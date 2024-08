Google Chrome vítá další AI funkci, která vám usnadní pohyb na internetu

Nápadně se podobá letošní novince vlajkových telefonů s Androidem

Umožní vám vyhledávat objekty na obrazovce jejich označením

Do desktopových verzí prohlížeče Google Chrome se dostala napodobenina fantastické funkce, kterou můžeme znát z vlajkových lodí poháněných Androidem. Pod křídly služby Google Lens se spouští vychytávka Drag to Search, jež nápadně připomíná už relativně populární Circle to Search.

Výsada vlajkových lodí od Googlu a Samsungu, v češtině označená jako Vyhledávání zakroužkováním, debutovala začátkem roku spolu se sadou AI vychytávek Galaxy AI. Jak už značně napovídá její název, umožňuje vyhledávání objektů na obrazovce jejich zakroužkováním. A přesně to umí i Drag to Search v desktopovém Chromu, akorát místo kroužkování kreslíte myší obdélník.

Circle to Search

V ukázce zveřejněné samotným Googlem se ikonka Google Lens nachází v adresním řádku (hned vedle tlačítka pro přidání záložky), avšak ještě v době beta testování zahraniční média informovala, že se k ní na počítačích s Windows a macOS musí přistoupit pomocí nabídky s třemi tlačítky v pravém horním rohu. V adresním řádku se totiž prý ukazovala jen na Chromeboocích. My jsme novinku ještě neobdrželi, a tak ji bohužel nemůžeme náležitě otestovat.

Jakmile funkci Drag to Search aktivujete, získáte možnost vyhledat si na Googlu cokoliv zrovna uvidíte při brouzdání internetem, a to bez toho, abyste museli onu záložku opouštět. Při označení daného území se vám otevře speciální boční lišta se souvisejícími výsledky.

V zemích, kde fungují takzvané Google Search Labs (tedy u nás ani v dalších zemích EU nikoliv), mají uživatelé možnost získat podrobnější výsledky díky umělé inteligenci a jejím přehledům.

