramek spíše notifikační centrum a nejste sportovci, bohatě si vystačí s nějakým levnějším náramkem.

Klady + svítivost OLED displeje

+ podpora Fitbit Pay

+ samostatně fungující GPS

+ skvělá aplikace Fitbit

+ množství sportovních režimů

+ sledování spánku

Zápory – vyšší cena

– pouze černobílý displej

– nelze ovládat více aplikací naráz

Jaký máte názor na Fitbit Charge 4?

Za zapůjčení produktu děkujeme českému zastoupení společnosti Fitbit.