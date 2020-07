V dnešní době se dá koupit chytrá televize již za pár tisíc korun a mnohdy obsahuje vše, co od ní očekáváme. Ve většině takových televizorů však tiká několik let starý hardware, který byl původně určen pro levné telefony. Dokonce i u nejdražších televizí se občas divíme, co tam výrobce nacpal za čipset. Pokud jste spokojení, není asi co řešit. Naopak jestliže se vám zdá vaše televize pomalá a nebo máte obyčejnou televizi, měli byste věnovat pozornost. Vybrali jsme pro vás totiž nejlepší Android TV boxy, které si můžete koupit v roce 2020.

Nejlepší Android TV boxy 2020

Co je Android TV Box? Android TV box je hardware, který je možné připojit k libovolné televizi či monitoru, který má HDMI port. Používá systém Android a můžeme na něm sledovat platformy jako YouTube, Netflix, Amazon Prime, HBO GO či Kodi. Existují na něj však i další aplikace a dokonce i hry. Můžeme je procházet skrz Google Play, na který jsme zvyklí u telefonů a tabletů. Mnohdy je rychlejší, než samotná chytrá televize a nabízí většinu i více funkcí. Proto jeho nákup doporučujeme.

Nvidia Shield TV 2019

Asi nejlepší volbou, kterou můžete učinit je koupě Nvidia Shield TV Pro 2019. Jedná se o jeden z nejdražších, ale také nejkvalitnějších Android TV boxů vůbec. Tiká v něm poměrně výkonný čipset Tegra X1 +, který oproti své dva roky starší verzi nabízí o 25 % vyšší výpočetní výkon. Disponuje rovněž AI upscalingem HD videa až do 4K rozlišení a nechybí ani technologie Dolby Vision či Dolby Atmos. Můžeme počítat také s 2 GB operační paměti RAM, 8 GB interního úložiště, gigabitovým ethernetem či dvoupásmovou Wi-Fi. Systémem je zde Android 9.

Nově jsme se dočkali také podpory Google Asistenta a Amazon Echo. Kromě toho dostaneme stejně jako v předchozích generacích přístup k beta verzi služby GeForce Now. Ta streamuje obraz ze serverů přímo do Shieldu a aktuálně podporuje stovky různých titulů, včetně těch nejpopulárnějších her jako například Fortnite. Tato verze vyjde na 4 200 korun.

Nvidia Shield TV Pro 2019

V podstatě se jedná pouze o silnější variantu výše zmíněného modelu. Kromě vyšší kapacity RAM (3 GB) či většího úložiště nabídne dvojici USB portů pro provozování Plex Media Serveru či připojení jiných USB zařízení. Jedná se tak o volbu pro ty nejnáročnější uživatele. Nutno také podotknout, že se Nvidia o Shield pečlivě stará a pravidelně nás zásobuje updaty, které vylepšují stabilitu, výkon a přináší i nové funkce. Vyjde na 5 600 korun.

Xiaomi Mi TV Box S

Z dražšího segmentu Android TV boxů se pojďme přesunout na druhou stranu. Xiaomi Mi TV Box S totiž nabízí zajímavý poměr mezi cenou a výkonem. Tiká v něm čtyřjádrový procesor s jádry Cortex-A53 a 2 GB operační paměti RAM. Pro úložiště pak poslouží interních 8 GB. Nechybí podpora 4K HDR videa, ale ani Google Asistenta či Google Cast. Systémem je zde Android 8.1 Oreo. Se 4K obsahem však mívá tento hardware občas problém a tak jej můžeme doporučit spíše pro konzumaci Full HD videa. Jedná se však o slušnou alternativu za dražší Nvidia Shield. Jeho cena činí asi 1 700 korun.

Xiaomi Mi TV Stick

Žhavou novinkou na poli Android TV boxů je Xiaomi Mi TV Stick. Ten nabídne oproti Mi TV Box S novější Android 9, ovšem pouze 1 GB operační paměť a rovněž 8 GB úložiště. Opět nechybí Google Asistent či nově také Chromecast, který je vhodný na promítání obsahu z jiného zařízení. Mi TV Stick nenabízí 4K, ale pouze Full HD rozlišení. Pro co nejlepší zážitek pak můžeme využít služeb Dolby či DTS Surround. Zaplatíme za něj 1 590 korun.

TESLA MediaBox X900 Pro

Jeden z nejprodávanější a nejoblíbenějších Android TV boxů TESLA MediaBox X900 Pro nabízí jeden z nejlepších poměrů mezi cenou a výkonem. V zařízení tiká čtyřjádrový 64 bitový čipset s jádry Cortex-A55 a o grafický výkon se stará Mali-G31MP2. K dispozici máme také 4 GB RAM a 32 GB úložiště, tedy nejvíce ze všech zmíněných boxů. Operačním systémem je zde Android 9.0 Pie. Celkem unikátní je pak podpora až 8K HDR videa a samozřejmě si můžeme skrz USB porty připojit vlastní zařízení. Dalším zajímavým prvkem je AirMouse, dálkový ovladač, který využívá gyroskop a snímá tak pohyb vaší ruky na televizi. Sehnat se dá asi za 3 000 korun.

TESLA MediaBox X500

Zajímavou alternativou k TESLA MediaBox X900 Pro může být levnější model X500. Ten rovněž podporuje 8K video, potěší Android 9 a stejně výkonný procesor. Nabádne polovičních 2 GB RAM a 16 GB úložiště. Spokojit se musíme také s absencí ovladače AirMouse. Počítat můžeme rovněž s USB portem, dvoupásmovou Wi-Fi či Bluetoothem. Sehnat se dá přibližně za 1 900 korun.

Bonus: Google Chromecast 3

Google Chromecast sice není plnohodnotný Android TV box, přesto jsme ho do tohoto výběru zařadili. Jedná se o zařízení přímo z dílny Googlu, které vám umožní streamovat obsah z telefonu, tabletu či notebooku/PC na obrazovku, k níž je Chromecast připojen. Streamovat můžete v podstatě vše, na co si vzpomenete, což je velká výhoda tohoto zařízení. Navíc potěší svou nízkou cenou, která činí přibližně 900 korun.

Na trhu existuje celá řada Android TV boxů a toto byl náš výběr z těch nejzajímavějších. Pokud máte jiný názor a máte svého favorita, klidně nám napište do komentářů, proč jste jej zvolili, třeba se dostane právě on do našeho příštího výběru.

