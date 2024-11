Máte jako domovskou stránku Google, protože často něco hledáte? Můžete si ji změnit. ChatGPT dnes nabídnul ikonu Prohledat web. Samozřejmě jsem to ihned zkusil a výsledek nejde popsat jinak než “Google na steroidech”. ChatGPT prohledával web i dřív, ale nyní to dostalo větší šmrnc. Zkusil jsem se třeba zeptat na počasí v Praze a odpověď byla překvapivě perfektní. Ano, Google sice dokázal dodat víceméně stejnou odpověď, ale ChatGPT ji umí podat mnohem lidštějším způsobem.

Vyhledávání na webu pro ChatGPT

Zkusil jsem porovnat výsledky Google a ChatGPT s vyhledáváním na webu a zeptal se jich, jaké bude počasí v Praze o víkendu. Získal jsem stejná data, obě odpovědi jsou použitelné. Jestli jsou přesné, ukáže čas.

Obyčejná předpověď počasí, to nic není, že? Zkusme se ale zeptat na něco o malinko složitějšího. Jak umí jednotlivé služby s informacemi dále pracovat? Položme tedy otázku jinak: řekněme, že jedu na víkend do Prahy. “Doporuč program na víkend v Praze, zohledni předpověď počasí.” Výsledek je diametrálně odlišný. Zatímco Google jen předložil nabídku odkazů s předpověďmi počasí, ChatGPT zobrazil předpověď na konkrétní dny a vyhledal program. Vzhledem k aktuální předpovědi je těžké posoudit, nakolik opravdu má na výsledek vliv očekávané počasí.

Zkusme to ověřit jinak. Zeptejme se na něco, co souvisí s počasím, ale nebudeme ani naznačovat. “Chtěl bych jít pozorovat hvězdy, který den v následujícím týdnu je na to nejlepší?” Výsledek je dokonalý. ChatGPT sám zjistil, jaké bude počasí a dokonce zohlednil měsíční svit, na což jsem já úplně zapomněl. ChatGPT dokáže zjistit, jaké informace potřebuje, vyhledá je a zapracuje do odpovědi. Dříve bychom se dozvěděli něco ve smyslu, že pro pozorování je třeba jasná noc bez měsíčního svitu, ale konkrétní informace by už byly na nás. Nyní dostaneme komplexní, vyčerpávající odpověď.

ChatGPT dokonce nabízí rozšíření pro Chrome a Edge, které změní vyhledávač na ChatGPT. Můžete pak psát dotazy přímo do adresního řádku.

Jak vyhledávat

Chcete-li zahájit vyhledávání, přejděte na stránku chatgpt.com a v textovém poli klikněte na ikonu vyhledávání na webu a zadejte vyhledávací dotaz. ChatGPT automaticky prohledá web, pokud by vaše otázka mohla těžit z informací na webu.

K vyhledávání ChatGPT lze přistupovat také pomocí zkratky – jednoduše zadejte “/” a z rozbalovací nabídky vyberte Hledat.

Můžete také znovu vygenerovat jakoukoli odpověď GPT-4o na Search the web, což umožní ChatGPT obohatit svou původní odpověď o další obsah z webu.

Odpovědi ChatGPT, které používají vyhledávání, budou obsahovat vložené citace. Pokud máte zájem prozkoumat tyto citace dále, můžete na ní najet myší, abyste se dozvěděli více, a kliknutím na ni zobrazit zdroj. Tato funkce najetí myší funguje na webu pro stolní počítače.

Dostupnost

Podle OpenAI budou mít přístup všichni uživatelé ChatGPT Plus a Team už dnes, stejně jako uživatelé čekací listiny SearchGPT. Podnikoví uživatelé a uživatelé Edu získají přístup v příštích několika týdnech. V nadcházejících měsících bude zpřístupněna všem uživatelům bezplatné verze.

Zaujalo vás vyhledávání na webu v ChatGPT?

Zdroj: vlastní, OpenAI