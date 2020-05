Tipy na logické hry #6: Je tu pět super titulů, které doporučují naši čtenáři

Rádi u her žhavíte mozkové závity do ruda a s radostí se stavíte před logické výzvy a hádanky? Nepotřebujete prohánět nadupaná auta, střílet po ostatních nebo takticky budovat města a vesnice? Tak to jste tady správně. Rozhodli jsme se vám přinášet redakční tipy na logické a puzzle hry pro Android. Nejde o žádný žebříček a výběr je čistě náhodný podle toho, jak nám přišly aplikace pod ruku. Jde o hry nové i staré, takže možná narazíte na titul, který už v telefonu sjíždíte celé roky. Tentokrát je pětice vybraných her kompletně poskládaná z tipů pod našimi předchozími články. Tímto děkujeme za vaše podněty a těšíme se na další. Neváhejte a pochlubte se se svými oblíbenými logickými hrami také…

Logické / puzzle hry pro Android #6

The Room

První hra z extrémně populární a cenami ověšené série, ve které vám dá zabrat řešení hádanek v jedné místnosti. Žhavení mozkových závitů doprovází excelentní hudba.

Framed

Představte si, že se kreslířovi zamíchala okýnka komiksu a hlavní hrdina kvůli tomu nemůže postupovat vpřed. V této hře máte ne starosti chronologické seřazování jednotlivých rámečků.