Nejlepší chytré hodinky do 5 000 Kč. Jaké vybrat v roce 2020?

V dnešním světě, kdy je na trhu chytrých hodinek pomalu stejně hodně, jako telefonů, není jednoduché se zorientovat. V dnešním článku se podíváme na nejlepší chytré hodinky do 5 000 Kč, které si můžete koupit v roce 2020. Tuto cenovou relaci jsme zvolili proto, že se zde dají koupit už velmi slušné modely. Pojďme se na ně tedy podívat.

Podle čeho jsme vybírali? Náš seznam obsahuje hodinky, se kterými máme zkušenost a jsou mezi uživateli oblíbené. Kromě rychlosti, funkcí, výdrže baterie nebo třeba kvality displeje jsme rovněž hleděli na poruchovost a vzhled. Právě kvůli poruchovosti zde nenaleznete některé výrobce. V seznamu naleznete modely, které disponují dlouhou výdrží baterie, operačním systémem Wear OS nebo ostatními klíčovými funkcemi.

Nejlepší chytré hodinky do 5 000 Kč

Xiaomi Amazfit GTS

Tyto hodinky zaujmou nejen svými funkcemi, ale také vzhledem. Pokud máte rádi vzhled Apple Watch, které s Androidem bohužel nekomunikují, nemůžete udělat chybu. Za cenu, za kterou se Xiaomi Amazfit GTS prodávají se jedná stále asi o jeden z nejlepších poměrů mezi cenou, zpracováním a výkonem. Tělo je poměrně tenké, tvořené z kovu a na ruce působí skvěle. Přední stranu pokrývá parádní 1,65 AMOLED displej s rozlišením 348 x 442 pixelů. Má taktéž dostatečný jas a je dobře čitelný i na přímém slunci.

Vybrat si můžeme ze dvaceti různých ciferníků. S operačním systémem se sice budete muset trochu více spřátelit, ale pokud se vám to povede, nebudete chtít jiné. Je přehledný, svižný a máte zde na výběr ze spousty aplikací. Výdrž baterie je také skvělá. Výrobce udává až 14 dní na jedno nabití, v praxi ovšem počítejte spíše s 8 dny. Hodinky pracují s Androidem 5.0 a novějším a nechybí GPS, GLONASS, Bluetooth 5.0, akcelerometr, barometr, kompas, senzor okolního světla, senzor srdeční frekvence a mnoho dalšího. Zamrzí absence českého jazyka a také fakt, že mají problém s párováním u některých telefonů. Stále se však jedná o skvělé chytré hodinky do 5 000 Kč, co se týče poměru cena/výkon. Pokud byste se o hodinkách chtěli dozvědět více, mrkněte na naší recenzi.



Huawei Watch GT2

Jestliže patříte mezi uživatele, kteří své hodinky neradi nabíjejí, Huawei Watch GT2 si vás svou výdrží získají. Pokud je budete ždímat, vydrží vám asi týden. A pokud ne, jste schopni dostat se i na dvojnásobnou výdrž. Displej má velikost 1,39″ a je typu AMOLED, přičemž rozlišení činí 390 x 390 pixelů. Hodinky dále potěší vestavěným mikrofonem a reproduktorem a jedná se o jedny z mála chytrých hodinek pro Android, které vám umožní volat přímo skrz ně. Nechybí ani mnoho různých funkcí jako například krokoměr či nejrůznější typy cvičení.

V systému nalezneme aplikace Cvičení, Záznamy cvičení, Stav cvičení, Tep, Záznamy aktivit, Spánek, Dechové cvičení, Hudba, Barometr, Kompas, Zprávy, Počasí, Stopky, Časovač, Budík, Svítilna a Najdi můj telefon. Nechybí ani monitorování spánku. I tyto hodinky však mají vadu na kráse. Jedná se hlavně o absenci NFC čipu a nemožnost reagovat na většinu notifikací. Co se týče designu, jedná se o jedny z vůbec nejhezčích hodinek na trhu. Zejména ve verzi Rose Gold, kterou jsme recenzovali vypadají hodinky opravdu skvěle. Zkrátka hezčí chytré hodinky do 5 000 Kč nenajdete. Vzhledem k tomu, že ořezanější verze GT2e stojí hodně podobně, se vyplatí pár stovek připlatit a koupit rovnou plnohodnotné GT2. Kdybyste narazili za nižší cenu na Honor MagicWatch 2, můžete s klidem sáhnout i po nich. Jedná se totiž v podstatě o identické hodinky.



Samsung Galaxy Watch Active

Pokud chcete vsadit na jistotu, nemůžete udělat chybu s Galaxy Watch Active, respektive s jejich druhou generací. Jedná se o jedny z nejlevnějších a zároveň nejlepších hodinek pro Android. Disponují vlastním a skvělé odladěným systémem Tizen, což má své výhody, ale také nevýhody. Mezi výhody patří samozřejmě fakt, že jsou skvělé odladěné a velmi rychlé. Naopak se budeme muset smířit s menším výběrem aplikací, než například u Wear OS. Nutno však podotknout, že Samsung má spoustu skvělých a přehledných aplikací, které vám zřejmě budou stačit.

Pokud byste prahli po LTE či EKG senzoru, můžete sáhnout po druhé generaci, která je o něco dražší. Hodinky jinak potěší skvělým 1,1″ AMOLED displejem s rozlišením 360 x 360 pixelů a nechybí certifikace IP68 a MIL-STD-810G. Hodinky lze rovněž nabíjet bezdrátově, což není v této cenové kategorii pravidlem a také mnoho sportovních režimů. V balení nalezneme rovněž druhý pásek, který můžeme použít právě na sportování. Zamrzí snad jen široké rámečky kolem displeje, absence otočné lunety či pouze dvoudenní výdrž. Jinak jsou ale Samsung Galaxy Watch Active skvělou koupí.



TicWatch E2

Ve výběru nejlepší chytré hodinky do 5 000 Kč nesmí chybět ani zástupce s operačním systémem Wear OS od Googlu. Pokud tedy máte rádi rozmanitost, rozhodně o nich zapřemýšlejte. Samotné tělo hodinek je tvořeno z polykarbonátu a pokud byste chtěli sportovnější bílou verzi, je zde model S2 za stejnou cenu. TicWatch E2 disponují 1,39 AMOLED panelem s rozlišením 400 x 400 pixelů. Z ostatních funkcí a konektivity stojí za zmínku GPS, GLONASS, Beidou, senzor srdečního tepu či vodotěsnost. Baterie vydrží přibližně dva dny.

V těchto hodinkách tiká čipset Qualcomm Snapdragon Wear 2100, který je čtyři roky starý a naleznete jej ve většině hodinek TicWatch. Hodinky nejsou nejsvižnější z tohoto výběru, ale za vyloženě pomalé je označit nelze. Tento čipset se dokonce nachází i v Pro verzi, kterou jsme recenzovali. Pokud bychom kromě pomalejšího čipsetu měli najít další nevýhoda, je zde prakticky jen jedna, ale je poměrně zásadní. Pokud s hodinkami platíte, dejte od nich ruce pryč. Nemají totiž NFC, což může být pro spoustu uživatelů kámen úrazu. Pokud tedy chcete levnější hodinky s Wear OS, budete muset podstoupit tento nepříjemný kompromis.



Fossil Sport Watch

Pokud máte rádi minimalistické hodinky a Wear OS, měli byste zbystřit. Fossil Sport jsou totiž hodinky, které stojí přes 5 tisíc, ale celkem pravidelně bývají na českých e-shopech ve slevě kolem 4 tisíc. Proto jsme se rozhodli zařadit jej do našeho seznamu nejlepší chytré hodinky do 5 000 Kč. Oproti TicWatch E2 nabídnou novější čipset Qualcomm Snapdragon Wear 3100 a dokonce nechybí ani NFC platby. Nalezneme zde 1,19″ AMOLED displej s rozlišením 390 x 390 pixelů. Hodinky potěší taktéž svou nízkou hmotností či vestavěnou GPS, což se hodí hlavně při sportování. Ostatně pro tyto účely jsou Fossil Watch dělány.

Hodinky však vydrží pouze jeden den a systém není tak dobře vyladěný jako u TicWatch. Můžete se tak setkat s občasnými bugy, ale nejedná se o nic hrozného. To, že je systém pomalejší má na svědomí zřejmě pouze 512 MB RAM. Můžeme ale počítat s monitorováním srdeční frekvence, NFC, GPS, voděodolností a také mnoha sportovními režimy. Pokud tedy máte zájem o hodinky s Wear OS a NFC , rádi sportujete a oželíte horší výdrž baterie, nemůžete s Fossil Sport Watch udělat chybu.



Huawei Watch GT

Huawei Watch GT jsou v podstatě levnější alternativou ke druhé generaci. Nabídnou 1,39″ AMOLED displej s rozlišením 390 x 390 pixelů a disponují parádním displejem a stejně jako druhá generace cílí na sportovce. Hodinky rovněž systém LiteOS a mohou vám chybět některé funkce.

Tyto hodinky cílí zejména na sportovce a uživatele, pro něž je design klíčovou záležitostí. Můžeme rovněž počítat se skvělou výdrží baterie, nechybí ani monitorování spánku. Budeme se však muset spokojit s absencí NFC a již zmiňovaných aplikací.



Xiaomi Amazfit GTR

Hodinky Xiaomi Amazfit GTR jsou zde pro uživatele, kteří neholdují čtvercovému designu u modelu Amazfit GTS. Jsou k dispozici ve dvou velikostech, přičemž menší má 1,2″ displej a větší 1,39″. U obou verzí se jedná o OLED panel s jemností 326 ppi. Hodinky potěší měřením srdečního tepu, voděodolností, GPS či nejrůznějšími režimy, kde nechybí třeba ani plavání.

Potěší také výdrž baterie, která je u většího modelu až 24 dní, u menší verze pak 12 dní. Samotná konstrukce je pak tvořena z hliníku a nerezové oceli. Displej navíc chrání sklíčko Gorilla Glass třetí generace. Prodávají se navíc i ve speciální Iron Man edici, takže pokud milujete svět Marvelu, je Xiaomi Amazfit GTR správná volba. Alternativou pak mohou být také Xiaomi Amazfit T-Rex.



FitBit Versa 2

FitBit Versa 2 je skvělou volbou. Zejména pokud máte rádi čtvercový design, hliníkové tělo či silikonové řemínky. Nabízí 1,34″ OLED panel a vylepšení se dostalo oproti původní generace také na operační systém. Ten nově podporuje hlasovou asistentku Amazon Alexa a nechybí ani integrace Spotify. Přesto, že hodinky vypadají poměrně dobře se opět zaměřují zejména na fitness a sport.

Můžeme si vybrat z nejrůznějších aktivit jako je běh, fitness, jóga, jízda na kole, kroky a nechybí ani monitorování spánku. Samozřejmostí je pak senzor srdečního tepu. Co se týče výdrže baterie, výrobce udává 5 dní na jedno nabití. Nechybí ani NFC, které funguje s Fitbit Pay, ovšem zamrzí absence GPS.

Máte jiný tip na chytré hodinky do 5 000 Kč?