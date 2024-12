Vlastníte Nothing Phone? Nyní si můžete užívat exkluzivní funkci od Googlu

Circle to search umožňuje vyhledávat podle dění na obrazovce

Funkce je dostupná už skoro rok, ale dlouho držela exkluzivitu pro Samsung a Google

Postupně se distribuuje na další zařízení, nejnověji na Nothing Phone

Když před necelým rokem oznámil Google spolu se Samsungem funkci Circle to search, bylo nemálo uživatelů zklamaných. Tato skvělá vychytávka totiž byla po dlouhou dobu dostupná exkluzivně pro telefony Google Pixel a Samsung. Nyní je ale Circle to search postupně uvolňován pro další telefony, nejnověji pak pro Nothing Phone.

Funkce je dostupná pro telefony Phone (2), Phone (2a) a Phone (2a) Plus, jak informovalo komunitní fórum Nothing. Abyste funkci mohli používat, potřebujete mít jeden ze zmíněných telefonů a aktuální verzi systému. Verzi systému zjistíte v Nastavení → O telefonu → Informace o softwaru (klepněte na obrázek telefonu) → Číslo sestavení.

Ověřte, že máte potřebnou verzi, případně aktualizujte telefon. Pokud se vám funkce stále neobjevuje, zkuste telefon restartovat.

Telefon Minimální verze systému Phone (2) PONG-V3.0-241207-0124 Phone (2a) Pacman-V3.0-241210-2057 Phone (2a) Plus PacmanPro-v3.0-241126-1448 (Beta) Funkci povolíte v Nastavení → Speciální funkce → Gesta → Režim navigace → Circle to search. Pro její vyvolání existují dvě metody podle způsobu navigace. Pokud používáte navigaci se 3 tlačítky, stiskněte dlouze tlačítko Domů. Pokud používáte gesta, dlouze stiskněte navigační panel. Navigační panel nesmí být skrytý.

