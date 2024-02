Řada Galaxy S24 od Samsungu se hodně zaměřila na využití AI

Jednou z nejzajímavějších novinek je funkce Circle to Search

Pokud vás cokoliv zaujalo a chcete to vyhledat, zakroužkujte to

Circle to Search z mého pohledu není vyloženě revoluční funkce v oblasti AI, ale je to pěkná vychytávka, která se snadno předvádí a především ji úplně každý pochopí. Jako taková je samozřejmě více než vhodná pro nejrůznější demonstrace, Samsung se jí na tiskové konferenci hodně věnoval.

Za vývojem funkce stojí společnosti Samsung a Google, přičemž právě na telefonech těchto dvou společností bude funkce dostupná exkluzivně. Řada Galaxy S24 ji má z výroby, řada Pixel 8 už ji obdržela. Ale co telefony od konkurence? Moc se netěšte, funkce bude zatím dostupná exkluzivně pro tyto dva výrobce.

Introducing a new way to search | Circle to Search

Dle informací ze zákaznické podpory společnosti Samsung se funkce k dalším výrobcům podíváme nejdříve v říjnu. Více než půl roku bude tato forma hledání vyhrazena exkluzivně společnostem, které ji vyvinuli. To mi upřímně dává smysl a vlastně jsem zvědav, jestli někomu bude funkce Circle to Search chybět.

Pokud se ptáte, jestli už jsem funkci vyzkoušel, odpovídám ano. Není to vůbec špatné, skutečně je maximálně jednoduchá a uživatelsky přívětivá. Ale moje dojmy jsou takové, že po prvotním nadšení už opět používám klasické metody hledání.

Situace ale může být u jiných uživatelů úplně opačná, hodně záleží co a jak nejčastěji v telefonu vyhledáváte. Snadno se může stát, že jakmile jednou Circle to Search vyzkoušíte, už nikdy nebudete chtít jinak. Můj názor je, že ostatní výrobci teď budou sledovat, jakého přijetí se funkce dočká u zákazníků. Pokud vřelého, pravděpodobně budou na Google tlačit, aby funkci zpřístupnil co možná nejdříve, klidně formou aktualizace klasického vyhledávače. Minimálně do října roku 2024 ale na telefonech konkurence funkci Circle to Search neočekávejte.

