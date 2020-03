Nastartujte mozek! Rozjíždíme seriál o logických hrách pro Android

Rádi u her žhavíte mozkové závity do ruda a s radostí se stavíte před logické výzvy a hádanky? Nepotřebujete prohánět nadupaná auta, střílet po ostatních nebo takticky budovat města a vesnice? Tak to jste tady správně. Rozhodli jsme se vám přinášet redakční tipy na logické a puzzle hry pro Android. Nepůjde o žádný žebříček a výběr her je čistě náhodný podle toho, jak nám přišly pod ruku. Půjde o hry nové i staré, takže možná narazíte na titul, který už v telefonu sjíždíte celé roky. Do náplně dalších dílů se každopádně můžete zapojit i vy doporučováním her v komentářích. Tak pojďme na to. Toto je našich prvních pět tipů tohoto nového seriálu…

Logické / puzzle hry pro Android #1

That Level Again

Začneme jednou velkou specialitou. Tato hra už je přes pět let stará a navázalo na ni několik pokračování. Celá se odehrává v jedné jediné místnosti, kterou musíte různými způsoby překonávat znovu a znovu. Občas vás přitom pošle do nastavení třeba zapnout Bluetooth nebo zvýšit jas. U tohoto jsme se královsky bavili.

That Level Again IamTagir

Lemmings

PC klasika z roku 1991 se dočkala spousty různých variací. Jednou z nich je i mobilní hra. Oproti původní verzi má pár změn v mechanice. Pro zadávání úkolů lumíkům je potřeba mít dostatek “elixíru” a jednotlivé úkony jsou rozděleny do všudypřítomné mřížky. A zmizely také nutné oběti, na které jsme byli zvyklí. Lumík zastavující své kolegy už nemusí nutně vybouchnout a také může zamířit do domečku.