Funkce Circle to Search bude zase lepší. Brzy rozpozná i vaše broukání

Funkce Circle to Search by mohla brzy získat podporu zvuku

Nová funkce vám umožní vyhledávat hudbu, a to i jen podle vašeho broukání

Tuto funkci budete moci používat odkudkoli

Funkce Circle to Search byla představena spolu s mobily řady Samsung Galaxy S24 a ještě stále má exkluzivitu. Jinde, než na telefonem Samsung a na Pixelech, se s ní nesetkáte. Nově by mohla kromě vyhledávání obrazu podporovat i vyhledávání právě přehrávané hudby.

Přestože dnes existuje více způsobů, jak identifikovat neznámou skladbu – za všechny jmenujme například Shazam – stále je zde prostor pro vylepšení. Pixely umí například dokonce rozpoznávat přehrávanou hudbu offline. A nyní se pravděpodobně chystá jednoduché vyhledání skladby pomocí funkce Circle to Search.

Pokud náhodou nevíte, jak Circle to Search funguje, je to velmi jednoduché a intuitivní. Máte na displeji něco, co vás zaujalo. Může to být nějaké místo, třeba hrad, hezké šaty, auto… cokoliv kromě lidí. Stačí krátce podržet prst uprostřed dolního okraje displeje a tím se aktivuje vyhledávání. Nyní stačí kolem objektu, který vás zaujal, nakreslit kolečko a tím se spustí vyhledávání. Jedná se vlastně o zaobalené Google Lens, ale to ničemu nevadí, vlastně právě naopak!

Circle To Search Audio Support Leak

Nyní se specialistům z Android Authority podařilo analýzou souboru APK zjistit, že Circle to Search chystá podporu i vyhledávání zvuku. První rozbor ukazoval na to, že se bude vyhledávat hudba, přehrávaná na zařízení. Ale poté, co se podařilo funkci aktivovat, se zobrazila výzva k přehrání, zpěvu či broukání. To by mohlo být hodně zajímavé a pamatuju, že něco podobného kdysi nabízela aplikace Midomi, která je nyní součástí SoundHound.

Chcete-li tuto funkci použít, stačí vyvolat Circle to Search jako obvykle. Napravo od vyhledávacího pole se nyní zobrazí tlačítko s ikonou noty. Klepnutím na toto tlačítko spustíte překryvnou vrstvu „poslech“, kde Google poté provede vyhledávání skladby. Při použití této funkce se zobrazí upozornění informující uživatele, že nyní může Circle to Search vyhledávat skladby. Toto upozornění je pravděpodobně jednorázové. V ukázce se hledání nezdaří, ale je to pravděpodobně způsobeno problémem na straně serveru.

