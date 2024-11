Lidl prodává funkcemi nabitého kuchyňského robota

Nabízí velký dotykový displej a dá se ovládat hlasem

Brzy jej s rezervací půjde pořídit o několik tisíc levněji

Lidl má ve svém katalogu kromě inteligentního osvětlení také skvěle vybaveného kuchyňského robota SILVERCREST KITCHEN TOOLS Monsieur Cuisine, který klidně může konkurovat výrazně dražšímu Thermomixu TM6. Nabízí několik smart funkcí a brzy jej půjde zakoupit ve fantastické akci.

Obchodní řetězec ohlásil, že si od 11. 11. do 17. 11. budete moct v mobilní aplikaci Lidl Plus zarezervovat robota s cenou nižší o 3 tisíce korun. V rámci exkluzivní nabídky Klikni & Vyzvedni vás vyjde na pouhých 9 999 Kč namísto běžných 12 999 Kč. Na prodejnách Lidl si jej následně půjde vyzvednout a zaplatit od 25. 11. do 27. 11. Na jeden zákaznický účet bude možné provést rezervaci nejvýše dvou kusů. Více podrobností najdete na oficiálním webu.

Lidl Plus Lidl

Čím vás kuchyňský robot Monsieur Cuisine nadchne?

Monsieur Cuisine je opravdu multifunkční robot. Režimů nabízí požehnaně a pomůže vám tak nejen s vařením či mletím, ale také zvládne mixovat, fermentovat, sekat či smažit. Poradí si i s přípravou rýže nebo metodou sous-vide.

Přístroj lze ovládat otočným přepínačem a rozhraní na velkém dotykovém displeji je kompletně v českém jazyce. Součástí je i bohatá databáze s recepty nebo možnost jejich sdílení s dalšími uživateli.

Podpora Wi-Fi zajišťuje možnost chytrého ovládání prostřednictvím hlasových asistentů od Googlu či Amazonu. Neschází ani možnost týdenního plánování či ukládání vlastních poznámek k jednotlivým krokům v receptu.

O možnostech, které robot Monsier Cuisine nabízí, jsme podrobněji psali v jeho srovnání se zmíněným Thermomixem.

Koupili byste si kuchyňského robota z Lidlu?

Zdroje: Lidl (1, 2)