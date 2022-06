Pokud sledujete náš web pravidelně, jistě víte že nás tu a tam zaujme nějaká novinka z e-shopu LIDL. Minulý týden to byla bezdrátová nabíječka TRONIC, nyní přicházíme s něčím, co rozhodně v těchto dnech oceníte. LIDL totiž začal nabízet mobilní klimatizaci Comfee Smartcool 7000, která je navíc chytrá.

LIDL prodává chytrou klimatizaci Comfee

Comfee Mobilní klimatizace Smartcool 7000 je vhodná do místností s rozlohou do 25 m2, což vám stačí do pracovny, ale i menšího obýváku. Nachází se na ní LED displej a tlačítko, pomocí kterého můžete přepínat mezi třemi režimy. Teplotní rozsah pak činí 17 °C až 35 °C a samozřejmostí je také prachový filtr. Můžete ji ovládat buď pomocí přiloženého dálkového ovladače, nebo také prostřednictvím aplikace či hlasových asistentů Google Asistent a Amazon Alexa.

Výhodou je, že nevyžaduje žádnou odbornou montáž. Stačí ji zapojit do zásuvky, vyvést odvod tepla a začít ji používat. Pro snadno manipulaci po místnosti je vybavena také kolečky. V tuto chvíli je na e-shopu LIDL k dostání za cenu 6 499 Kč.

Máte doma klimatizaci, nebo si vystačíte s větrákem?