Google Search Generative Experience (SGE) je nová experimentální stránka vyhledávání, která staví odpovědi a souhrny umělé inteligence do popředí. Je to volitelná funkce, kterou budete muset ručně zapnout – alespoň prozatím. Po aktivaci se v horní části téměř každého výsledku vyhledávání Google, konkrétně nad prvním externím odkazem (na obrázku výše), objeví nové textové pole generované umělou inteligencí.

Jak informoval Search Engine Land, Google nyní testuje tyto souhrny umělé inteligence s omezenou skupinou uživatelů v USA, bez ohledu na to, zda se zaregistrovali do SGE. Tyto souhrny se zobrazí ve stínované části v horní části výsledků vyhledávání pro konkrétní dotazy, zejména ty, které Google považuje za složité nebo vyžadují informace z více zdrojů.

Představte si, že hledáte „Jak odstranit skvrny od vody ze dřeva?“ Místo toho, aby umělá inteligence Googlu zobrazila více webových stránek , může analyzovat relevantní zdroje a poskytnout stručnou odpověď v samotných výsledcích vyhledávání . To by mohlo výrazně urychlit proces vyhledávání a potenciálně eliminovat potřebu klikat na jakékoli odkazy. Tím, že je tato funkce pro některé uživatele výchozí, se společnost snaží shromáždit zpětnou vazbu od uživatelů, kteří se nepřihlásili k SGE, aby pochopila, jak takový přístup lidé vnímají.

V současné době to Google stále považuje za experimentální funkci, ale vyvolává to zásadní otázku: Mohlo by to poškodit webové stránky, které se spoléhají na optimalizaci pro vyhledávače (SEO)? Pokud uživatelé najdou své odpovědi přímo ve shrnutích AI, nemusí webové stránky vůbec navštívit. To by mohlo mít významný dopad na online podniky a tvůrce obsahu, jejichž příjmy a růst publika závisí na kliknutích na jejich stránky.