Samsung rozšiřuje populární AI funkci Circle to Search na další zařízení

V nové vlně se dočkají majitelé populárních mobilů střední třídy

Vychytávka zamíří také na tablet Galaxy Tab S9 FE(+)

Začátkem letošního roku se představila vlajková řada Samsung Galaxy S24 a s nimi i funkce Circle to Search, která umožňuje vyhledávání objektů na obrazovce jejich zakroužkováním. Od doby svého debutu si prošla řadou vylepšení a postupně se rozšiřuje na další zařízení s operačním systémem Android. Výsada vlajkových smartphonů brzy zamíří na bestsellery střední třídy.

Samsung oficiálně ohlásil, že funkce Circle to Search přijde na vybrané modely řady Galaxy A. Konkrétně se jedná o letošní přírůstky Galaxy A35 a Galaxy A55 spolu s loňskými bestsellery Galaxy A34 a Galaxy A54. Jinými slovy, oblíbená AI vychytávka dorazí na telefony, které vlastní tisíce Čechů. Navíc se dočkají i uživatelé tabletu Galaxy Tab S9 FE i vylepšeného Galaxy Tab S9 FE+.

„Díky novým funkcím se výrazně rozšíří možnosti telefonní řady Galaxy A a tabletů Galaxy Tab S9 FE, takže se špičková technologie dostane do rukou většímu množství uživatelů,“ prohlásil TM Roh, prezident a ředitel divize Mobile eXperience v Samsung Electronics.

Funkce Circle to Search by se brzy mohla dočkat novinky pro vyhledávání právě přehrávané hudby. V lehce pozměněné podobě se Vyhledávání zakroužkováním nedávno dostalo také do desktopového prohlížeče Google Chrome.

Přijde vám Circle to Search užitečné?

Zdroj: Tisková zpráva