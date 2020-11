Vánoce se nepřekonatelně blíží a tak jsme se rozhodli vytvořit nový seriál, který bude trvat až do posledního týdne před Vánoci, který by vám mohl pomoci s nákupem dárků. Vzhledem k tomu, že jsme jeden z největších magazínů o telefonech u nás se bude seriál zaměřovat zejména na produkty spojené právě s mobilním telefonem. S tím ale souvisí samozřejmě třeba také herní konzole, jejichž obraz můžete streamovat do telefonů nebo počítače. Přes ně si můžete telefony zálohovat, nebo používat aplikace jako například Můj telefon ve Windows 10. V tomto díle se podíváme na podle nás nejlepší vánoční dárky do 5000 Kč, které udělají radost každému.

Poznámka redakce Tyto dárky jsme vybírali podle nás a podle našich osobních zkušeností. Brali jsem v potaz také to, co jsme my v minulosti kupovali rodičům, dětem nebo kamarádům k Vánocům a slavilo to úspěch. Proto pokud zde nenaleznete, co jste hledali, můžete se podělit s ostatními do komentářů. Třeba vám poradí i naše komunita

Herní konzole

Jestliže máte doma někoho, kdo rád hraje hry na telefonu či tabletu, proč mu nezkusit koupit herní konzoli? Máme na mysli především Xbox One, Playstation 4, ovšem jako zajímavá volba se může jevit také Nintendo Switch či jeho Lite verze. Nové jsou konzole sice trochu přes rozpočet, ovšem nákup nové konzole se dle nás v dnešní době nevyplatí. Na různých bazarových serverech (bazoš, sbazar) můžete koupit herní konzoli se spoustou her a to za velmi zajímavé peníze. Jasně, nové konzole jsou sice tu, ovšem dá se počítat s tím, že hry budou nějaký čas vycházet i na ty starší. Graficky vypadají hry furt slušně a potěší zejména fakt, že je na ně hromada her.

Chytré hodinky

Prahne vaše ratolest, či někdo z rodiny po chytrých hodinkách? Myslíte si, že 5 000 Kč není dostatečný budget? Tak to jste na omylu. Za takovou částku se totiž mnohdy dají sehnat velmi kvalitní chytré hodinky, které mají prémiové zpracování, spoustu funkcí i dobrou výdrž baterie. Tento odstavec bude o něco kratší, jelikož jsme pro vás již dříve připravili článek o nejlepších chytrých hodinkách do 5 000 Kč, který si můžete přečíst.

Mobilní telefon

Za 5 000 Kč se dá sehnat v dnešní době už poměrně slušný telefon. Stále sice nepůjde o TOP fotomobil s nekompromisním výkonem a nejhezčím displejem, ovšem některé kousky za to stojí. Z naší zkušenosti můžeme doporučit třeba nedávno recenzované Realme 7. Nabízí totiž slušný výkon, pěkný 90 Hz IPS displej, dostačující fotoaparáty i poměrně kvalitní zpracování. Jako alternativa může přijít vhod také Samsung Galaxy A41 či Xiaomi Redmi Note 9.

Tablet

Tabletem potěšíte vždy každého. Mluvíme z vlastní zkušenosti. Tedy, pokud jej už osoba nevlastní. Jedná se totiž stále o ideální věc na gauč, do postele a na cesty. Velký displej umožňuje nejen pohodlnější sledování filmů či hraní her, ale také samozřejmě lepší produktivitu. Pokud k tabletu navíc máte klávesnici, může se z něj v dnešní době stát pro běžného uživatele plnohodnotná náhrada klasického počítače. Mezi hlavní kandidáty bychom zařadili Lenovo M10 Plus, Samsung Galaxy Tab A (2019) 10.1 nebo Samsung Galaxy Tab A7.

Monitor/televize

V dnešní době spousta lidí konzumuje obsah čistě z mobilních telefonů a to včetně třeba Netflixu. Proč tedy neudělat radost a nekoupit na tyto účely televizi či monitor? K velkému zobrazovadlu lze navíc připojit i ostatní věci jako je například herní konzole, nebo prostředí Samsung DeX, které mají k dispozici dražší Samsung telefony. K němu pak stačí dokoupit klávesnici a myš a rázem máte z telefonu počítač. Monitor však může udělat radost i v případech, kdy dotyčný hraje hry a má pouze 60 Hz monitor. Koupí 144 Hz monitoru mu uděláte jistě obrovskou radost. Za naší redakci bychom z monitorů vypíchnuli 24″ AOC C24G2AE/BK Gaming, pro klasickou práci pak 23.8″ Dell P2419H Professional. Z televizí stojí za zmínku 43″ Sencor SLE 43F16TCS nebo 40″ TCL 40ES560.

Notebook

Asi si říkáte, že sehnat notebook za 5 000 Kč je až nereálné. Ano, souhlasíme. Nové notebooky, které na této částce začínají bývají prakticky nepoužitelné už od prvního zapnutí. Mají pomalé procesory, eMMC paměť, která nemá dle našeho názoru v počítači co dělat, hrozné displeje a hlavně nekvalitní konstrukci, která se vám po záruce rozpadne. Řešením by však mohl být repasovaný notebook. Mluvíme převážně o modelech Lenovo ThinkPad, které jsou velice kvalitní a nové stojí klidně i 40 000 Kč. Sami jsme před rokem kupovali do rodiny jeden takový s procesorem Intel Core i5 čtvrté generace, 256 GB SSD diskem a Full HD displejem a nemůžeme si jej vynachválit. Do školy, na běžnou práci a třeba i nenáročné hry jako třeba The Sims 4 či League of Legends se jedná o ideální volbu. V Česku funguje spousta e-shopů s nabídkou těchto notebooků, takže stačí podívat.

