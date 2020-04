Tipy na logické hry #4: Přijměte výzvu od matematiky, fyziky a gravitace

Rádi u her žhavíte mozkové závity do ruda a s radostí se stavíte před logické výzvy a hádanky? Nepotřebujete prohánět nadupaná auta, střílet po ostatních nebo takticky budovat města a vesnice? Tak to jste tady správně. Rozhodli jsme se vám přinášet redakční tipy na logické a puzzle hry pro Android. Nejde o žádný žebříček a výběr her je čistě náhodný podle toho, jak nám přišly pod ruku. Jde o hry nové i staré, takže možná narazíte na titul, který už v telefonu sjíždíte celé roky. Do náplně dalších dílů se každopádně můžete zapojit i vy doporučováním her v komentářích. Tak pojďme na to. Toto je čtvrté vydání našich pěti tipů…

Logické / puzzle hry pro Android #4

Orixo

Hra založená na jednoduché matematice a vyplňování políček. Počítání a vyplňování čtverečků ve sloupcích a v řádcích je ze začátku úplná brnkačka. Jakmile ale dojde na překrývání jednotlivých linií, hra se stává čím dál obtížnější.