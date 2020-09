Nejlepší chytré hodinky do 3 000 Kč. Jaké vybrat v roce 2020?

V dnešním světě, kdy je na trhu chytrých hodinek pomalu stejně hodně, jako telefonů, není jednoduché se zorientovat. V dnešním článku se podíváme na nejlepší chytré hodinky do 3 000 Kč, které si můžete koupit v roce 2020. Tuto cenovou relaci jsme zvolili zejména uživatelům, kteří nechtějí do nositelné elektroniky investovat velké peníze. I za méně než 3 000 Kč se totiž v dnešní době dají sehnat velmi slušné modely. Pojďme se na ně tedy podívat.

Nejlepší chytré hodinky do 3 000 Kč

Podle čeho jsme vybírali? Tyto modely jsme vybírali hlavně podle poměru mezi cenou a výkonem. Vybrali jsme ověřené kousky, se kterými je spokojena valná většina zákazníků a také jsme se zaměřili na to, co hodinky umí.

Huawei Watch GT2e

Hodinky Huawei Watch GT2e kombinují sportovní i zdravotní funkce spolu s naprosto bezkonkurenční cenou. Přední stranu pokrývá 1,39″ AMOLED displej s rozlišením 390 x 390 pixelů a nechybí spousta sportovních profilů, jako například plavání, cyklistika nebo běhání.

Tím však zdaleka nekončíme. Huawei Watch GT2e mají také monitorování spánku či stresu a skvělou výdrž baterie. Ta vydrží při běžném používání až 14 dní. Potěší také interní úložiště pro nahrávání oblíbených skladeb a v neposlední řadě také pěkný minimalistický design.



Garmin Forerunner 30

Garmin Forerunner 30 jsou vůbec nejlevnějšími hodinkami od této společnosti. Jedná se převážně o fitness hodinky, které jsou přizpůsobeny pro běžce a cyklisty. Disponuje GPS, monitorováním srdečního tepu a dalšími skvělými funkcemi. Počítat můžeme také se skvělou aplikací Garmin, která nám přináší detailní informace.

Počítat můžeme také s měřením V02 Max. Pro někoho může být nevýhodou levnější zpracování a fakt, že hodinky nemají dotykový displej. Pro podrobné informace tak budete muset vždy zajít přímo do aplikace.



Xiaomi Amazfit GTS

Tyto hodinky zaujmou nejen svými funkcemi, ale také vzhledem. Pokud máte rádi vzhled Apple Watch, které s Androidem bohužel nekomunikují, nemůžete udělat chybu. Za cenu, za kterou se Xiaomi Amazfit GTS prodávají se jedná stále asi o jeden z nejlepších poměrů mezi cenou, zpracováním a výkonem. Tělo je poměrně tenké, tvořené z kovu a na ruce působí skvěle. Přední stranu pokrývá parádní 1,65 AMOLED displej s rozlišením 348 x 442 pixelů. Má taktéž dostatečný jas a je dobře čitelný i na přímém slunci.

Vybrat si můžeme ze dvaceti různých ciferníků. S operačním systémem se sice budete muset trochu více spřátelit, ale pokud se vám to povede, nebudete chtít jiné. Je přehledný, svižný a máte zde na výběr ze spousty aplikací. Výdrž baterie je také skvělá. Výrobce udává až 14 dní na jedno nabití, v praxi ovšem počítejte spíše s 8 dny. Hodinky pracují s Androidem 5.0 a novějším a nechybí GPS, GLONASS, Bluetooth 5.0, akcelerometr, barometr, kompas, senzor okolního světla, senzor srdeční frekvence a mnoho dalšího. Zamrzí absence českého jazyka a také fakt, že mají problém s párováním u některých telefonů. Stále se však jedná o skvělé chytré hodinky do 5 000 Kč, co se týče poměru cena/výkon. Pokud byste se o hodinkách chtěli dozvědět více, mrkněte na naší recenzi.



Xiaomi Amazfit GTR

Hodinky Xiaomi Amazfit GTR jsou zde pro uživatele, kteří neholdují čtvercovému designu u modelu Amazfit GTS. Jsou k dispozici ve dvou velikostech, přičemž menší má 1,2″ displej a větší 1,39″. U obou verzí se jedná o OLED panel s jemností 326 ppi. Hodinky potěší měřením srdečního tepu, voděodolností, GPS či nejrůznějšími režimy, kde nechybí třeba ani plavání.

Potěší také výdrž baterie, která je u většího modelu až 24 dní, u menší verze pak 12 dní. Samotná konstrukce je pak tvořena z hliníku a nerezové oceli. Displej navíc chrání sklíčko Gorilla Glass třetí generace. Prodávají se navíc i ve speciální Iron Man edici, takže pokud milujete svět Marvelu, je Xiaomi Amazfit GTR správná volba. Alternativou pak mohou být také Xiaomi Amazfit T-Rex.



Huawei Watch GT

Huawei Watch GT jsou v podstatě levnější alternativou k výše zmíněným Watch GT2e. Nabídnou 1,39″ AMOLED displej s rozlišením 390 x 390 pixelů a disponují parádním displejem a stejně jako druhá generace cílí na sportovce. Hodinky rovněž systém LiteOS a mohou vám chybět některé funkce.

Tyto hodinky cílí zejména na sportovce a uživatele, pro něž je design klíčovou záležitostí. Můžeme rovněž počítat se skvělou výdrží baterie, nechybí ani monitorování spánku. Budeme se však muset spokojit s absencí NFC a již zmiňovaných aplikací.



Realme Watch

Realme Watch jsou suverénně nejlevnějším kouskem tohoto seznamu. To sebou samozřejmě přináší nevýhody, ovšem pokud využijete hodinky jen občas, může to být ideální volba. Přední stranu pokrývá 1,4″ barevný displej s rozlišením 320 x 320 pixelů. Má okolo sebe poměrně velké rámečky, což trochu kazí dojem a hodinky tak vypadají poměrně levně. Rozloučit se musíme také se sprchováním či dokonce koupáním.

Hodinky nemají ani vestavěnou GPS, ovšem zde výčet negativ končí. Realme Watch dokáží monitorovat vaší kondici a dokonce vám změří hladinu kyslíku v krvi. K dispozici je hned 14 různých režimů a pokud chcete, můžete GPS nahradit vaším telefonem. Nechybí samozřejmě ani monitorování srdečního tepu. Hodinky vydrží na jedno nabití až 4 dny, což je poměrně slušné.



Fitbit Versa Lite

Fitbit Versa Lite jsou levnější alternativou k řadě Versa, která obvykle začíná až někde na 6 000 Kč. Lite verze nabízí stejnou úroveň sledování zdraví, spánku, notifikací, volání i stejnou výdrž baterie, která má být dle výrobce 4 dny. Kromě monitorování srdečního tepu nechybí ani snímač SpO2, který dokáže využít také biometrické informace, jako například detekování spánkové apnoe.

Naopak se budete muset spokojit s absencí NFC, Amazon Alexy a chybí také sledování plavání či absence úložiště pro hudbu. Počítat nemůžete ani s GPS. Jinak se ale jedná o velmi zajímavou volbu.