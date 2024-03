Google Lens umožňuje vyhledávat pomocí obrázků nebo s nimi různě interagovat

Vývojáři konečně přidávají možnost, po které uživatelé dlouho toužili

Její zprovoznění sice není procházka růžovým sadem, ale stojí za to

Pomocí služby Google Lens můžete nejrůznějšími způsoby interagovat s obrázky, které pořídíte svým fotoaparátem (popřípadě i se snímky uloženými v galerii). Když například přijdete do restaurace v cizině a dostanete jídelní lístek v jazyce, kterému nerozumíte, není nic snazšího než otevřít Lens, namířit na něj a nechat si jej po stisknutí spouště přeložit. Příkladů, kdy se může aplikace hodit, je hned několik, a proto nám trošku uniká, z jakého důvodu dostala tuhle jednu skvělou možnost až nyní.

Google Lens dosud na rozdíl od fotoaparátu neuložilo pořízení fotografie do vašeho zařízení lokálně a pouze je odeslalo k „překousání“ na vzdálené servery. Pokud jste si tedy chtěli snímek zároveň uložit na později, museli jste jej nejdřív vyfotit přes aplikaci fotoaparátu a následně až nahrát do Lens, což je trošku zbytečná ztráta času. Vývojáři však nyní konečně zařídili automatické ukládání fotek do historie, takže se k obrázkům můžete kdykoliv vrátit.

K zálohovaným obrázkům lze přistoupit prostřednictvím panelu pro zobrazení aktivity v Google účtu (myactivity.google.com). Ještě předtím, než se vám ale budou pod aktivitou „Vyhledávali jste pomocí Google Lens“ ukazovat i samotné snímky, si musíte povolit funkci „Include Visual Search History“, a to v panelu „Aktivita na webu a v aplikacích“.

Já osobně ještě tuhle možnost k dispozici nemám, teprve se začíná k uživatelům rozšiřovat, ale v češtině by se mohla nazývat „Zahrnout historii vizuálního vyhledávání“. Pokud jste na tom stejně jako já a také si ji v nastavení zapnout nemůžete, nezoufejte. Během následujících týdnů už by měla být plně k dispozici.

Jak jste si nejspíš sami všimli, přístup k uloženým obrázkům je trošku zdlouhavý proces a je škoda, že historie není k dispozici přímo v aplikaci Lens. Nicméně, lepší něco než nic a alespoň nehrozí, že snímky pořízené přes Lens ztratíte nadobro.

Používáte Google Lens?

Zdroje: 9to5Google, vlastní