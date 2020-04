Tipy na logické hry #3: Dokážete spojit datové uzly nebo dostavět krychli?

Rádi u her žhavíte mozkové závity do ruda a s radostí se stavíte před logické výzvy a hádanky? Nepotřebujete prohánět nadupaná auta, střílet po ostatních nebo takticky budovat města a vesnice? Tak to jste tady správně. Rozhodli jsme se vám přinášet redakční tipy na logické a puzzle hry pro Android. Nejde o žádný žebříček a výběr her je čistě náhodný podle toho, jak nám přišly pod ruku. Jde o hry nové i staré, takže možná narazíte na titul, který už v telefonu sjíždíte celé roky. Do náplně dalších dílů se každopádně můžete zapojit i vy doporučováním her v komentářích. Tak pojďme na to. Toto je třetí vydání našich pěti tipů…

Logické / puzzle hry pro Android #2

0h h1

Úkolem hráče je zaplnit hrací pole vhodnými dlaždicemi. Je přitom potřeba myslet na několik pravidel, která připomínají například řazení číslic u sudoku. Až hru dokončíte, určitě mrkněte i na další kousky od stejného vývojáře.

0h h1 Q42

Transmission

V této hře je úkolem propojení datových uzlů. Ač se to zdá zpočátku jako naprostá brnkačka, v pozdějších levelech vám možná bude muset někdo po pár minutách rozmotat.

XSection

Jestli vás nikdy moc nezajímala geometrie a z os a úhlopříček se vám motá hlava, raději tuto hru ani neinstalujte. Různé výzvy k hledání správných hran nebo doplňování obrazců jsou překvapivě hned od začátku nadprůměrný oříšek.

Lines

Tapněte prstem na místo, odkud se má začít odvíjet vaše linka. Dokážete ji rozvinout tak, aby porazila všechny ostatní v zabírání prostoru?

Lines - Physics Drawing Puzzle PocketLand

Hledání min

Je potřeba tuto klasiku vůbec představovat? Tuto legendární hru, která je v myslích hráčů spjata se systémem Windows, buď milujete, nebo nenávidíte. Její princip je na mobilu úplně stejný jako na počítači. Jen je minu potřeba označovat dlouhým stisknutím.

Vyzvěte přátele k souboji či spolupráci v mobilní hře. Tady je našich 17 tipů čtení: 5 minut ( uložit na později ) čtení: 5 min. uloženo uložit na později 5 min. uloženo

Minesweeper Classic: Retro Still57

Mrkněte také na první a druhý díl našeho seriálu.

Máte vlastní tipy na logické a puzzle hry pro Android?