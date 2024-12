Samsung nemusí být drahý: Vybíráme TOP 4 telefony do 10 000 Kč

Zatímco vlajkové lodě Samsungu útočí na hranici 30 tisíc korun, v portfoliu jihokorejského výrobce najdeme i řadu zajímavých modelů, které dokážou potěšit za výrazně nižší cenu. Podívali jsme se detailně na čtyři nejzajímavější Samsungy pod 10 tisíc korun, abyste věděli, který model se hodí právě pro vás.

Samsung Galaxy A16 5G: Když chcete 5G za rozumnou cenu

Galaxy A16 5G je vstupní branou do světa 5G telefonů od Samsungu. Za cenu kolem 5 tisíc korun nabízí zajímavou výbavu, ale také několik kompromisů, které je třeba zvážit.

Výkon a systém

Telefon pohání procesor Exynos 1330, který ve spojení se 4 GB RAM není žádný trhač asfaltu. V praxi to znamená, že při běžném používání narazíte na občasné zpomalení a zasekávání systému, zejména při přepínání mezi aplikacemi. Nutno však podotknout, že na danou cenu je celkový zážitek stále velmi solidní a běžný uživatel si nebude mít na co stěžovat. Běží na něm Android 14 s nadstavbou One UI 6.1 a Samsung slibuje 4 roky softwarových aktualizací, což je na tuto cenovou kategorii nadstandardní podpora.

Displej

Potěší rovněž krásný 6,7″ AMOLED panel s obnovovací frekvencí 90 Hz. Displej nabízí typickou svítivost kolem 750 nitů, což je na tuto cenovou kategorii opět velmi solidní hodnota. V praxi to znamená dobrou čitelnost i venku na slunci. Minusem jsou silnější rámečky kolem displeje, zejména výrazná „brada“ ve spodní části.

Fotoaparáty

Hlavní 50Mpx fotoaparát s clonou f/1.8 v dobrých světelných podmínkách zvládá slušné snímky s typicky saturovanějšími barvami, které známe od Samsungu. Kvalita ale rapidně klesá za šera a v noci. Širokoúhlý objektiv s 5Mpx rozlišením je spíše do počtu a 2Mpx makro kamera je v praxi téměř nepoužitelná. Video zvládá maximálně v 1080p při 30 fps.

Baterie a nabíjení

Výdrž je díky 5000mAh baterii velmi dobrá, telefon bez problémů zvládne den náročného používání. Nabíjení s výkonem 25W ale patří k těm pomalejším -nabití z 0 na 100 % trvá přes hodinu a půl.

Klady Velký 6,7″ AMOLED displej s 90 Hz

Podpora 5G sítí

128GB úložiště rozšiřitelné microSD kartou

Slušná výdrž baterie

4 roky softwarových aktualizací Zápory S nižší RAM brzy narazíte na limity

Průměrná kvalita fotografií

Plastová konstrukce

Silnější rámečky kolem displeje

Galaxy A16 5G nejvíce osloví nenáročné uživatele, kteří chtějí velký displej pro sledování videí a základní komunikaci. Oceníte také podporu 5G sítí za dostupnou cenu a dlouhou softwarovou podporu. Pokud ale často fotíte nebo hrajete náročnější hry, měli byste se poohlédnout po dražším modelu.

Cena: Od 4 610 Kč

Samsung Galaxy A25 5G: Rozumný kompromis za dobrou cenu

Galaxy A25 5G sází na o něco málo výkonnější procesor Exynos 1280 a 6 GB RAM. Spíš než výkon oceníte právě vyšší kapacitu operační paměti. Telefon dostane za 3 měsíce svého nástupce a dost zlevnil, stojí jen o pár stovek víc než Galaxy A16 a celkově nabídne trochu více muziky. Navíc je menší, což mnoho uživatelů ocení.

Výkon a systém

Díky čipsetu Exynos 1280 a 6 GB operační paměti zvládá telefon běžné úkony bez výraznějšího zpomalování. Občasné zaškobrtnutí systému sice zaznamenáte, ale není to nic dramatického. Potěší přítomnost Androidu 14 s nadstavbou One UI 6.1 a příslib čtyř let softwarových aktualizací. V praxi to znamená, že telefon dostane i Android 18, což je na střední třídu velmi slušné.

Displej

6,5″ AMOLED panel s rozlišením Full HD+ nabízí velmi dobrou kvalitu obrazu. Oproti základnímu A16 5G tu máme 120Hz obnovovací frekvenci, což znamená plynulejší animace a scrollování. Maximální jas kolem 1000 nitů zajišťuje dobrou čitelnost i na přímém slunci. Rámečky kolem displeje jsou však stále výraznější.

Fotoaparáty

Hlavní 50Mpx snímač s optickou stabilizací dokáže za dobrých světelných podmínek zachytit opravdu pěkné snímky s dostatkem detailů. V noci kvalita očekávatelně klesá, ale díky režimu nočního focení jsou fotky stále použitelné. Širokoúhlý 8Mpx objektiv je lepší než u A16 5G, ale stále není žádná sláva. Video můžete nově natáčet ve 4K při 30 fps.

Baterie a nabíjení

5000mAh akumulátor zajišťuje nadprůměrnou výdrž. Při běžném používání se dostanete i na dva dny provozu. Nabíjení s výkonem 25W je stejně pomalé jako u A16 5G – plné nabití trvá kolem hodiny a půl.

Klady 120Hz AMOLED displej s vysokým jasem

Stabilnější výkon díky 6 GB RAM

Kvalitnější hlavní fotoaparát s OIS

Dlouhá výdrž baterie

4K video

Čtyři roky aktualizací Zápory Plastová konstrukce

Pomalé nabíjení

Průměrná kvalita širokoúhlého fotoaparátu

Silnější rámečky kolem displeje

Galaxy A25 5G je ideální volbou pro uživatele, kteří chtějí spolehlivý telefon s dobrým displejem a fotoaparátem, ale nejsou ochotni investovat do dražších modelů. Potěší především ty, kteří ocení dlouhou softwarovou podporu a dobrou výdrž baterie. Díky 4K videu může zaujmout i příležitostné tvůrce obsahu.

Cena: Od 4 960 Kč

Samsung Galaxy A35 5G: O level výš s důrazem na fotoaparát

Galaxy A35 5G je tady od toho, aby zaplnil mezeru mezi základními modely a vlajkovým „áčkem“ v podobě Galaxy A55 5G. Za cenu kolem 6 tisíc korun nabízí několik zajímavých vylepšení, která stojí za pozornost.

Výkon a systém

Pod kapotou najdeme čipset Exynos 1380, který známe z loňského Galaxy A54 5G. Ve spojení s 6 GB RAM poskytuje dostatečný výkon pro běžné používání i náročnější aplikace. Systém běží plynule a k zasekávání dochází jen výjimečně. Telefon dostane čtyři velké aktualizace Androidu a pět let bezpečnostních záplat.

Design a zpracování

Poprvé v této cenové relaci dostáváme zvýšenou odolnost IP67, což znamená kompletní prachotěsnost a možnost krátkodobého ponoření do vody. Tělo je sice stále plastové, ale působí prémiověji než u levnějších sourozenců. Přítomen je také nový designový prvek v podobě vystouplého pruhu na boku (Key Island), kde najdeme tlačítka.

Displej

6,6″ AMOLED panel s rozlišením Full HD+ a 120Hz obnovovací frekvencí patří k tomu nejlepšímu v této cenové kategorii. Maximální jas dosahuje hodnoty kolem 1000 nitů, což zajišťuje super čitelnost i na přímém slunci. Velkým plusem je ochranné sklo Gorilla Glass Victus+, které výrazně zvyšuje odolnost proti poškrábání a pádu.

Fotoaparáty

Hlavní 50Mpx snímač se chlubí lepší optikou než u A25 5G a v kombinaci s vylepšeným zpracováním obrazu poskytuje velmi kvalitní fotografie. Noční režim funguje výborně a potěší i kvalitní portrétní režim. Širokoúhlý 8Mpx fotoaparát je průměrný, ale oproti A25 5G nabízí lepší kvalitu při horším osvětlení. Video můžete natáčet ve 4K při 30 fps s velmi dobrou stabilizací.

Baterie a nabíjení

Energeticky efektivnější procesor v kombinaci s 5000mAh baterií zajišťuje nadprůměrnou výdrž. Při běžném používání se dostanete na rovněž dva dny provozu, při náročnějším používání den a půl. Nabíjení s výkonem 25W je bohužel stále pomalé – z 0 na 100 % se dostanete za hodinu a půl.

Klady Vynikající AMOLED displej s Gorilla Glass Victus+

Odolnost IP67

Kvalitnější hlavní fotoaparát s OIS

Dlouhá výdrž baterie

4K video

Čtyři roky aktualizací Zápory Plastová konstrukce

Pomalé nabíjení

Galaxy A35 5G je skvělou volbou pro náročnější uživatele, kteří ocení kvalitní fotoaparát, výborný displej a zvýšenou odolnost. Je to také dobrá volba pro ty, kteří chtějí telefon používat několik let díky dlouhé softwarové podpoře.

Cena: Od 5 923 Kč

Samsung Galaxy A55 5G: Když chcete prémiový zážitek pod 10 tisíc

Galaxy A55 5G je stále aktuálně nejvybavenějším modelem střední třídy od Samsungu, přestože jsme si říkali, že nová „áčka“ jsou prakticky za rohem. Není ale nutné na ně čekat, nepřinesou zásadní vylepšení a aktuální akce dělají z A55 velmi dobrou volbu, což se na začátku prodeje, kdy telefon stál 12 tisíc, úplně říct nedalo. Oproti loňsku přináší několik zajímavých vylepšení včetně kovového rámu a výkonnějšího procesoru.

Design a zpracování

Samsung konečně vyslyšel prosby uživatelů a nahradil plastový rám kovovým. V kombinaci se skleněnými zády tak telefon působí mnohem prémiovějším dojmem než A35 5G. Stejně jako u ostatních letošních modelů najdeme na boku vystouplý pruh s tlačítky, který je však díky kovovému provedení mnohem lépe zpracovaný. Samozřejmostí je odolnost IP67 proti vodě a prachu.

Výkon a systém

Pod kapotou tepe nový Exynos 1480, který ve spojení s 8 GB RAM poskytuje znatelně lepší výkon než u A35 5G. V praxi to znamená plynulé používání bez záseků i při náročnějším multitaskingu. Telefon zvládne i náročnější hry, i když samozřejmě ne na nejvyšší detaily. One UI 6.1 běží svižně a Samsung slibuje 4 roky systémových aktualizací plus 5 let bezpečnostních záplat.

Displej

6,6″ AMOLED panel s rozlišením Full HD+ a 120Hz obnovovací frekvencí je prakticky identický jako u A35 5G. To ale není na škodu, protože jde o velmi kvalitní panel s výborným jasem a podáním barev. Nechybí ochrana Gorilla Glass Victus+ a pod displejem najdeme optickou čtečku otisků prstů.

Fotoaparáty

Hlavní 50Mpx snímač doplňuje kvalitnější 12Mpx širokoúhlý fotoaparát, což je znatelný upgrade oproti 8Mpx u A35 5G. Fotky jsou ostré, s přirozenými barvami a dobrým dynamickým rozsahem. Noční režim funguje velmi dobře a potěší i možnost natáčet 4K video při 30 fps s přepínáním mezi hlavním a širokoúhlým objektivem. 32Mpx selfie kamera patří k tomu nejlepšímu v této cenové kategorii.

Baterie a nabíjení

5000mAh baterie nabízí nadprůměrnou výdrž. Při běžném používání se dostanete na dva dny, při náročnějším na den a půl. Nabíjení s výkonem 25W je bohužel stále pomalé a plné nabití trvá přes hodinu a půl. Bohužel, rychlejší nabíjení Samsung nabízí až u TOP modelů.

Klady Vynikající AMOLED displej s Gorilla Glass Victus+

Odolnost IP67

Prémiový design s kovovým rámem

Dobrá kvalita všech fotoaparátů

4K video

Čtyři roky aktualizací

Velmi solidní procesor Zápory Stále jen 25W nabíjení

Vyšší cena

Galaxy A55 5G je ideální volbou pro náročnější uživatele, kteří chtějí prémiový zážitek bez kompromisů v kvalitě zpracování a výkonu. Oproti A35 5G nabídne především lepší výkon, kvalitnější širokoúhlý fotoaparát a prémiové zpracování.

Cena: Od 7 870 Kč

Který Samsung do 10 000 Kč tedy vybrat?

Po detailním představení všech modelů je čas na závěrečné shrnutí. Každý z telefonů má své specifické přednosti a je určený pro jiný typ uživatele.

Pokud chcete maximálně ušetřit

Galaxy A16 5G za cenu kolem 5 tisíc nabízí solidní základ s podporou 5G sítí a hezkým AMOLED displejem. Musíte se ale smířit s občasným zasekáváním systému kvůli pouhým 4 GB RAM. Pro nenáročné uživatele, kteří telefon využívají hlavně na volání, zprávy a základní prohlížení internetu, je ale stále dobrou volbou.

Nejlepší poměr cena/výkon

O pár stovek více stojí Galaxy A25 5G. Má výrazně plynulejší chod díky 6 GB RAM a lepšímu procesoru. Navíc získáte 120Hz displej, menší rozměry a kvalitnější hlavní fotoaparát. Jde o ideální kompromis mezi cenou a výbavou pro běžného uživatele.

Pro náročnější uživatele

Galaxy A35 5G přidává hlavně odolnost IP67, lepší fotoaparát a prémiové ochranné sklo Victus+. Pokud často fotíte a chcete telefon, který vydrží i nějaký ten pád, je to jasná volba.

Když nechcete kompromisy

Na vrcholu nabídky stojí Galaxy A55 5G, který jako jediný nabízí kovový rám, 8 GB RAM a nejlepší procesor z celé série.

Poznámka redakce Tento článek vznikl ve spolupráci se společností Samsung. Obsah vytvořila redakce Světa Androida na základě vlastních zkušeností tak, aby byla zachována objektivita.

