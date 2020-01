Xiaomi Amazfit GTS recenze: hranatý AMOLED pro každý den

Mile nás překvapila poměrně slušná přesnost GPS a to i v zastavěné oblasti. Co však nefungovalo úplně na jedničku bylo automatické pozastavení záznamu aktivity – například když si dáváte pauzu. Při běhu se mnohdy záznam spustil až po pár desítkách metrech a naopak při chůzi se zase pauzoval i když jsme byli stále v pohybu. Další, neméně důležitou, funkcí aplikace Amazfit je nastavení hodinek. Zajisté vás potěší, že přes oficiální aplikaci můžete do hodinek doinstalovat další ciferníky a že je rozhodně z čeho vybírat. Jedním z prvních nastavení, která provedete by pak měla být volba od kterých aplikací chcete do hodinek dostávat upozornění, respektive zda chcete, aby vás hodinky upozornili na příchozí hovor či SMS



Cena Xiaomi Amazfit GTS a konkurence

V době psaní této recenze se u nás chytré hodinky Xiaomi Amazfit GTS prodávají za cenu od 3 200 Kč s DPH. Jsou tedy o něco levnější než nejlevnější “plnohodnotné” chytré hodinky či chytrými funkcemi srovnatelné sporttestery ale citelně dražší než chytré náramky.

Amazfit Cor 2

Jako potenciální konkurenci musíme uvést v recenzi již zmíněný chytrý náramek Amazfit Cor 2. Ten je z funkčního hlediska velmi podobný námi testovaným hodinkám a přitom jej pořídíte za třetinovou cenu. Čím mohou Amazfit GTS takto velký cenový rozdíl vykompenzovat? Například nesrovnatelně kvalitnějším a přehledným displejem s automatickou regulací jasu, o něco přesnější GPS i měřením srdečního tepu. V neposlední řadě zde pak hraje svou roli také elegantní design hodinek.

Huawei Watch GT

Za prakticky stejnou cenu jako Amazfit GTS seženete také chytré hodinky Huawei Watch GT, které představují stejný mezičlánek chytrých náramků a hodinek jako dnes testované Xiaomi. V prodeji je sice již novější verze, ta je však cenově posazena o stupínek výše. Huawei Watch GT zaujmou především uživatele prahnoucí po klasickém designu hodinek (pro ně si Xiaomi připravilo model Amazfit GTR). Díky tomu, že jsou tyto hodinky na trhu již delší dobu měl výrobce více času na optimalizaci a vylepšení systému a pro někoho může být výhodou i to, že nabídne češtinu.

Finální verdikt

Než přejdeme k finálnímu hodnocení hodinek Xiaomi Amazfit GTS, musíme si ještě jednou zopakovat s jakým zařízením vlastně máme tu čest. Jedná se o produkt, který nabízí funkce a hlavně výdrž chytrých náramků v těle chytrých hodinek. Funkčně stojí o kousek nad náramky, klasickým hodinkám například s Wear OS či Tizenem se však nevyrovnají – chybí jim například možnost instalace aplikací či interní úložiště, do kterého byste nahráli hudbu. Zrovna tak se nejedná o profesionální sporttracker, nicméně pro volnočasový sport jsou, troufáme si tvrdit, zcela dostatečné.

Hlavní chloubou Xiaomi Amazfit GTS je pak parádní AMOLED displej s automatickou regulací jasu a design, který se však nutně nemusí líbit každému. I díky tomu je však lze považovat za unisex hodinky, které sednou i ručce něžného pohlaví, byť uznáváme, že na pořádné “tlapě” dřevorubce již díky své velikosti mohou působit trochu komicky. Výdrž na jedno nabití nás trochu zklamala, nicméně nabíjení přibližně jednou za týden není při aktivním používání rozhodně nijak tragické. Nad čím však jen kroutíme hlavou je zbytečná roztříštěnost, kdy má Xiaomi pro své “nositelnosti” dvě různé aplikace a příliš to neospravedlňuje ani fakt, že si tyto produkty nevyrábí samo. No a když k tomu připočteme problémy s přihlášením a synchronizací na některých telefonech, nemůžeme výrobci za jinak poměrně povedenou aplikaci přičíst plusový bod ani kdybychom chtěli sebevíc.

Klady + displej

+ vodotěsnost do 5ATM

+ design

+ intuitivní ovládání

+ cena



Zápory – problémy spojené s aplikací

– omezení systému

– trhané animace prostředí

– absence češtiny



