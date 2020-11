Nevíte co koupit? Máme pro vás tipy na nejlepší vánoční dárky do 3000 Kč

Vánoce se nepřekonatelně blíží a tak jsme se rozhodli vytvořit nový seriál, který bude trvat až do posledního týdne před Vánoci, který by vám mohl pomoci s nákupem dárků. Vzhledem k tomu, že jsme jeden z největších magazínů o telefonech u nás se bude seriál zaměřovat zejména na produkty spojené právě s mobilním telefonem. V tomto díle se podíváme na podle nás nejlepší vánoční dárky do 3000 Kč, které udělají radost každému.

Nejlepší vánoční dárky do 500 Kč

Poznámka redakce Tyto dárky jsme vybírali podle nás a podle našich osobních zkušeností. Brali jsem v potaz také to, co jsme my v minulosti kupovali rodičům, dětem nebo kamarádům k Vánocům a slavilo to úspěch. Proto pokud zde nenaleznete, co jste hledali, můžete se podělit s ostatními do komentářů. Třeba vám poradí i naše komunita

Streamovací zařízení

Jestliže si někdo z vašeho okolí neustále stěžuje na svou “hloupou” televizi, nemusíte hned běžet do nejbližších elektra a kupovat mu novou. V dnešní době dokážou totiž streamovací zařízení prodloužit těmto televizím život o několik let. Stačí je zapojit do HDMI konektoru, zásuvky a rázem máte z obyčejné televize chytré a výkonné multimediální centrum. A na co je to vůbec dobré? Díky Android TV si do něj můžete nainstalovat nejrůznější aplikace jako je třeba Netflix, HBO GO, YouTube, Twitch, Kodi, nebo třeba jednodušší hry. Nejste tak omezeni na klasické televizní vysílání, ale můžete si vybrat, na co chcete zrovna koukat. Hlavním kandidátem je bezesporu Google Chromecast s Google TV, ale zajímavou alternativou může být třeba i Xiaomi Mi Box S. Pokud byste se chtěli dozvědět více, mrkněte na náš článek.

Kvalitní sluchátka

Pokud máte doma nějakého audiofila, radost mu jistě uděláte kvalitními sluchátky. Skvělou volbou mohou být Samsung Galaxy Buds Plus, které v kombinaci s telefony Samsung tvoří skvělou symbiózu. Trochu lepší zvuk podávají pak Bang & Olufsen BeoPlay E8. Jestliže se někdo chystá koupit Playstation 5, chybu neuděláte s Sony PlayStation 5 Pulse 3D Wireless Headset. Pro ty náročnější, kteří chtějí sluchátka primárně na hudbu jsou zde velmi kvalitní náhlavní sluchátka, jako třeba Pioneer SE-MS7BT, Audio-Technica ATH-M40x, Sony WH-CH700N nebo třeba Marshall Major.

Chytré hodinky

Prahne vaše ratolest, či někdo z rodiny po chytrých hodinkách? Myslíte si, že 3 000 Kč není dostatečný budget? Tak to jste na omylu. Za takovou částku se totiž mnohdy dají sehnat velmi kvalitní chytré hodinky, které mají prémiové zpracování, spoustu funkcí i dobrou výdrž baterie. Tento odstavec bude o něco kratší, jelikož jsme pro vás již dříve připravili článek o nejlepších chytrých hodinkách do 3 000 Kč, který si můžete přečíst.

Telefon

Jasně. Telefon za 3 000 Kč asi nebude žádná pecka, ale pro méně náročného uživatele se i zde najdou zajímavé kousky. Ať už je to pro menší dítě, nebo pro seniora. Mnohdy totiž dáváme právě těmto věkovým kategoriím velice staré telefony (známe z vlastní zkušenosti), které jsou pomalé, mají nepoužitelný fotoaparát a aktualizace na nový Android jim nepřišla už řadu let. Často tak ani nemohou používat oblíbené aplikace. Pro tyto situace jsou zde značky jako Xiaomi, Realme nebo třeba Oppo. Za málo peněz totiž nabídnou hodně muziky. Kdybychom vybírali telefon do 3 000 Kč, rozhodně bychom zapřemýšleli o Realme C11, Xiaomi Redmi 9C, Xiaomi Redmi 9, nebo Samsung Galaxy A20e. Povětšinou se jedná o telefony s velkým displejem, novějším Androidem, použitelným fotoaparátem a dobrou výdrží baterie.

Tablet

U tabletů je to stejná situace, jako u mobilních telefonů. Za 3 000 Kč se opět nebude jednat o žádné výkonné monstrum, které by si bylo schopno poradit se střihem 4K videa nebo hraním náročných 3D her na vysoké detaily. Tablet může být ale užitečným nástrojem pro jiné činnosti. Hádáte se s dětmi o to, na co se bude koukat v televizi? Kupte mu tablet, ať si tam kouká na co chce. Baví vašeho dědu dokumenty o historii, ale babička mu je neustále přepíná? Kupte mu tablet a nahrajte mu do něj to, co má rád. Samozřejmostí je pak fakt, že tyto stroje zvládnou práci s dokumenty, prohlížení webu nebo jednodušší hry. Do našeho výběru bychom zařadili iGET SMART L103, Huawei MatePad T8 nebo Alcatel 1T 10 2020.

Instantní fotoaparát

Instantní fotoaparát jsme osobně kupovali jako dárek už několikrát, a vždy udělal radost. Jedná se o fotoaparát, ze kterého vám okamžitě po vyfocení snímku vyjede malá fotka, kterou si můžete dát na ledničku, do rámečku nebo peněženky. Jasně, využijete ho spíše sporadicky ale ve správné chvíli oceníte, že ho máte. Třeba na dovolené nebo rodinné oslavě. Ženám uděláte radost s Fujifilm Instax Mini 11, který je dostupný v několika barevných variantách. Dobře vypadá ale také Kodak Smile nebo Fujifilm Instax Square SQ6.

