„Exkluzivní“ funkce řady Galaxy S24 míří na další telefony

Funkci Circle to Search, která je vylepšenou verzí Google Lens, věnoval Samsung na prezentaci řady Galaxy S24 poměrně velké množství prostoru. Den na to však Google funkci oficiálně oznámil i pro Pixely a sdělil, že se časem objeví i na dalších prémiových Android zařízeních. A nyní se tak skutečně děje – Circle to Search totiž míří na telefony Pixel 8 a Pixel 8 Pro.

Podle několika reakcí na Redditu mají novou funkci dostupnou majitelé řady Pixel 8, na starší telefony od Googlu zatím novinka nemíří. Novinka se navíc objevila z ničeho nic, uživatelé si nestáhli žádnou aktualizaci, takže aktivace pravděpodobně probíhá na straně serveru.

Introducing a New Way to Search | Circle to Search

Funkce Circle to Search funguje v jakékoliv aplikaci i na domovské obrazovce. Stačí po dobu asi vteřiny podržet prst v dolní části obrazovky a měla by se vám objevit. Pokud se tak nestane, Google vám ji ještě pravděpodobně nepovolil, což by se ale mělo během několika hodin změnit.

Využili byste Circle to Search na svém telefonu?

Zdroj: GSMArena