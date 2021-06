QR kódy jsou s námi možná ještě déle, než by si kdo z vás mohl myslet. Jejich historie se datuje až do roku 1994, kdy je vytvořila japonská firma Denso-Wave. Od té doby však uplynulo mnoho let a tyto kostky dnes můžete vidět všude od potravin přes autobusové zastávky až po obchodní domy či letiště. Jedná se o jednoduchý způsob přijímání informací. Mohou obsahovat odkazy na weby, aplikace či rovnou konkrétní informace. Dnes se podíváme na to, jak načíst QR kód na Android telefonu.

Vzhledem k tomu, že se s QR kódy nemusíte setkávat pravidelně, je možné že najednou nebudete vědět jak jej načíst. Navíc na vašem Android telefonu se může načtení provádět jinak, než na jiném. Většinou jde o to, jak starý máte systém. Tento návod vám tedy pomůže odpovědět na otázku jak načíst QR kód na Android telefonu. Je potřeba také dodat, že se nejedná o nic složitého a ať máte starší telefon nebo nejnovější vlajkovou loď, všude je načtení těchto kódu velice rychlé a snadné.

Jak načíst QR kód na Android telefonu přes aplikaci fotoaparátu

Většina novějších Android telefonů je schopna naskenovat QR kód přímo ve výchozí aplikaci fotoaparátu. Pokud máte systém Android 9.0 Pie či novější, budete mít s nejvyšší pravděpodobností tuto možnost k dispozici. Tento systém vyšel ke konci roku 2018, takže pokud máte novější telefon, zřejmě máte vyhráno. Jestliže si nejste jistí, jakou verzi Androidu máte ve svém telefonu nainstalovanou, stačí zkontrolovat v Nastavení > O telefonu.

Jestliže tedy chcete načíst QR kód tímto způsobem, stačí otevřít aplikaci Fotoaparát a na pár sekund namířit na QR kód (není potřeba jej fotit). Důležité je, aby byl kód dobře viditelný a samozřejmě musíte být připojení k internetu. Následně se vám na displeji objeví odkaz, na který stačí klepnout a tím přejdete na jeho obsah, tedy třeba na webovou stránku či kartu aplikaci v Google Play.

Jak načíst QR kód pomocí aplikace třetí strany

Pokud máte starší Android telefon, který nemůžete aktualizovat na novější verzi systému nebo vám zkrátka skenování přes výchozí aplikaci fotoaparátu nefunguje, nemusíte zoufat. Existuje totiž celá řada aplikací, které jsou zdarma a samozřejmě umí načítat QR kódy. U nás v Česku je velice populární aplikace Čtečka QR a čárových kódů, která je v češtině a nabízí některé další funkce, jako je třeba generátor QR kódů.

Čtečka QR a čárových kódů (česky) TeaCapps

Jestliže vám ale z jakéhokoliv důvodu tato aplikace nevyhovuje, stačí do Google Play zadat výraz “qr code scanner” a vyjedou vám desítky dalších spolehlivých aplikací. Doporučujeme však instalovat ty, které mají větší množství stažení a dobré hodnocení. Jejich rozhraní se bude trochu lišit, ale princip je stejný. Stačí aplikaci spustit a namířit fotoaparátem na několik sekund na QR kód. Jestliže máte v telefonu nainstalovanou aplikaci Google Lens, tak ta to mimochodem umí také.

