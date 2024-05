Sony spustilo akci Days of Play se super slevami na portfolio PlayStation

V krásné slevě je konzole PlayStation 5, ovladače Dual Sense i virtuální realita

Máme pro vás několik tipů na skvělé hry, které teď koupíte výhodněji

Sony oficiálně spustila akci Days of Play, která přináší slevy na prakticky celý sortiment produktů PlayStation. Skvělá akce se vztahuje i na konzoli samotnou, která nyní v digitální edici vyjde na pouhých 9 900 Kč (verze s mechanikou stojí 12 490 Kč). Až do této chvíle přitom historické minimum činilo 10 963 Kč. Za mimořádně atraktivní ceny koupíte i další produkty a hromadu povedených her.

Japonský videoherní gigant krásně srazil i cenu soupravy pro hraní ve virtuální realitě PS VR2. Tu aktuálně seženete za 12 490 Kč. Ovladač DualSense pak namísto někdejších skoro 1 500 korun aktuálně stojí necelých 1 300 korun.

Ještě než si představíme několik zajímých her, které jsou momentálně v akci, nesmíme zapomenout na probíhající slevu na členství v programu PlayStation Plus. Při koupi ročního balíčku totiž můžete získat až 30% zvýhodnění. Tarif Essential momentálně vyjde na 1 504 Kč namísto 1 880 Kč, dražší předplatné Extra vás bude stát 2 460 Kč namísto původních 3 280 Kč a vrcholné členství Premium bylo ze 4 000 Kč zlevněno na 2 800 Kč. Akci nelze využít, pokud již máte aktivní předplatné.

Slevy na hry pro PlayStation, které nesmíte minout

Marvel’s Spider-Man 2

V této akční adventuře se trochu netradičně ujmete role hned dvou různách Spider-Manů (Petera Parkera a Milese Moralese) a v jejich kůži se vydáte do boje proti nebezpečí ohrožujícímu New York City. Titul ve velkém sází na pohybový systém s využitím pavučin a akrobatických prvků, souboje, kde lze využívat různých schopností postav, a vylepšování dovedností obou Spider-Manů. Co se antagonistů týče, ve hře potkáte Venoma, Sandmana a další známá jména z Marvel univerza.

Marvel’s Spider-Man 2 – Launch Trailer I PS5 Games

Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy se znovu podařilo přinést jméno Harry Potter do diskuzí. RPG odehrávající se ještě dříve, než se mladičký kouzelník – chlapec, který přežil – stihnul narodit, vás vtáhne do světa plného čar a kouzel. Stanete se studentem/studentkou na bradavické škole, kde se budete učit novým dovednostem (ať už jde o používání zaklínadel, nebo třeba přípravu lektvarů), prozkoumávat okolí hradu a čelit černokněžníkům i nebezpečným magickým tvorům.

Hogwarts Legacy – Official Launch Trailer 4K

God of War: Ragnarök

Pokračování úspěšného titulu z roku 2018 opět sleduje příběh poloboha Krata a jeho syna Atrea. Tentokrát spolu čelí blížícímu se Ragnaröku (konci světa za účelem nastolení nového pořádku). Odehrávaje se v severském světě, God of War: Ragnarök spoléhá především na intenzivní souboje plné nových možností, ale také detailně propracovanou a místy tajplnou krajinu, kterou můžete jako hráči prozkoumávat a kochat se jejími divy.

God of War Ragnarök – Launch Trailer | PS5 & PS4 Games

Assassin’s Creed Mirage

Nejnovější počin z hráči milované série Assassin’s Creed od videoherního studia Ubisoft vás vrátí v čase až do 9. století, kdy se očima Basima Ibn Ishaqa stanete členem tajné organizace The Hidden Ones. Děj se odehrává v Bagdádu, centru islámské kultury, a tentokrát se můžete těšit na notnou dávku stealth akce s použitím tradičních zbraní.

Assassin’s Creed Mirage: Launch Trailer

The Last of Us Part II Remastered

V rámci aktuální vlny slev pořídíte za pěknou cenu i vylepšenou verzi (především po vizuální stránce) oceňované akční adventury z dílny studia Naughty Dog. Vžijete se do kůže hrdinky Ellie, dospívající dívky, která se pohybuje v postapokalyptickém světě plném krvežíznivých nakažených. Celá série The Last of Us je známá pro svůj příběh, jenž ve velkém klade důraz na emoce a morální dilemata.

The Last of Us Part II Remastered – Launch Trailer | PS5 Games

